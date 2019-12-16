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Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Президент Франции Эмманюэль Макрон приедет в Москву, чтобы принять участие в торжествах, посвящённых 75-летию Победы во Второй мировой войне. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщила посол Франции в РФ Сильви Берманн, передает ЛАЙФ.
— Президент сказал, что он будет присутствовать 9 Мая на Дне Победы в Москве, — сказала она.
Ранее сообщалось, что премьер Индии Нарендра Моди заявил президенту РФ Владимиру Путину, что приедет в Москву на 75-летие Победы.
life.ru
Ключевые слова: президент, День Победы, гости, торжества
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