На прилавке – главпочтамт

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Государственная компания «Lietuvos paštas» намерена продать здание, в котором размещается Центральный почтамт в Вильнюсе, уже объявлен конкурс на консультации по продажам и относительно посредничества в будущей сделке.



Победитель конкурса должен будет оценить здание, представить рекомендации по повышению ликвидности и стоимости, а также указать форму продажи, сроки и цену, организовать продажу. Предложения можно подавать до 1 июля, сообщает ru.delfi.lt со ссылкой на BNS.



Глава «Lietuvos paštas» Аста Сунгайлене в мае сказала, что планируют продать Центральные почтамты в Вильнюсе и Клайпеде.



Что касается Каунасского почтамта, то руководство почты надеется, что его выкупит государство, поскольку оно представляет собой объект культурного наследия. Победитель конкурса должен будет оценить здание, представить рекомендации по повышению ликвидности и стоимости, а также указать форму продажи, сроки и цену, организовать продажу. Предложения можно подавать до 1 июля, сообщает ru.delfi.lt со ссылкой на BNS.Глава «Lietuvos paštas» Аста Сунгайлене в мае сказала, что планируют продать Центральные почтамты в Вильнюсе и Клайпеде.Что касается Каунасского почтамта, то руководство почты надеется, что его выкупит государство, поскольку оно представляет собой объект культурного наследия. В 2017 году «Lietuvos paštas» уже сообщала о своих планах в связи с продажей почтамтов в 3 крупных городах Литвы. Тогда объявляли и конкурс на продажу. Вильнюсское здание оценили более чем в 11 млн евро, каунасское – в 1,62 млн, а клайпедское – в 1,57 млн. Однако конкурс остановило Министерство транспорта и коммуникаций.



Вильнюсский центральный почтамт находится на проспекте Гядимино, рядом с торговым центром «G9».



Любопытно, что на сайте «Lietuvos paštas» post.lt современная история представлена таким образом:



16 ноября 1918 года – министр финансов, торговли и промышленности Литовской Республики Мартинас Ичас подписал распоряжение о создании правления почты Литвы. От этой даты и отсчитывается история почты Литвы.



1940-1990 гг. – во время Второй мировой войны инфраструктура связи Литвы была уничтожена, не осталось почтового транспорта, сообщения по железной дороге.



7 октября 1990 года – в почтовом обороте появилась первая серия почтовых марок независимой Литвы «Angelas»…



Так что, получается, сейчас руководство «Lietuvos paštas» продаёт то, что появилось неизвестно откуда и неизвестно когда. Инф. «Обзора» Категории: экономика Ключевые слова: Lietuvos pastas Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1173 — статья прочитана 198 раз Комментарии