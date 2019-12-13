За здание центрального почтамта Вильнюса предложено более 11 млн евро 🔊 Воспроизвести Фото Александра Шахова, "Обзор"







В пятницу завершился аукцион по продаже находящегося в центре Вильнюса здания центрального почтамта, победитель аукциона предложил за историческое здание 11,22 млн евро.



Стартовая цена здания была 10 млн евро.



По данным BNS, на аукционе, который



Представитель почтовой компании Литвы Lietuvos pastas Вайда Будрене сказала BNS, что победитель аукциона пока не сообщается, так как его еще нужно проверить.



Правление Lietuvos pastas в среду отменило продажу центральных почтамтов Каунаса и Клайпеды до получения выводов межинституциональной рабочей группы.



Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич сказал, что здания планируется сохранить для общественных нужд.



Фото Александра Шахова, "Обзор" Стартовая цена здания была 10 млн евро.По данным BNS, на аукционе, который анонсировал "Обзор" , зарегистрировались 4 участника, один из них – из-за рубежа.Представитель почтовой компании Литвы Lietuvos pastas Вайда Будрене сказала BNS, что победитель аукциона пока не сообщается, так как его еще нужно проверить.Правление Lietuvos pastas в среду отменило продажу центральных почтамтов Каунаса и Клайпеды до получения выводов межинституциональной рабочей группы. Аукционы этих зданий должны были состояться на следующей неделе. Все три здания почтамтов значатся в регистре недвижимых культурных ценностей.Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич сказал, что здания планируется сохранить для общественных нужд. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: аукцион, почта, Lietuvos pastas, почтамт — статья прочитана 145 раз Комментарии