Загрузка... Банкир перепутал сумму с номером счёта и перевёл женщине 37 миллионов долларов 🔊 Воспроизвести



Впрочем, когда об этом узнал её супруг, то позвонил в банк, и деньги пришлось вернуть.







Работница обувного магазина из Далласа Рут Баллон в одночасье стала одной из самых состоятельных женщин в США, когда решила проверить состояние своего банковского счёта, на который неизвестный меценат перевёл больше 30 миллионов долларов. Об этом сообщает Впрочем, когда об этом узнал её супруг, то позвонил в банк, и деньги пришлось вернуть.Работница обувного магазина из Далласа Рут Баллон в одночасье стала одной из самых состоятельных женщин в США, когда решила проверить состояние своего банковского счёта, на который неизвестный меценат перевёл больше 30 миллионов долларов. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на телеканал CBS. — Я сказала: "Ого, у нас там много денег". Я правда верила, что кто-то действительно подарил нам эти 37 миллионов долларов, — вспоминает женщина.



По словам Рут, как только у неё получилось наконец вздохнуть, она тут же позвонила своему мужу и рассказала о случившемся. Тот был человеком более прагматичным и позвонил в банк, чтобы узнать, откуда пришёл перевод, "который явно слишком хорош, чтобы быть правдой".



Ситуация прояснилась быстро, оказалось, что незадолго до этого клиент вносил депозит в иностранной валюте, а такие денежные поступления из-за колебаний курса валют обрабатываются оператором вручную, и он ввёл номер счёта в поле суммы.



Банк пересчитал финансы женщины и вернул обратно лишние деньги. Рут рассказала, что за те полтора дня, когда она была безумно богата, успела настроить финансовых планов, в которых жертвует деньги на благотворительность и инвестирует в недвижимость. Очевидно, что всё это откладывается до следующего раза.



— Я была миллионером, у меня есть снимок экрана, поэтому я могу говорить об этом. Это целая история, — отметила женщина. Загрузка... life.ru Категории: экономика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: перевод, деньги, банк, ошибка — статья прочитана 176 раз Комментарии