С весны в Латвии резко подорожает алкоголь 🔊 Воспроизвести



В результате введения налоговой реформы с 1 марта 2020 года существенно возрастет стоимость крепких спиртных напитков, предупреждает Латвийская Ассоциация алкогольной отрасли (LANA), сообщает



Цена содержимого литровой бутылки может повыситься в среднем на 3 евро. Такое ощутимое повышение цен значительно уменьшит размер рынка в Латвии и налоговые поступления в государственный бюджет.



Как известно, повышение ставки акцизного налога планируется в рамках налоговой реформы, начатой государством в 2017 году. Увеличение акцизного налога было введено, чтобы компенсировать уменьшение доходов в других статьях бюджета. План предусматривает увеличение акциза на крепкий алкоголь на 30% с 1 марта 2020 года. В результате введения налоговой реформы с 1 марта 2020 года существенно возрастет стоимость крепких спиртных напитков, предупреждает Латвийская Ассоциация алкогольной отрасли (LANA), сообщает gorod.lv Цена содержимого литровой бутылки может повыситься в среднем на 3 евро. Такое ощутимое повышение цен значительно уменьшит размер рынка в Латвии и налоговые поступления в государственный бюджет.Как известно, повышение ставки акцизного налога планируется в рамках налоговой реформы, начатой государством в 2017 году. Увеличение акцизного налога было введено, чтобы компенсировать уменьшение доходов в других статьях бюджета. План предусматривает увеличение акциза на крепкий алкоголь на 30% с 1 марта 2020 года. Первое повышение акцизного налога произошло в начале 2018 года. Учитывая экономический рост и высокий объем приграничной торговли с Эстонией (в среднем 20% от общего рынка спиртных напитков в Латвии), поступления от акцизного налога в 2018 году показали хорошие результаты. Прогнозы Минфина на 2019 год были уже гораздо более амбициозными. Предполагалось, что граждане будут покупать больше алкоголя по более высокой цене. Тем не менее, первая половина 2019 года показала, что это не так. Парламент Эстонии с 1 июля 2019 года снизил акцизный налог на алкоголь на 25%, создавая угрозу для приграничной торговли в Латвии. Правительство Латвии, оперативно реагируя на изменения в акцизном налоге Эстонии, снизило акцизный сбор на крепкие алкогольные напитки на 15%, тем самым сохранив приграничную торговлю и налоговые поступления в государственный бюджет.



«Если Сейм сохранит запланированное повышение акцизного налога на алкоголь на 30%, в Латвии и Литве будет самый дорогой алкоголь в Прибалтике. Самый дешевый крепкий алкоголь будет в Польше, цены в Эстонии также будут ниже, чем в Латвии и Литве. На самом деле это означает, что не только будет процветать нелегальная торговля алкоголем в Латвии, но и полностью исчезнет приграничная торговля и доходы от налогов резко и значительно сократятся. В начале 2019 года стало ясно, что жители Латвии не покупают больше алкоголя по более высокой цене», - подчеркивает генеральный директор LANA Давис Витолс. gorod.lv Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: цены, акцизы, алкоголь, торговля География: Латвия — статья прочитана 114 раз Комментарии