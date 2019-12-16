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Президент Армении заявил о готовности приехать в Москву на празднование Победы
Президент Армении Армен Саркисян заявил о готовности приехать в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, если получит приглашение.
«Обязательно приеду, если пригласят. Это великий день Победы, и эта победа важна для всех нас: и для России, и для русских, и для армян, и для украинцев, и для узбеков, и для других народов. Это наша победа», — цитирует Саркисяна RT со ссылкой на РИА Новости.
Он отметил, что «каждая семья в Армении внесла в неё свой вклад, и весь армянский народ, в том числе армянская диаспора за рубежом, был частью этой победы».
«Поэтому на 75-летие со дня Великой Победы я буду очень рад, если буду в Москве», — добавил он.
Ранее стало известно, что глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто планирует приехать в Россию на празднование 9 мая 2020 года юбилея Победы.
Также президент Сербии Александр Вучич сообщил, что приедет с визитом в Москву на празднование Дня Победы.
russian.rt.com
Ключевые слова: президент, День Победы, гости, торжества
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