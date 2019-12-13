Р. Карбаускис: призывы президента к Я. Наркевичу об увольнении становятся делом принципа 🔊 Воспроизвести Фото: sumin.lrv.lt







Лидер Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев") Рамунас Карбаускис сказал, что видит Ярослава Наркевича министром транспорта, а призывы президента Гитанаса Науседы к отставке последнего назвал "делом какого-то принципа".



"Я могу сказать одно: я вижу господина Наркевича министром, поскольку он является министром, которого назначил сам президент. Я думаю, что сейчас это немного все равно становится делом принципа", – заявил Р. Карбаускис журналистам в Сейме в пятницу.



"Нужно смотреть в корень – суть в том, что некоторые предъявленные обвинения совершенно поблекли, всё прочее – пустой мыльный пузырь, который был создан, чтобы мы уволили еще одного министра, который не совершил нарушений. Мы точно этого не сделаем", – сказал глава "аграриев". "Я могу сказать одно: я вижу господина Наркевича министром, поскольку он является министром, которого назначил сам президент. Я думаю, что сейчас это немного все равно становится делом принципа", – заявил Р. Карбаускис журналистам в Сейме в пятницу."Нужно смотреть в корень – суть в том, что некоторые предъявленные обвинения совершенно поблекли, всё прочее – пустой мыльный пузырь, который был создан, чтобы мы уволили еще одного министра, который не совершил нарушений. Мы точно этого не сделаем", – сказал глава "аграриев". В четверг президент Литвы Г. Науседа в телепередаче "Тема дня" телеканала LRT повторил, что Я. Наркевич не должен занимать должность министра.



"Я не вижу перспектив для того, чтобы это человек работал, потому что, прежде всего, это не человек уровня министра. (...) Проблема в том, что просто другой человек должен занимать этот пост, не такой легко управляемый, и человек, который может выделять стратегическое видение. Легко ведомый человек, которого можно говорить или принять за него решения, не должен быть министром", – сказал президент.



"Я понимаю заявление президента, и мы действительно уважаем президента, но это уже становится делом какого-то принципа, а не аргументами против самого министра", – реагировал Р. Карбаускис на заявление главы государства.



Премьер Саулюс Сквернялис планирует обсудить вопрос министра транспорта с президентом в понедельник.



Глава правительства ранее выражал поддержку министру, по словам премьера, его моральная установка изменится лишь в том случае, если претензии к Я. Наркевичу подтвердятся.



Г. Науседа призывает Я. Наркевича уйти в отставку и говорит, что его пребывание на должности министра транспорта и коммуникаций дискредитирует правительство. Я. Наркевич подвергся критике за увольнение правления почтовой компании Lietuvos pastas, финансирование ремонта некоторых дорог и обстоятельства проживания в парламентской гостинице.



Сам политик говорит, что подвергается организованным нападкам, которые начались, когда он стал интересоваться проблемами компаний Lietuvos pastas и Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги).



Я.Наркевича делегировала на должность министра Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей, которая в этом году после президентских выборов присоединилась к правящей коалиции. BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Рамунас КАРБАУСКИС, Саулюс Сквернялис, Ярослав Наркевич — статья прочитана 85 раз Комментарии