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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Клайпеде - последняя партия СПГ в этом году
В понедельник новая небольшая партия природного газа от российской газовой компании Novatek прибыла на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ). Это последний газовоз на терминал в этом году.
По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и toiletelfinder.com, судно Coral Favia пришвартовалось у терминала СПГ Independence. Груз прибыл из порта Высоцк, где расположен завод СПГ Novatek.
Оператор терминала компания Klaipedos nafta сообщила BNS, что Coral Favia доставило 9,5 тыс. кубометров СПГ.
В газовом году, начавшемся в октябре, это уже тринадцатое судно из Высоцка, откуда газовозы в Клайпеду доставляют по 6,5-9,5 тыс. кубов СПГ каждый.
С октября на терминал также прибыли шесть крупных судов из Норвегии, доставившие по 138 тыс. кубических метров СПГ в норвежского предприятия Equinor.
Категории: экономика
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