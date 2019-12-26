Прокуратура Швейцарии обвинила украинского политика в отмывании денег 🔊 Воспроизвести Штаб-квартира Федеральной прокуратуры Швейцарии в Берне. (© Keystone / Anthony Anex)



Федеральная прокуратура Швейцарии (Schweizerische Bundesanwaltschaft — BA) предъявила бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко и второму, неназванному, гражданину Украины обвинения в связи с подозрениями в отмывании денег в размере около 2,8 млн. евро или 3 млн. швейцарских франков. В BA заявили, что в Федеральный уголовный суд Швейцарии в городе Беллинцона было передано соответствующее обвинительное заключение, сообщает Федеральная прокуратура Швейцарии (Schweizerische Bundesanwaltschaft — BA) предъявила бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко и второму, неназванному, гражданину Украины обвинения в связи с подозрениями в отмывании денег в размере около 2,8 млн. евро или 3 млн. швейцарских франков. В BA заявили, что в Федеральный уголовный суд Швейцарии в городе Беллинцона было передано соответствующее обвинительное заключение, сообщает Данные лица «обвиняются в организации, в составе преступной группы, процесса отмывания / легализации преступных активов через финансовую систему Швейцарии на сумму в 2,8 млн евро», — говорится в сообщении прокуратуры. В обвинительном заключении также утверждается, что обвиняемые сделали невозможным изъятие у них «данных активов, полученных предположительно преступным путем».



Сделали они это путем использования этих средств, находящихся на счетах в швейцарских банках, для оплаты покупок и для осуществления инвестиций в Швейцарии и за её пределами. Иными словами, они просто быстро, якобы, растратили все указанные деньги, чтобы они не достались правоохранителям. Н. Мартыненко якобы организовал открытие банковских счетов в Швейцарии специально с этой целью. Второй неназванный обвиняемый организовал с такими же целями оффшорную компанию в Панаме.



Отличное сотрудничество



«Активы, о которых идет речь, предположительно, возникли в результате преступных деяний, совершенных в Украине и Чешской Республике. Эти предполагаемые преступления в настоящее время расследуются украинскими и чешскими властями», — уточняет Федеральная прокуратура Швейцарии.



Предполагается, в частности, что часть этих активов возникла в результате незаконных комиссионных выплат, «осуществленных в нарушение действующего законодательства компанией Skoda JS, чешским поставщиком комплектующих для атомных электростанций».



Считается, что компания Skoda JS перечислила комиссионные вознаграждения на банковские счета, ранее открытые в Швейцарии оффшорной компанией Николая Мартыненко, в обмен на заключение контрактов на поставку этих компонентов для Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», то есть для государственного оператора атомных электростанций в Украине», — говорится в сообщении прокуратуры.



В прокуратуре Швейцарии также добавили, что предъявление данного обвинения было бы невозможным «без прекрасно организованного сотрудничества швейцарской стороны с органами прокураты Украины и Чехии». Дело будет рассматриваться в Федеральном уголовном суде Швейцарии в Беллинцоне. Дата начала слушаний пока не определена. В прокуратуре Швейцарии напомнили, что «до решения суда в отношении всех указанных лиц действует принцип презумпции невиновности». swissinfo.ch Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Украина, деньги, политик, отмывание, Швейцария — статья прочитана 145 раз Комментарии