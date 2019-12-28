Теракт в Сомали. Погибло более 90 человек 🔊 Воспроизвести Фото © Twitter / Garowe Online



Взрыв заминированного автомобиля в столице республики произошёл сегодня утром во время часа пик.



Сегодня утром в городе Могадишо в Сомали в результате теракта погибло более 90 человек, сообщает в "Твиттере" член парламента республики Абдиризак Мухаммед.



По его словам, среди погибших "17 полицейских, 73 гражданских и 4 иностранца".



Как передаёт



Кстати, государство Сомали ранее было включено в перечень самых опасных для туристов стран. Взрыв заминированного автомобиля в столице республики произошёл сегодня утром во время часа пик.Сегодня утром в городе Могадишо в Сомали в результате теракта погибло более 90 человек, сообщает в "Твиттере" член парламента республики Абдиризак Мухаммед.По его словам, среди погибших "17 полицейских, 73 гражданских и 4 иностранца".Как передаёт Лайф со ссылкой на Associated Press, на загруженном КПП в столице Сомали взорвался заминированный грузовой автомобиль. По данным полиции, целью атаки, которая пришлась на час пик, стала налоговая служба.Кстати, государство Сомали ранее было включено в перечень самых опасных для туристов стран. life.ru Категории: чп и криминал, в мире, общество Ключевые слова: терроризм, взрыв, Сомали, погибшие — статья прочитана 171 раз Комментарии