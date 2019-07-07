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На прилавке – главпочтамт

Nedelia.lt


Государственная компания «Lietuvos paštas» намерена продать здание, в котором размещается Центральный почтамт в Вильнюсе, уже объявлен конкурс на консультации по продажам и относительно посредничества в будущей сделке.

Победитель конкурса должен будет оценить здание, представить рекомендации по повышению ликвидности и стоимости, а также указать форму продажи, сроки и цену, организовать продажу. Предложения можно подавать до 1 июля, сообщает ru.delfi.lt со ссылкой на BNS.

Глава «Lietuvos paštas» Аста Сунгайлене в мае сказала, что планируют продать Центральные почтамты в Вильнюсе и Клайпеде.

Что касается Каунасского почтамта, то руководство почты надеется, что его выкупит государство, поскольку оно представляет собой объект культурного наследия.
В 2017 году «Lietuvos paštas» уже сообщала о своих планах в связи с продажей почтамтов в 3 крупных городах Литвы. Тогда объявляли и конкурс на продажу. Вильнюсское здание оценили более чем в 11 млн евро, каунасское – в 1,62 млн, а клайпедское – в 1,57 млн. Однако конкурс остановило Министерство транспорта и коммуникаций.

Вильнюсский центральный почтамт находится на проспекте Гядимино, рядом с торговым центром «G9».

Любопытно, что на сайте «Lietuvos paštas» post.lt современная история представлена таким образом:

16 ноября 1918 года – министр финансов, торговли и промышленности Литовской Республики Мартинас Ичас подписал распоряжение о создании правления почты Литвы. От этой даты и отсчитывается история почты Литвы.

1940-1990 гг. – во время Второй мировой войны инфраструктура связи Литвы была уничтожена, не осталось почтового транспорта, сообщения по железной дороге.

7 октября 1990 года – в почтовом обороте появилась первая серия почтовых марок независимой Литвы «Angelas»…

Так что, получается, сейчас руководство «Lietuvos paštas» продаёт то, что появилось неизвестно откуда и неизвестно когда.
Инф. «Обзора»
Категории: экономика
Ключевые слова: Lietuvos pastas
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1173
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добавлена сегодня, 7 июля, 17:00

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