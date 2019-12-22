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В Каунасе - леденец рекордной величины





В Каунасе, в Рождественском городке, расположившемся на Ратушной площади, все посетители могут насладиться не только множеством бесплатных развлечений, отправить праздничные поздравления своим близким, позвонить Деду Морозу, поучаствовать в образовательных проектах, но и попробовать настоящие праздничные деликатесы - вафли, горячий шоколад, блины или творожные пончики, рассказывает пиар-агентство "Komunikacija ir konsultantai".

Внимание гостей своими яркими цветами обязательно привлекает киоск леденцов ручной работы. Здесь сотни сладостей, приготовленных Лаймой Лашинене. Елочки, сани, перчатки, зайчики, мышки, снеговики - всё это предназначено для покупателей, с лёгкой ностальгией подобные сахарные творения из прошлого.

Самое большое изделие Л. Лашинене - Дед Мороз весом более одного килограмма. По словам мастерицы, это настоящий рекордсмен-леденец.

Фото - организаторов Рождественского городка в Каунасе



Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Каунас, рекорд, леденец
География: Литва, Каунас
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добавлена сегодня, 22 декабря, 10:20

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