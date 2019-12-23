В Клайпеде – новые грузы СПГ из России и США 🔊 Воспроизвести



В субботу на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл новый небольшой груз СПГ от российской газовой компании "Новатэк" – это уже двенадцатый такой газовоз в начавшемся в октябре новом газовом году.



По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Favia прибыл из Высоцка, где находится завод СПГ "Новатэка".



Оператор литовского терминала СПГ – компания Klaipedos nafta сообщила BNS, что судно доставило 6,5 тыс. кубометров СПГ.



С октября в Клайпеду также прибыли шесть крупных газовозов из Норвегии, доставившие по 138 тыс. кубометров СПГ компании Equinor.



В этом газовом году – с октября 2019 года по конец сентября 2020 года – на терминале в целом зарезервировано мощностей регазификации в объеме 19 тераватт-часов, что соответствует примерно 20 крупным газовозам. В субботу на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл новый небольшой груз СПГ от российской газовой компании "Новатэк" – это уже двенадцатый такой газовоз в начавшемся в октябре новом газовом году.По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Favia прибыл из Высоцка, где находится завод СПГ "Новатэка".Оператор литовского терминала СПГ – компания Klaipedos nafta сообщила BNS, что судно доставило 6,5 тыс. кубометров СПГ.С октября в Клайпеду также прибыли шесть крупных газовозов из Норвегии, доставившие по 138 тыс. кубометров СПГ компании Equinor.В этом газовом году – с октября 2019 года по конец сентября 2020 года – на терминале в целом зарезервировано мощностей регазификации в объеме 19 тераватт-часов, что соответствует примерно 20 крупным газовозам. * * *



Россия обеспечивает 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это значительно больше, чем США. Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу РБК.



Доля Соединённых Штатов в поставках составляет 13%. При этом Россия быстро нарастила поставки — ещё два-три года назад российского СПГ в Европе почти не было, отметил он.



Ввод новых проектов позволил поставлять около 12—13 млн тонн, тогда как у США за два года прирост увеличился с 4—5 млн тонн до 9 млн тонн, добавил министр.



* * *



В литовскую Клайпеду идет и новый груз сжиженного природного газа (СПГ) из США – это уже третий такой груз за пятилетнюю историю деятельности терминала СПГ в Литве. По неофициальным данным BNS, газ предназначается литовскому производителю удобрений Achema.



"Впервые прибывающий в Клайпеду газовоз Maran Gas Apollonia доставит 155 тыс. кубометров СПГ из США, с завода сжиженного природного газа в Техасе (из порта Корпус Кристи)“, – комментировал BNS оператор Клайпедского терминала СПГ – компания Klaipedos nafta.



По ее словам, газовоз должен пришвартоваться у судна-хранилища терминала Independence 26 декабря.



В порту Корпус Кристи действует терминал экспорта компании Corpus Christi Liquefaction, принадлежащей американской Cheniere Energy.



В последний раз груз СПГ из США доставлялся в Литву в сентябре 2017 года. Газ с терминала экспорта Sabine Pass в Луизиане, принадлежащего Cheniere Energy, был доставлен компании Ignitis (тогда носила название Lietuvos duju tiekimas (LDT). СПГ доставила испанская компания Gas Natural Fenosa.



Первый груз СПГ из США в Литву был доставлен в августе 2017 года, тогда LDT закупила газ у компании группы Cheniere Energy – Cheniere Marketing International. Он также был доставлен с терминала Sabine Pass.



Чаще всего газ в Литву доставляют норвежская Equinor (с октября этого года прибыли уже шесть крупных газовозов по 138 тыс. кубометров СПГ) и российская "Новатэк", направляющая небольшие газовзозы (по 6,5-9,5 тыс. кубометров СПГ), таких судов с октября прибыло уже 12. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, технологии, в странах Балтии Ключевые слова: Клайпеда, рынок, СПГ, поставки, Балтия, ТСПГ, Новотек География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 113 раз Комментарии