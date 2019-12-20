Президент Литвы предлагает разрешить разведслужбам вызывать граждан для превентивных бесед 🔊 Воспроизвести Президент Литвы Гитанас Науседа (справа) беседует с директором департамента государственной безопасности Дариусом Яунискисом перед их встречей в президентском дворце в Вильнюсе, Литва, в пятницу, 15 ноября 2019 года. Фото: Mindaugas Kulbis / TASS / Scanpix / Leta



Литовский президент Гитанас Науседа предложил узаконить возможность для разведывательных служб вызывать жителей для превентивных бесед.



Такое положение включено в представленные президентом в пятницу поправки к Закону о разведке.



Согласно проекту, сотрудники разведслужб смогут вызывать граждан для превентивных бесед, если у них есть "данные о том, что человек может быть связан (...) с деятельностью, которая может повышать риск или представлять угрозу для национальной безопасности или государственных интересов Литвы".



Как сообщает президентское ведомство, поправки также предусматривают предоставление разведслужбам права проверять личные документы и право производить административный арест. Литовский президент Гитанас Науседа предложил узаконить возможность для разведывательных служб вызывать жителей для превентивных бесед.Такое положение включено в представленные президентом в пятницу поправки к Закону о разведке.Согласно проекту, сотрудники разведслужб смогут вызывать граждан для превентивных бесед, если у них есть "данные о том, что человек может быть связан (...) с деятельностью, которая может повышать риск или представлять угрозу для национальной безопасности или государственных интересов Литвы".Как сообщает президентское ведомство, поправки также предусматривают предоставление разведслужбам права проверять личные документы и право производить административный арест. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: президент, закон, спецслужбы, граждане География: Литва — статья прочитана 544 раза Комментарии