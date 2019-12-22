В Каунасе - леденец рекордной величины 🔊 Воспроизвести







В Каунасе, в Рождественском городке, расположившемся на Ратушной площади, все посетители могут насладиться не только множеством бесплатных развлечений, отправить праздничные поздравления своим близким, позвонить Деду Морозу, поучаствовать в образовательных проектах, но и попробовать настоящие праздничные деликатесы - вафли, горячий шоколад, блины или творожные пончики, рассказывает пиар-агентство



Внимание гостей своими яркими цветами обязательно привлекает киоск леденцов ручной работы. Здесь сотни сладостей, приготовленных Лаймой Лашинене. Елочки, сани, перчатки, зайчики, мышки, снеговики - всё это предназначено для покупателей, с лёгкой ностальгией подобные сахарные творения из прошлого.



Самое большое изделие Л. Лашинене - Дед Мороз весом более одного килограмма. По словам мастерицы, это настоящий рекордсмен-леденец.



Фото - организаторов Рождественского городка в Каунасе







В Каунасе, в Рождественском городке, расположившемся на Ратушной площади, все посетители могут насладиться не только множеством бесплатных развлечений, отправить праздничные поздравления своим близким, позвонить Деду Морозу, поучаствовать в образовательных проектах, но и попробовать настоящие праздничные деликатесы - вафли, горячий шоколад, блины или творожные пончики, рассказывает пиар-агентство "Komunikacija ir konsultantai" Внимание гостей своими яркими цветами обязательно привлекает киоск леденцов ручной работы. Здесь сотни сладостей, приготовленных Лаймой Лашинене. Елочки, сани, перчатки, зайчики, мышки, снеговики - всё это предназначено для покупателей, с лёгкой ностальгией подобные сахарные творения из прошлого.Самое большое изделие Л. Лашинене - Дед Мороз весом более одного килограмма. По словам мастерицы, это настоящий рекордсмен-леденец. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Каунас, рекорд, леденец География: Литва, Каунас — статья прочитана 230 раз Комментарии