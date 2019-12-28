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Теракт в Сомали. Погибло более 90 человек
Взрыв заминированного автомобиля в столице республики произошёл сегодня утром во время часа пик.
Сегодня утром в городе Могадишо в Сомали в результате теракта погибло более 90 человек, сообщает в "Твиттере" член парламента республики Абдиризак Мухаммед.
По его словам, среди погибших "17 полицейских, 73 гражданских и 4 иностранца".
Как передаёт Лайф со ссылкой на Associated Press, на загруженном КПП в столице Сомали взорвался заминированный грузовой автомобиль. По данным полиции, целью атаки, которая пришлась на час пик, стала налоговая служба.
Кстати, государство Сомали ранее было включено в перечень самых опасных для туристов стран.
life.ru
Категории: чп и криминал, в мире, общество
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