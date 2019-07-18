Васильковое лето 🔊 Воспроизвести Привезённая из Литвы Витянисом Урбой гитара рекордных размеров была одним из самых излюбленных фонов для фотографий. Вчера, 17 июля, официально завершилась программа XXVIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».



Хотя на самом деле это произошло, когда наступил уже сегодняшний день, 18 июля, поскольку концерт группы «Кипелов», начавшийся в среду, в 22 часа, продолжался и после полуночи.



Корреспондент же «Обзора» приехал в Витебск неделей раньше, поздно вечером 10 июля, за день до официального открытия фестиваля, хотя васильки, символ «Славянского базара», уже вовсю властвовали в городе.



Мой путь в дирекцию фестиваля, работавшую в эти дни круглосуточно, лежал мимо Летнего амфитеатра, где как раз в это время соловьём заливался Стас Михайлов. И это был уже третий день мероприятий фестиваля, а их, к слову, в общей сложности в этом году было 190! Корреспондент же «Обзора» приехал в Витебск неделей раньше, поздно вечером 10 июля, за день до официального открытия фестиваля, хотя васильки, символ «Славянского базара», уже вовсю властвовали в городе.Мой путь в дирекцию фестиваля, работавшую в эти дни круглосуточно, лежал мимо Летнего амфитеатра, где как раз в это время соловьём заливался Стас Михайлов. И это был уже третий день мероприятий фестиваля, а их, к слову, в общей сложности в этом году было 190!



На следующий день, 9 июля, последовало открытие нескольких выставок, первый спектакль в рамках проекта «Театральные встречи», церемония поднятия флага фестиваля и вечерний концерт «Увертюра к фестивалю: от классики до рока».



Стоит заметить, что «Увертюра» была пробой пера, - никогда ранее концертная программа не открывалась таким необычным концертом, смело смешавшим самые разные стили и объединившим столь разноплановых артистов.



Потом генеральный директор Центра культуры «Витебск», главного предприятия-организатора культурного форума, и фестиваля Глеб Лапицкий признался, что в организацию этого концерта было вложено так много сил и труда, и как же было обидно, что в этот день резко похолодало. Температура во время «Увертюры» опустилась до 9 градусов весьма относительного тепла. Но испытание на верность фестивалю зрители выдержали с честью! Большой зал Летнего амфитеатра был заполнен практически до отказа, и мало кто ушёл, замёрзнув «в сосульку».



Литву на XXVIII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни представляла Паулина.



Одним из популярных мест фестивального Витебска стал «Кукольный квартал». Зрителям, например, представили спектакль для взрослых «Сёстры Грайи» в исполнении Минского областного театра кукол «Батлейка», который в минувшем году получил Национальную театральную премию.



И, конечно же, каждый новый день для самых маленьких зрителей предлагал немало самых разных развлечений, не только с участием кукольных театров и не только за деньги.



В большой, нет – огромной (!) программе фестиваля «Славянский базар в Витебске», как матрёшка в матрёшке, был ещё и V Фэст уличного искусства «На семи ветрах».



Фото автора.



Вы можете вообще не покупать билеты и развлекаться на улицах «Базара» изо дня в день совершенно бесплатно.



Впрочем, для жителей Литвы приобретение билета было в этом году большим подспорьем: официально купленный билет на любое из мероприятий фестиваля в этом году являлся также полноценной заменой визы. Группа жителей Клайпеды нынче именно так и посетила в эти дни Витебск (об этом «Обзор» подробнее расскажет в следующем номере).



Жаль только, что литовские операторы, в отличие от латвийских, не успели откликнуться на предложение организаторов фестиваля и не организовали в Литве продажу билетов на фестивальные концерты и спектакли.



Однако, как сказала в беседе с корреспондентом «Обзора» заместитель генерального директора по рекламе и связям с общественностью Центра культуры «Витебск» Юлия Вайлунова-Шинкевич, эксперимент с безвизовым посещением мероприятий фестиваля, скорее всего, будет продолжен. Так что в следующем году, будем надеяться, жителям Литвы будет гораздо удобнее приобрести билеты и стать частью нового «Славянского базара» в 2020 году.



(Окончание в следующем номере.)



Редакция газеты «Обзор» благодарит Посольство Республики Беларусь в Литве за содействие организации поездки корреспондента на фестиваль «Славянский базар в Витебске». Право открыть «Базар» было предоставлено самым юным его участникам – претендентам на Гран-при XVII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019». Литву в нём представлял 12-летний Кристийонас Городецкис, ставший дипломантом конкурса.На следующий день, 9 июля, последовало открытие нескольких выставок, первый спектакль в рамках проекта «Театральные встречи», церемония поднятия флага фестиваля и вечерний концерт «Увертюра к фестивалю: от классики до рока».Стоит заметить, что «Увертюра» была пробой пера, - никогда ранее концертная программа не открывалась таким необычным концертом, смело смешавшим самые разные стили и объединившим столь разноплановых артистов.Потом генеральный директор Центра культуры «Витебск», главного предприятия-организатора культурного форума, и фестиваля Глеб Лапицкий признался, что в организацию этого концерта было вложено так много сил и труда, и как же было обидно, что в этот день резко похолодало. Температура во время «Увертюры» опустилась до 9 градусов весьма относительного тепла. Но испытание на верность фестивалю зрители выдержали с честью! Большой зал Летнего амфитеатра был заполнен практически до отказа, и мало кто ушёл, замёрзнув «в сосульку».«Славянский базар в Витебске» - это не только концерты, но и выступления артистов уличных театров, народное творчество и прогулки звёзд по «городу мастеров», собравшему талантливых представителей самых разных стран, в том числе и Литвы.Одним из популярных мест фестивального Витебска стал «Кукольный квартал». Зрителям, например, представили спектакль для взрослых «Сёстры Грайи» в исполнении Минского областного театра кукол «Батлейка», который в минувшем году получил Национальную театральную премию.И, конечно же, каждый новый день для самых маленьких зрителей предлагал немало самых разных развлечений, не только с участием кукольных театров и не только за деньги.В большой, нет – огромной (!) программе фестиваля «Славянский базар в Витебске», как матрёшка в матрёшке, был ещё и V Фэст уличного искусства «На семи ветрах».Многие гости Витебска в эти дни признавались, что приезжают сюда не столько для того, чтобы посетить тот или иной концерт, спектакль или выставку, сколько для того, чтобы просто окунуться в праздничную, очень позитивную атмосферу фестиваля.Вы можете вообще не покупать билеты и развлекаться на улицах «Базара» изо дня в день совершенно бесплатно.Впрочем, для жителей Литвы приобретение билета было в этом году большим подспорьем: официально купленный билет на любое из мероприятий фестиваля в этом году являлся также полноценной заменой визы. Группа жителей Клайпеды нынче именно так и посетила в эти дни Витебск (об этом «Обзор» подробнее расскажет в следующем номере).Жаль только, что литовские операторы, в отличие от латвийских, не успели откликнуться на предложение организаторов фестиваля и не организовали в Литве продажу билетов на фестивальные концерты и спектакли.Однако, как сказала в беседе с корреспондентом «Обзора» заместитель генерального директора по рекламе и связям с общественностью Центра культуры «Витебск» Юлия Вайлунова-Шинкевич, эксперимент с безвизовым посещением мероприятий фестиваля, скорее всего, будет продолжен. Так что в следующем году, будем надеяться, жителям Литвы будет гораздо удобнее приобрести билеты и стать частью нового «Славянского базара» в 2020 году. Александр ШАХОВ, Вильнюс – Витебск , "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: Славянский базар Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1175 — статья прочитана 116 раз Комментарии