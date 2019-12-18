Моралес намерен продолжать политическую деятельность из Аргентины 🔊 Воспроизвести



Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что намерен продолжать свою политическую деятельность, находясь в Буэнос-Айресе, сообщает



«Чтобы быть в политике, нужно много сил и энергии, и это мне дарят люди, которые меня воодушевляют. Центром моей операции будет Буэнос-Айрес», — цитирует газета Pagina 12 Моралеса.



Экс-президент отметил, что в Аргентине чувствует себя в безопасности, и выразил благодарность аргентинскому народу.



Он также заявил, что его партия MAS («Движение к социализму») может снова выиграть выборы.



Ранее Моралес прокомментировал заявление временно исполняющей обязанности президента страны Жанин Аньес о том, что ордер на его арест будет выдан в течение нескольких дней.



12 декабря Моралес после пребывания в Мексике на протяжении почти месяца и нескольких дней на Кубе прибыл в аэропорт Буэнос-Айреса и запросил статус беженца в Аргентине. Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что намерен продолжать свою политическую деятельность, находясь в Буэнос-Айресе, сообщает RT «Чтобы быть в политике, нужно много сил и энергии, и это мне дарят люди, которые меня воодушевляют. Центром моей операции будет Буэнос-Айрес», — цитирует газета Pagina 12 Моралеса.Экс-президент отметил, что в Аргентине чувствует себя в безопасности, и выразил благодарность аргентинскому народу.Он также заявил, что его партия MAS («Движение к социализму») может снова выиграть выборы.Ранее Моралес прокомментировал заявление временно исполняющей обязанности президента страны Жанин Аньес о том, что ордер на его арест будет выдан в течение нескольких дней.12 декабря Моралес после пребывания в Мексике на протяжении почти месяца и нескольких дней на Кубе прибыл в аэропорт Буэнос-Айреса и запросил статус беженца в Аргентине. russian.rt.com Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: выборы, Боливия, госпереворот, Моралес — статья прочитана 166 раз Комментарии