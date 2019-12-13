В. Томашевский: Адвент - это не то время, чтобы давить на Я. Наркевича 🔊 Воспроизвести В.Томашевский. Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас







Лидер партии Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский не намерен комментировать претензии президента страны в адрес министра транспорта Ярослава Наркевича. Европарламентарий В. Томашевский считает, что Адвент (предрождественский пост) не время оказывать давление.



"Ставшие практически каждодневными высказывания президента комментировать не будем. Особенно в период Адвента, я думаю, что это неподходящее время давить на человека, нужно подготовиться к праздникам, простить, попросить прощения. Мы как христиане это прекрасно понимаем, поэтому не будем комментировать", – сказал В. Томашевский на пресс-конференции в пятницу. "Ставшие практически каждодневными высказывания президента комментировать не будем. Особенно в период Адвента, я думаю, что это неподходящее время давить на человека, нужно подготовиться к праздникам, простить, попросить прощения. Мы как христиане это прекрасно понимаем, поэтому не будем комментировать", – сказал В. Томашевский на пресс-конференции в пятницу. Он подчеркнул, что позиция правящей коалиции по поводу Я. Наркевича остаётся неизменной.



"Есть мнение премьер-министра, лидеров правящих партий Рамунаса Карбаускиса и Гедиминаса Киркиласа. У нас такое же мнение, что министр работает хорошо, что было сказано и самим премьером, и что, в конце концов, это министерство начало работать. Это наша позиция уже не раз была высказана", – подчеркнул В. Томашевский.



В четверг президент Литвы Г. Науседа в телепередаче "Тема дня" телеканала LRT повторил, что Я. Наркевич не должен занимать должность министра.



"Я не вижу перспектив для того, чтобы это человек работал, потому что, прежде всего, это не человек уровня министра. (...) Проблема в том, что просто другой человек должен занимать этот пост, не такой легко управляемый, и человек, который может выделять стратегическое видение. Легко ведомый человек, которого можно говорить или принять за него решения, не должен быть министром", – сказал президент.



Лидер Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев") Рамунас Карбаускис сказал, что видит Ярослава Наркевича министром транспорта, а призывы президента Гитанаса Науседы к отставке последнего назвал "делом какого-то принципа".



"Я понимаю заявление президента, и мы действительно уважаем президента, но это уже становится делом какого-то принципа, а не аргументами против самого министра", – реагировал Р. Карбаускис на заявление глав государства.



Глава правительства ранее выражал поддержку министру, по словам премьера, его моральная установка изменится лишь в том случае, если претензии к Я. Наркевичу подтвердятся.



Г. Науседа призывает Я. Наркевича уйти в отставку и говорит, что его пребывание на должности министра транспорта и коммуникаций дискредитирует правительство. Я. Наркевич подвергся критике за увольнение правления почтовой компании Lietuvos pastas, финансирование ремонта некоторых дорог и обстоятельства проживания в парламентской гостинице.



Сам политик говорит, что подвергается организованным нападкам, которые начались, когда он стал интересоваться проблемами компаний Lietuvos pastas и Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги).



Я. Наркевича делегировала на должность министра Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей, которая в этом году после президентских выборов присоединилась к правящей коалиции. BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Вальдемар Томашевский, Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей, ИАПЛ-СХС, Ярослав Наркевич, Адвент — статья прочитана 164 раза Комментарии