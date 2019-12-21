Обвинения WADA стали результатом действий Родченкова 🔊 Воспроизвести



Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы России Валерий Газзаев высказал мнение, что манипуляции Григория Родченкова с базой данных московской лаборатории привели к обвинениям в адрес России и санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает







«Расследование Следственного комитета и проведённая им работа по уголовному делу Родченкова расставляет всё на свои места. Мы получаем подтверждение того, что решения WADA в отношении России политизированы. Вины российских спортсменов нет, а обвинения их в допинге рассыпаются, поскольку оснований для них просто нет. Ведь эти обвинения стали результатом махинаций Родченкова, который скрывается в США, откуда и идут все эти заказные нападки на российский спорт», — приводит слова Газзаева РИА Новости. Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы России Валерий Газзаев высказал мнение, что манипуляции Григория Родченкова с базой данных московской лаборатории привели к обвинениям в адрес России и санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает RT «Расследование Следственного комитета и проведённая им работа по уголовному делу Родченкова расставляет всё на свои места. Мы получаем подтверждение того, что решения WADA в отношении России политизированы. Вины российских спортсменов нет, а обвинения их в допинге рассыпаются, поскольку оснований для них просто нет. Ведь эти обвинения стали результатом махинаций Родченкова, который скрывается в США, откуда и идут все эти заказные нападки на российский спорт», — приводит слова Газзаева РИА Новости. Он отметил, что теперь главное, чтобы доводы, полученные СК, были приняты в Спортивном арбитражном суде (CAS) и справедливость в отношении российских спортсменов в итоге была восстановлена.



9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.



Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.



19 декабря набсовет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в CAS.



Ранее СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории. russian.rt.com Категории: политика, спорт, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, олимпиада, допинг, ВАДА, МОК, отстранение География: Россия — статья прочитана 129 раз Комментарии