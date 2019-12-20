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Президент Литвы предлагает разрешить разведслужбам вызывать граждан для превентивных бесед

Президент Литвы Гитанас Науседа (справа) беседует с директором департамента государственной безопасности Дариусом Яунискисом перед их встречей в президентском дворце в Вильнюсе, Литва, в пятницу, 15 ноября 2019 года. Фото: Mindaugas Kulbis / TASS / Scanpix / Leta


Литовский президент Гитанас Науседа предложил узаконить возможность для разведывательных служб вызывать жителей для превентивных бесед.

Такое положение включено в представленные президентом в пятницу поправки к Закону о разведке.

Согласно проекту, сотрудники разведслужб смогут вызывать граждан для превентивных бесед, если у них есть "данные о том, что человек может быть связан (...) с деятельностью, которая может повышать риск или представлять угрозу для национальной безопасности или государственных интересов Литвы".

Как сообщает президентское ведомство, поправки также предусматривают предоставление разведслужбам права проверять личные документы и право производить административный арест.
BNS
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: президент, закон, спецслужбы, граждане
География: Литва
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добавлена сегодня, 20 декабря, 17:21

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