Васильковое лето /окончание/ 🔊 Воспроизвести







(Окончание. Начало в № 29)



Хотя самыми популярными мероприятиями «Славянского базара в Витебске») (по крайней мере, у телеканалов) являются концерты закрытия и открытия, официально номером один концертной программы этого фестиваля искусств следует всё же считать конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск».



Нынешнее творческое состязание завершилось безоговорочной победой Адильхана Макина из Казахстана (178 баллов, Гран-при и 20 тысяч долларов США).



А вот распределение последующих мест и прилагаемых к ним денежных премий вызвало дискуссии. Журналистам, например, было непонятно, почему жюри решило отдать первую премию и 15 тысяч долларов представителю Грузии Георгию Путкарадзе, хотя певица из Израиля Илай набрала столько же баллов. Но ей досталась лишь вторая премия, да и ту она была вынуждена разделить с белорусом Ваней Здонюком (по 5 тысяч долларов каждому), хотя Здонюк набрал на один балл меньше. Нынешнее творческое состязание завершилось безоговорочной победой Адильхана Макина из Казахстана (178 баллов, Гран-при и 20 тысяч долларов США).А вот распределение последующих мест и прилагаемых к ним денежных премий вызвало дискуссии. Журналистам, например, было непонятно, почему жюри решило отдать первую премию и 15 тысяч долларов представителю Грузии Георгию Путкарадзе, хотя певица из Израиля Илай набрала столько же баллов. Но ей досталась лишь вторая премия, да и ту она была вынуждена разделить с белорусом Ваней Здонюком (по 5 тысяч долларов каждому), хотя Здонюк набрал на один балл меньше.



Право чуть-чуть «подправлять» полученные по итогам двух дней результаты конкурсантов уже после объявления окончательных баллов у жюри, в принципе, есть.







Журналисты пытались прояснить ситуацию у руководителя жюри - Тамары Гвердцители, но та призналась, что критерии действительно нуждаются в уточнении.



Впрочем, как бы то ни было литовская певица Паулина выступила в этом году на «Славянском базаре» гораздо удачнее всех своих предшественников: она не только попала в число самых лучших, но и была награждена специальной премией за артистизм - имени Владимира Мулявина. А это дорогого стоит, особенно если учесть то внимание, которое белорусы нынче уделяют «Песнярам», отмечающим полувековой юбилей своего существования.











Организаторам «Славянского базара» удалось по этому поводу совершить невозможное – собрать участников прославленного коллектива разных времён его существования, в том числе и тех, кто стоял у истоков – Леонида Борткевича и Анатолия Кашепарова. Был и концерт, во время которого один из сегодняшних «песняров» сделал предложение руки и сердца своей избраннице, и пресс-конференция, во время которой певцы откровенно отвечали на каверзные вопросы журналистов, в том числе и касающиеся распавшегося союза Леонида Борткевича и Ольги Корбут (подробности – в видеосюжете на сайте www.obzor.lt).



Главной звездой нынешнего фестиваля была российская и украинская певица, первая обладательница Гран-при фестиваля, Таисия Повалий, получившая из рук главы Белорусского государства Александра Лукашенко специальную награду – «Через искусство - к миру и взаимопониманию». А за несколько часов до этого на Аллее славы была открыта именная звезда Таисии.







От «звёзд» на витебском небосклоне буквально слепило глаза: помимо Тамары Гвердцители и Таисии Повалий, Стас Михайлов, Александр Панайотов, «Песняры», Валерий Леонтьев, «Терем-квартет», Марлоу Росадо (между прочим, обладатель двух премий «Грэмми»), Ирина Билык, Дженни Берггрен (между прочим, солистка «Ace Of Base»), Эмин, Варвара, Татьяна Буланова, Денис Майданов, Игорь Саруханов, Денис Клявер, Надежда Кадышева и её «Золотое кольцо», Александр Маршал, Maruv, «Сурганова и оркестр», «Кипелов» и многие-многие другие!







Концерты шли чуть ли не круглосуточно. Так, «Europa plus TV. Hit non stop в Витебске» - один из самых ожидаемых концертов «Славянского базара» начался почти с часовым опозданием, то есть в половине третьего ночи, а завершился в шесть утра выступлением Ольги Бузовой. «На рассвете я ещё никогда не выступала, - призналась всё ещё полному залу певица.



Вильнюс – Витебск,



Фото автора



Редакция газеты «Обзор» благодарит Посольство Республики Беларусь в Литве за содействие в организации поездки корреспондента «Обзора» на «Славянский базар в Витебске».



