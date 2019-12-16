Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы 🔊 Воспроизвести Фото © EPA



Президент Франции Эмманюэль Макрон приедет в Москву, чтобы принять участие в торжествах, посвящённых 75-летию Победы во Второй мировой войне. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщила посол Франции в РФ Сильви Берманн, передает



— Президент сказал, что он будет присутствовать 9 Мая на Дне Победы в Москве, — сказала она.



Ранее сообщалось, что премьер Индии Нарендра Моди заявил президенту РФ Владимиру Путину, что приедет в Москву на 75-летие Победы. Президент Франции Эмманюэль Макрон приедет в Москву, чтобы принять участие в торжествах, посвящённых 75-летию Победы во Второй мировой войне. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщила посол Франции в РФ Сильви Берманн, передает ЛАЙФ — Президент сказал, что он будет присутствовать 9 Мая на Дне Победы в Москве, — сказала она.Ранее сообщалось, что премьер Индии Нарендра Моди заявил президенту РФ Владимиру Путину, что приедет в Москву на 75-летие Победы. life.ru Категории: в мире, история, политика Ключевые слова: президент, День Победы, гости, торжества — статья прочитана 245 раз Комментарии