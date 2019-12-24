Во Франции двух полицейских осудили за насилие против желтых жилетов 🔊 Воспроизвести Демонстрация в Париже,1 мая 2019 г.



Французские стражи порядка получили условные сроки за насилие против "желтых жилетов". Идет расследование еще около 20 подобных случаев, сообщает



Во Франции вынесены первые приговоры служащим полиции за чрезмерное применение силы во время разгона акций "желтых жилетов". В четверг, 19 декабря, суд в Париже приговорил двух полицейских к условным срокам лишения свободы. Один из них дал пощечину демонстранту на митинге 1 мая, другой бросил булыжник в сторону участников акций протеста. Первый получил четыре месяца лишения свободы условно, второй - два месяца условно. Прокурор тоже требовал условного наказания, но в обоих случаях на месяц дольше. Французские стражи порядка получили условные сроки за насилие против "желтых жилетов". Идет расследование еще около 20 подобных случаев, сообщает DW Во Франции вынесены первые приговоры служащим полиции за чрезмерное применение силы во время разгона акций "желтых жилетов". В четверг, 19 декабря, суд в Париже приговорил двух полицейских к условным срокам лишения свободы. Один из них дал пощечину демонстранту на митинге 1 мая, другой бросил булыжник в сторону участников акций протеста. Первый получил четыре месяца лишения свободы условно, второй - два месяца условно. Прокурор тоже требовал условного наказания, но в обоих случаях на месяц дольше. Полицейский, бросивший камень, был опознан благодаря видеозаписям, распространенных в социальных сетях. При этом на записях не видно, получил ли кто-либо травму из-за действия полицейского. Суд пришел к выводу, что осужденный действовал не "в целях самообороны", а хотел "физически и психологически шокировать" демонстрантов, чтобы те прекратили нападать на полицию. Полицейский, ударивший демонстранта по лицу, дополнительно оштрафован на 1000 евро. Оба стража порядка могут продолжить работать в полиции.



В настоящий момент полиция проводит внутреннее расследование еще около двух десятков случаев чрезмерного применения силы против "желтых жилетов". В результате многочисленных столкновений около 2500 демонстрантов и около 1800 сотрудников сил безопасности получили ранения. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты. Правительство страны утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, и демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона. Тот пообещал, в частности, снизить налоги для среднего класса и облегчить проведение референдумов. dw.com Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: беспорядки, Франция, полиция, насилие — статья прочитана 90 раз Комментарии