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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Каунасе - леденец рекордной величины
В Каунасе, в Рождественском городке, расположившемся на Ратушной площади, все посетители могут насладиться не только множеством бесплатных развлечений, отправить праздничные поздравления своим близким, позвонить Деду Морозу, поучаствовать в образовательных проектах, но и попробовать настоящие праздничные деликатесы - вафли, горячий шоколад, блины или творожные пончики, рассказывает пиар-агентство "Komunikacija ir konsultantai".
Внимание гостей своими яркими цветами обязательно привлекает киоск леденцов ручной работы. Здесь сотни сладостей, приготовленных Лаймой Лашинене. Елочки, сани, перчатки, зайчики, мышки, снеговики - всё это предназначено для покупателей, с лёгкой ностальгией подобные сахарные творения из прошлого.
Самое большое изделие Л. Лашинене - Дед Мороз весом более одного килограмма. По словам мастерицы, это настоящий рекордсмен-леденец.
Фото - организаторов Рождественского городка в Каунасе
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
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