Президент Армении заявил о готовности приехать в Москву на празднование Победы 🔊 Воспроизвести © Игорь Руссак РИА Новости



Президент Армении Армен Саркисян заявил о готовности приехать в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, если получит приглашение.



«Обязательно приеду, если пригласят. Это великий день Победы, и эта победа важна для всех нас: и для России, и для русских, и для армян, и для украинцев, и для узбеков, и для других народов. Это наша победа», — цитирует Саркисяна



Он отметил, что «каждая семья в Армении внесла в неё свой вклад, и весь армянский народ, в том числе армянская диаспора за рубежом, был частью этой победы».



«Поэтому на 75-летие со дня Великой Победы я буду очень рад, если буду в Москве», — добавил он.



Ранее стало известно, что глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто планирует приехать в Россию на празднование 9 мая 2020 года юбилея Победы.



Также президент Сербии Александр Вучич сообщил, что приедет с визитом в Москву на празднование Дня Победы. Президент Армении Армен Саркисян заявил о готовности приехать в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, если получит приглашение.«Обязательно приеду, если пригласят. Это великий день Победы, и эта победа важна для всех нас: и для России, и для русских, и для армян, и для украинцев, и для узбеков, и для других народов. Это наша победа», — цитирует Саркисяна RT со ссылкой на РИА Новости.Он отметил, что «каждая семья в Армении внесла в неё свой вклад, и весь армянский народ, в том числе армянская диаспора за рубежом, был частью этой победы».«Поэтому на 75-летие со дня Великой Победы я буду очень рад, если буду в Москве», — добавил он.Ранее стало известно, что глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто планирует приехать в Россию на празднование 9 мая 2020 года юбилея Победы.Также президент Сербии Александр Вучич сообщил, что приедет с визитом в Москву на празднование Дня Победы. russian.rt.com Категории: политика, общество, история Ключевые слова: президент, День Победы, гости, торжества — статья прочитана 165 раз Комментарии