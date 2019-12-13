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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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За здание центрального почтамта Вильнюса предложено более 11 млн евро
В пятницу завершился аукцион по продаже находящегося в центре Вильнюса здания центрального почтамта, победитель аукциона предложил за историческое здание 11,22 млн евро.
Стартовая цена здания была 10 млн евро.
По данным BNS, на аукционе, который анонсировал "Обзор", зарегистрировались 4 участника, один из них – из-за рубежа.
Представитель почтовой компании Литвы Lietuvos pastas Вайда Будрене сказала BNS, что победитель аукциона пока не сообщается, так как его еще нужно проверить.
Правление Lietuvos pastas в среду отменило продажу центральных почтамтов Каунаса и Клайпеды до получения выводов межинституциональной рабочей группы. Аукционы этих зданий должны были состояться на следующей неделе. Все три здания почтамтов значатся в регистре недвижимых культурных ценностей.
Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич сказал, что здания планируется сохранить для общественных нужд.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: аукцион, почта, Lietuvos pastas, почтамт
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