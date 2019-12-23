В Клайпеде – новые грузы СПГ из России и США

В субботу на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл новый небольшой груз СПГ от российской газовой компании "Новатэк" – это уже двенадцатый такой газовоз в начавшемся в октябре новом газовом году.
По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Favia прибыл из Высоцка, где находится завод СПГ "Новатэка".
Оператор литовского терминала СПГ – компания Klaipedos nafta сообщила BNS, что судно доставило 6,5 тыс. кубометров СПГ.
С октября в Клайпеду также прибыли шесть крупных газовозов из Норвегии, доставившие по 138 тыс. кубометров СПГ компании Equinor.
В этом газовом году – с октября 2019 года по конец сентября 2020 года – на терминале в целом зарезервировано мощностей регазификации в объеме 19 тераватт-часов, что соответствует примерно 20 крупным газовозам.
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Россия обеспечивает 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это значительно больше, чем США. Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу РБК.
Доля Соединённых Штатов в поставках составляет 13%. При этом Россия быстро нарастила поставки — ещё два-три года назад российского СПГ в Европе почти не было, отметил он.
Ввод новых проектов позволил поставлять около 12—13 млн тонн, тогда как у США за два года прирост увеличился с 4—5 млн тонн до 9 млн тонн, добавил министр.
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В литовскую Клайпеду идет и новый груз сжиженного природного газа (СПГ) из США – это уже третий такой груз за пятилетнюю историю деятельности терминала СПГ в Литве. По неофициальным данным BNS, газ предназначается литовскому производителю удобрений Achema.
"Впервые прибывающий в Клайпеду газовоз Maran Gas Apollonia доставит 155 тыс. кубометров СПГ из США, с завода сжиженного природного газа в Техасе (из порта Корпус Кристи)“, – комментировал BNS оператор Клайпедского терминала СПГ – компания Klaipedos nafta.
По ее словам, газовоз должен пришвартоваться у судна-хранилища терминала Independence 26 декабря.
В порту Корпус Кристи действует терминал экспорта компании Corpus Christi Liquefaction, принадлежащей американской Cheniere Energy.
В последний раз груз СПГ из США доставлялся в Литву в сентябре 2017 года. Газ с терминала экспорта Sabine Pass в Луизиане, принадлежащего Cheniere Energy, был доставлен компании Ignitis (тогда носила название Lietuvos duju tiekimas (LDT). СПГ доставила испанская компания Gas Natural Fenosa.
Первый груз СПГ из США в Литву был доставлен в августе 2017 года, тогда LDT закупила газ у компании группы Cheniere Energy – Cheniere Marketing International. Он также был доставлен с терминала Sabine Pass.
Чаще всего газ в Литву доставляют норвежская Equinor (с октября этого года прибыли уже шесть крупных газовозов по 138 тыс. кубометров СПГ) и российская "Новатэк", направляющая небольшие газовзозы (по 6,5-9,5 тыс. кубометров СПГ), таких судов с октября прибыло уже 12.
Россия обеспечивает 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это значительно больше, чем США. Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу РБК.
Доля Соединённых Штатов в поставках составляет 13%. При этом Россия быстро нарастила поставки — ещё два-три года назад российского СПГ в Европе почти не было, отметил он.
Ввод новых проектов позволил поставлять около 12—13 млн тонн, тогда как у США за два года прирост увеличился с 4—5 млн тонн до 9 млн тонн, добавил министр.
* * *
В литовскую Клайпеду идет и новый груз сжиженного природного газа (СПГ) из США – это уже третий такой груз за пятилетнюю историю деятельности терминала СПГ в Литве. По неофициальным данным BNS, газ предназначается литовскому производителю удобрений Achema.
"Впервые прибывающий в Клайпеду газовоз Maran Gas Apollonia доставит 155 тыс. кубометров СПГ из США, с завода сжиженного природного газа в Техасе (из порта Корпус Кристи)“, – комментировал BNS оператор Клайпедского терминала СПГ – компания Klaipedos nafta.
По ее словам, газовоз должен пришвартоваться у судна-хранилища терминала Independence 26 декабря.
В порту Корпус Кристи действует терминал экспорта компании Corpus Christi Liquefaction, принадлежащей американской Cheniere Energy.
В последний раз груз СПГ из США доставлялся в Литву в сентябре 2017 года. Газ с терминала экспорта Sabine Pass в Луизиане, принадлежащего Cheniere Energy, был доставлен компании Ignitis (тогда носила название Lietuvos duju tiekimas (LDT). СПГ доставила испанская компания Gas Natural Fenosa.
Первый груз СПГ из США в Литву был доставлен в августе 2017 года, тогда LDT закупила газ у компании группы Cheniere Energy – Cheniere Marketing International. Он также был доставлен с терминала Sabine Pass.
Чаще всего газ в Литву доставляют норвежская Equinor (с октября этого года прибыли уже шесть крупных газовозов по 138 тыс. кубометров СПГ) и российская "Новатэк", направляющая небольшие газовзозы (по 6,5-9,5 тыс. кубометров СПГ), таких судов с октября прибыло уже 12.