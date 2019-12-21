В Клайпеде - отбор на конкурсы «Славянского базара» 🔊 Воспроизвести







Впервые в Клайпеде пройдёт отбор участников от Литвы на Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск 2020», который, по традиции, станет главным событием очередного Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».



Договор на отбор участников конкурса в Литве, а этот проект, к слову, является некоммерческим, заключён между Дирекцией Международного фестиваля (Витебск, Белоруссия) и общественной организацией «Šventosios švyturys» в лице певицы Бируте Петриките (Литва).



В 10 часов 8 февраля 2020 года в Клайпедском концертном зале (ул. Sauliu, 36) начнётся первый этап национального отбора для участия в XXIX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни и в ХVIII Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2020», что пройдут в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Проводит отбор авторитетное жюри. Договор на отбор участников конкурса в Литве, а этот проект, к слову, является некоммерческим, заключён между Дирекцией Международного фестиваля (Витебск, Белоруссия) и общественной организацией «Šventosios švyturys» в лице певицы Бируте Петриките (Литва).В 10 часов 8 февраля 2020 года в Клайпедском концертном зале (ул. Sauliu, 36) начнётся первый этап национального отбора для участия в XXIX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни и в ХVIII Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2020», что пройдут в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Проводит отбор авторитетное жюри.



Конкурсанты-солисты должны иметь опыт концертных выступлений, успехи в международных или республиканских музыкальных конкурсах и фестивалях.



Желающие участвовать в отборе должны до 13 января прислать две песни (видео в формате MP3) в жюри национального отбора по адресу slavianskij2020klaipeda@gmail.com. На сайте Центра национальных культур -



Напомним, в прошлом году выступление в Витебске певицы из Мариямполе Паулины Паушкайтите было отмечено специальной премией им. В.Мулявина,











Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас поддержал идею проведения национального отборочного конкурса, который, по его словам, обогатит музыкальную и культурную жизнь города. Партнёр проекта - Центр национальных культур, поддержка - Почётного консула Республики Беларусь в Клайпеде Николая Логвина и клайпедской белорусской общины «Крыница».



Клайпедчанка Бируте Петриките – примадонна литовской эстрады, лауреат многих международных конкурсов, в профессии уже 45 лет. Начинала свой путь на сцене в конце 70-х; в «Песне года» выступала вместе с Леонтьевым, Пугачёвой, Ротару, Вески, «Землянами» и другими звёздами советской эстрады.



Её визитная карточка - песня «Желтоглазая ночь». Награждена орденом «Мира и согласия» за популяризацию песен в Литве и за рубежом. 15 лет является продюсером международного фестиваля «Palanga», возглавляет международный детский фестиваль «Сохраним Балтийское море».







Кстати, 28 декабря программа «Привет, Андрей!» на телеканале «РТР Планета» пройдёт с участием Бируте.



Итак, заявки (без вступительного взноса) принимаются до 13 января 2020 г. (включительно).



Каждый участник получит диплом участника в отборе к фестивалю искусств в Витебске, а занявшие 1, 2 и 3 места - памятные подарки, призы и сувениры от спонсоров.



Литву на XXVIII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни представляла Паулина. Фото из архива "Обзора"







Фото автора, организаторов отборочного конкурса и из архива «Обзора»



К конкурсу исполнителей эстрадной песни допускаются участники в возрасте от 18 до 31 года, к детскому музыкальному - в возрасте от 8 до 14 лет.Конкурсанты-солисты должны иметь опыт концертных выступлений, успехи в международных или республиканских музыкальных конкурсах и фестивалях.Желающие участвовать в отборе должны до 13 января прислать две песни (видео в формате MP3) в жюри национального отбора по адресу slavianskij2020klaipeda@gmail.com. На сайте Центра национальных культур - условия конкурса и правила регистрации участников Напомним, в прошлом году выступление в Витебске певицы из Мариямполе Паулины Паушкайтите было отмечено специальной премией им. В.Мулявина, о чём уже сообщал «Обзор» Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас поддержал идею проведения национального отборочного конкурса, который, по его словам, обогатит музыкальную и культурную жизнь города. Партнёр проекта - Центр национальных культур, поддержка - Почётного консула Республики Беларусь в Клайпеде Николая Логвина и клайпедской белорусской общины «Крыница».Клайпедчанка Бируте Петриките – примадонна литовской эстрады, лауреат многих международных конкурсов, в профессии уже 45 лет. Начинала свой путь на сцене в конце 70-х; в «Песне года» выступала вместе с Леонтьевым, Пугачёвой, Ротару, Вески, «Землянами» и другими звёздами советской эстрады.Её визитная карточка - песня «Желтоглазая ночь». Награждена орденом «Мира и согласия» за популяризацию песен в Литве и за рубежом. 15 лет является продюсером международного фестиваля «Palanga», возглавляет международный детский фестиваль «Сохраним Балтийское море».Кстати, 28 декабря программа «Привет, Андрей!» на телеканале «РТР Планета» пройдёт с участием Бируте.Итак, заявки (без вступительного взноса) принимаются до 13 января 2020 г. (включительно).Каждый участник получит диплом участника в отборе к фестивалю искусств в Витебске, а занявшие 1, 2 и 3 места - памятные подарки, призы и сувениры от спонсоров. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: конкурс, отбор, «Славянский базар» География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 185 раз Комментарии