На прилавке – главпочтамт

Государственная компания «Lietuvos paštas» намерена продать здание, в котором размещается Центральный почтамт в Вильнюсе, уже объявлен конкурс на консультации по продажам и относительно посредничества в будущей сделке.
Победитель конкурса должен будет оценить здание, представить рекомендации по повышению ликвидности и стоимости, а также указать форму продажи, сроки и цену, организовать продажу. Предложения можно подавать до 1 июля, сообщает ru.delfi.lt со ссылкой на BNS.
Глава «Lietuvos paštas» Аста Сунгайлене в мае сказала, что планируют продать Центральные почтамты в Вильнюсе и Клайпеде.
Что касается Каунасского почтамта, то руководство почты надеется, что его выкупит государство, поскольку оно представляет собой объект культурного наследия.
В 2017 году «Lietuvos paštas» уже сообщала о своих планах в связи с продажей почтамтов в 3 крупных городах Литвы. Тогда объявляли и конкурс на продажу. Вильнюсское здание оценили более чем в 11 млн евро, каунасское – в 1,62 млн, а клайпедское – в 1,57 млн. Однако конкурс остановило Министерство транспорта и коммуникаций.
Вильнюсский центральный почтамт находится на проспекте Гядимино, рядом с торговым центром «G9».
Любопытно, что на сайте «Lietuvos paštas» post.lt современная история представлена таким образом:
16 ноября 1918 года – министр финансов, торговли и промышленности Литовской Республики Мартинас Ичас подписал распоряжение о создании правления почты Литвы. От этой даты и отсчитывается история почты Литвы.
1940-1990 гг. – во время Второй мировой войны инфраструктура связи Литвы была уничтожена, не осталось почтового транспорта, сообщения по железной дороге.
7 октября 1990 года – в почтовом обороте появилась первая серия почтовых марок независимой Литвы «Angelas»…
Так что, получается, сейчас руководство «Lietuvos paštas» продаёт то, что появилось неизвестно откуда и неизвестно когда.
Вильнюсский центральный почтамт находится на проспекте Гядимино, рядом с торговым центром «G9».
Любопытно, что на сайте «Lietuvos paštas» post.lt современная история представлена таким образом:
16 ноября 1918 года – министр финансов, торговли и промышленности Литовской Республики Мартинас Ичас подписал распоряжение о создании правления почты Литвы. От этой даты и отсчитывается история почты Литвы.
1940-1990 гг. – во время Второй мировой войны инфраструктура связи Литвы была уничтожена, не осталось почтового транспорта, сообщения по железной дороге.
7 октября 1990 года – в почтовом обороте появилась первая серия почтовых марок независимой Литвы «Angelas»…
Так что, получается, сейчас руководство «Lietuvos paštas» продаёт то, что появилось неизвестно откуда и неизвестно когда.