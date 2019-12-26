Президент Грузии хочет обсудить с Зеленским, стоит ли участвовать в Параде Победы в Москве 🔊 Воспроизвести © Sputnik



Президент Грузии Саломе Зурабишвили пока не определилась со своим участием в торжествах по случаю Дня Победы в Москве и намерена обсудить этот вопрос в начале 2020 года в ходе официального визита на Украину со своим коллегой Владимиром Зеленским. Она сообщила об этом в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии, сообщает



На Парад Победы 9 мая 2020 года в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Москве, приглашены все лидеры стран СНГ, а также главы Южной Осетии и Абхазии. В частности, на 75-летие Победы президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров Франции, Китая, КНДР, Индии и Пакистана. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пока не определилась со своим участием в торжествах по случаю Дня Победы в Москве и намерена обсудить этот вопрос в начале 2020 года в ходе официального визита на Украину со своим коллегой Владимиром Зеленским. Она сообщила об этом в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии, сообщает УКРАИНА.РУ На Парад Победы 9 мая 2020 года в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Москве, приглашены все лидеры стран СНГ, а также главы Южной Осетии и Абхазии. В частности, на 75-летие Победы президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров Франции, Китая, КНДР, Индии и Пакистана. «Несомненно, этот (участие в параде — ред.), а также многие другие вопросы будут обсуждены между нами на Украине. Сейчас я не смогу так прямо ответить на этот вопрос. Я могу сказать лишь одно: если какая-то страна и имеет полное моральное право праздновать, а точнее вспоминать жертв 9 мая, то это Грузия, так как наша роль и жертвы в этой войне были огромными по сравнению с другими», — заявила Зурабишвили.







Между Москвой и Тбилиси разорваны дипотношения с 2008 года, когда Россией была признана независимость Абхазии и Южной Осетии.



При этом ранее Путин заявил, что представители стран СНГ, в том числе Грузии, которые не приедут в Россию на торжества по случаю Дня Победы 9 мая, допустят ошибку и продемонстрируют свое неуважение к ветеранам войны. ukraina.ru Категории: политика, общество, в Европе, история Ключевые слова: президент, Украина, Грузия, Москва, 9 мая, парад, гости — статья прочитана 179 раз Комментарии