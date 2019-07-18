Васильковое лето

Вчера, 17 июля, официально завершилась программа XXVIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
Хотя на самом деле это произошло, когда наступил уже сегодняшний день, 18 июля, поскольку концерт группы «Кипелов», начавшийся в среду, в 22 часа, продолжался и после полуночи.
Корреспондент же «Обзора» приехал в Витебск неделей раньше, поздно вечером 10 июля, за день до официального открытия фестиваля, хотя васильки, символ «Славянского базара», уже вовсю властвовали в городе.
Мой путь в дирекцию фестиваля, работавшую в эти дни круглосуточно, лежал мимо Летнего амфитеатра, где как раз в это время соловьём заливался Стас Михайлов. И это был уже третий день мероприятий фестиваля, а их, к слову, в общей сложности в этом году было 190!
Право открыть «Базар» было предоставлено самым юным его участникам – претендентам на Гран-при XVII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019». Литву в нём представлял 12-летний Кристийонас Городецкис, ставший дипломантом конкурса.
На следующий день, 9 июля, последовало открытие нескольких выставок, первый спектакль в рамках проекта «Театральные встречи», церемония поднятия флага фестиваля и вечерний концерт «Увертюра к фестивалю: от классики до рока».
Стоит заметить, что «Увертюра» была пробой пера, - никогда ранее концертная программа не открывалась таким необычным концертом, смело смешавшим самые разные стили и объединившим столь разноплановых артистов.
Потом генеральный директор Центра культуры «Витебск», главного предприятия-организатора культурного форума, и фестиваля Глеб Лапицкий признался, что в организацию этого концерта было вложено так много сил и труда, и как же было обидно, что в этот день резко похолодало. Температура во время «Увертюры» опустилась до 9 градусов весьма относительного тепла. Но испытание на верность фестивалю зрители выдержали с честью! Большой зал Летнего амфитеатра был заполнен практически до отказа, и мало кто ушёл, замёрзнув «в сосульку».
Одним из популярных мест фестивального Витебска стал «Кукольный квартал». Зрителям, например, представили спектакль для взрослых «Сёстры Грайи» в исполнении Минского областного театра кукол «Батлейка», который в минувшем году получил Национальную театральную премию.
И, конечно же, каждый новый день для самых маленьких зрителей предлагал немало самых разных развлечений, не только с участием кукольных театров и не только за деньги.
В большой, нет – огромной (!) программе фестиваля «Славянский базар в Витебске», как матрёшка в матрёшке, был ещё и V Фэст уличного искусства «На семи ветрах».
Вы можете вообще не покупать билеты и развлекаться на улицах «Базара» изо дня в день совершенно бесплатно.
Впрочем, для жителей Литвы приобретение билета было в этом году большим подспорьем: официально купленный билет на любое из мероприятий фестиваля в этом году являлся также полноценной заменой визы. Группа жителей Клайпеды нынче именно так и посетила в эти дни Витебск (об этом «Обзор» подробнее расскажет в следующем номере).
Жаль только, что литовские операторы, в отличие от латвийских, не успели откликнуться на предложение организаторов фестиваля и не организовали в Литве продажу билетов на фестивальные концерты и спектакли.
Однако, как сказала в беседе с корреспондентом «Обзора» заместитель генерального директора по рекламе и связям с общественностью Центра культуры «Витебск» Юлия Вайлунова-Шинкевич, эксперимент с безвизовым посещением мероприятий фестиваля, скорее всего, будет продолжен. Так что в следующем году, будем надеяться, жителям Литвы будет гораздо удобнее приобрести билеты и стать частью нового «Славянского базара» в 2020 году.
(Окончание в следующем номере.)
Редакция газеты «Обзор» благодарит Посольство Республики Беларусь в Литве за содействие организации поездки корреспондента на фестиваль «Славянский базар в Витебске».
На следующий день, 9 июля, последовало открытие нескольких выставок, первый спектакль в рамках проекта «Театральные встречи», церемония поднятия флага фестиваля и вечерний концерт «Увертюра к фестивалю: от классики до рока».
Стоит заметить, что «Увертюра» была пробой пера, - никогда ранее концертная программа не открывалась таким необычным концертом, смело смешавшим самые разные стили и объединившим столь разноплановых артистов.
Потом генеральный директор Центра культуры «Витебск», главного предприятия-организатора культурного форума, и фестиваля Глеб Лапицкий признался, что в организацию этого концерта было вложено так много сил и труда, и как же было обидно, что в этот день резко похолодало. Температура во время «Увертюры» опустилась до 9 градусов весьма относительного тепла. Но испытание на верность фестивалю зрители выдержали с честью! Большой зал Летнего амфитеатра был заполнен практически до отказа, и мало кто ушёл, замёрзнув «в сосульку».
Одним из популярных мест фестивального Витебска стал «Кукольный квартал». Зрителям, например, представили спектакль для взрослых «Сёстры Грайи» в исполнении Минского областного театра кукол «Батлейка», который в минувшем году получил Национальную театральную премию.
И, конечно же, каждый новый день для самых маленьких зрителей предлагал немало самых разных развлечений, не только с участием кукольных театров и не только за деньги.
В большой, нет – огромной (!) программе фестиваля «Славянский базар в Витебске», как матрёшка в матрёшке, был ещё и V Фэст уличного искусства «На семи ветрах».
Вы можете вообще не покупать билеты и развлекаться на улицах «Базара» изо дня в день совершенно бесплатно.
Впрочем, для жителей Литвы приобретение билета было в этом году большим подспорьем: официально купленный билет на любое из мероприятий фестиваля в этом году являлся также полноценной заменой визы. Группа жителей Клайпеды нынче именно так и посетила в эти дни Витебск (об этом «Обзор» подробнее расскажет в следующем номере).
Жаль только, что литовские операторы, в отличие от латвийских, не успели откликнуться на предложение организаторов фестиваля и не организовали в Литве продажу билетов на фестивальные концерты и спектакли.
Однако, как сказала в беседе с корреспондентом «Обзора» заместитель генерального директора по рекламе и связям с общественностью Центра культуры «Витебск» Юлия Вайлунова-Шинкевич, эксперимент с безвизовым посещением мероприятий фестиваля, скорее всего, будет продолжен. Так что в следующем году, будем надеяться, жителям Литвы будет гораздо удобнее приобрести билеты и стать частью нового «Славянского базара» в 2020 году.
(Окончание в следующем номере.)
Редакция газеты «Обзор» благодарит Посольство Республики Беларусь в Литве за содействие организации поездки корреспондента на фестиваль «Славянский базар в Витебске».