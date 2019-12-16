Загрузка... Большая часть жителей Литвы высказывается за госкоммерческий банк – опрос BNS/Vilmorus 🔊 Воспроизвести



Большая часть жителей Литвы поддерживает идею создания государственного коммерческого банка, показывает новое исследование.



В опросе, проведенном по заказу новостного агентства BNS компанией Vilmorus, за создание такого банка высказалось 47,9% респондентов, 20,9% было против, у 31,3% не было определенного мнения.



Президент Гитанас Науседа в прошлом месяце предложил начать дискуссию о банке государственного капитала в Литве, чтобы решать проблемы марж кредитов, недостаточной доступности банковских услуг и кредитования предпринимательства.



За последние несколько лет три активно игравших на рынке игрока покинули Литву или объединились, а сейчас банки SEB и Swedbank занимают по показателю актива более 60% рынка.



"Такая ситуация на рынке способствовала росту марж кредитов, также заметно сократилось кредитование коммерческих предприятий, ухудшается региональная доступность услуг для частных клиентов", – сказал BNS советник президента Симонас Крепшта. Большая часть жителей Литвы поддерживает идею создания государственного коммерческого банка, показывает новое исследование.В опросе, проведенном по заказу новостного агентства BNS компанией Vilmorus, за создание такого банка высказалось 47,9% респондентов, 20,9% было против, у 31,3% не было определенного мнения.Президент Гитанас Науседа в прошлом месяце предложил начать дискуссию о банке государственного капитала в Литве, чтобы решать проблемы марж кредитов, недостаточной доступности банковских услуг и кредитования предпринимательства.За последние несколько лет три активно игравших на рынке игрока покинули Литву или объединились, а сейчас банки SEB и Swedbank занимают по показателю актива более 60% рынка."Такая ситуация на рынке способствовала росту марж кредитов, также заметно сократилось кредитование коммерческих предприятий, ухудшается региональная доступность услуг для частных клиентов", – сказал BNS советник президента Симонас Крепшта. "Помимо упомянутых вопросов, обусловленных низкой конкуренцией, банк госкапитала смог бы решать и задачи долгосрочных государственных целей. Например, финансировать проекты, которые позитивно влияют на изменение климата, стратегические проекты государственной инфраструктуры", – добавил он.



С. Крепшта обратил внимание на то, что в Литве уже сейчас действуют три находящиеся в управлении государства учреждения, которые предоставляют финансовые услуги, так называемые национальные учреждения по развитию, а вообще в странах-членах Евросоюза (ЕС) примерно 30 полностью контролируемых государством банков, еще больше коммерческих банков, определенная часть акций которых находится в управлении государства.



По словам советника, президент не предлагает конкретный рецепт действия такого банка, это должно быть решено после анализа затрат и выгоды, который ожидается от Банка Литвы (БЛ, Центробанк).



"Без всякого сомнения, в отношении такого банка должно применяться такое же регулирование, как и в отношении других действующих на рынке банков. Это обеспечило бы одинаковые рыночные условия всем участника рынка", – сказал С. Крепшта.



Критики говорят, что создание госкоммерческого банка будет дорогостоящим, его работе может мешать вмешательство политиков.



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Точные результаты опроса:



Вопрос: "Согласны вы или не согласны с тем, чтобы в Литве был создан государственный коммерческий банк?"



Ответы: согласны: 23,2%; скорее согласны 24,7%; скорее не согласны 7,3%, не согласны 13,6%, трудно сказать 31,3%



Опрошен 1001 житель Литвы в возрасте 18 лет и старше, интервью проводилось дома у респондентов в 24 городах и 39 деревнях. Загрузка... BNS Категории: экономика Ключевые слова: президент, государство, создание, банк География: Литва — статья прочитана 198 раз Комментарии