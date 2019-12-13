Время собирать камни

Последний тур группового этапа Лиги Европы для многих команд ничего уже значил: кто-то уже выходил на поле с путёвкой в плей-офф, а кому-то эта путёвка не светила даже в случае самой результативной победы. Отсюда и обилие ничейных исходов.
Но была группа команд, для которых заключительный тур приобретал исключительное значение, позволял добыть желанную путёвку и в полной мере реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Турецкому «Истанбул Башакшехиур», например, это удалось сделать, а российскому «Краснодару» - нет.
К слову, нынешний провал российских клубов в еврокубках (ни один из них не дожил до весны) подтолкнул футбольную общественность к бурной дискуссии. Уже никто не вспоминает о соперничестве с Португалией в таблице коэффициентов, в соответствии с которой Россия выставляла в Лигу чемпионов два клуба напрямую, а третий – через отбор, поскольку Португалия унеслась в этом соперничестве унеслась от России далеко вперёд.
Один из интернет-участников дискуссии написал: «Лишь одна Ассоциация из топ-13 таблицы коэффициентов потеряла всех участников еврокубков. Это Россия».
Группа «A»
АПОЭЛ (Кипр) – «Севилья» (Испания) – 1:0, «Карабах» (Азербайджан) – «Дюделанж» (Люксембург) – 1:1.
Турнирное положение: 1. «Севилья» – 15 очков, 2. АПОЭЛ – 10, 3. «Карабах» - 5, 4. «Дюделанж» – 4.
Группа «B»
«Динамо» (Киев, Украина) – «Лугано» (Швейцария) – 1:1, «Копенгаген» (Дания) – «Мальмё» (Швеция) – 0:1.
Турнирное положение: 1. «Мальмё» - 11, 2. «Копенгаген» - 9, 3. «Динамо» - 7, 4. «Лугано» – 3.
Группа «C»
«Базель» (Швейцария) – «Трабзонспор» (Турция) – 2:0, «Хетафе» (Испания) – «Краснодар» (Россия) – 3:0.
Турнирное положение: 1. «Базель» - 13, 2. «Хетафе» - 12, 3. «Краснодар» – 9, 4. «Трабзонспор» – 1.
Группа «D»
ПСВ (Голландия) – «Русенборг» (Норвегия) – 1:1, ЛАСК (Австрия) – «Спортинг» (Португалия) – 3:0.
Турнирное положение: 1. ЛАСК – 13, 2. «Спортинг» - 12, 3. ПСВ – 8, 4. «Русенборг» – 1.
Группа «E»
«Ренн» (Франция) – «Лацио» (Италия) – 2:0, «ЧФР Клуж» (Румыния) – «Селтик» (Шотландия) – 2:0.
Турнирное положение: 1. «Селтик» - 13, 2. «ЧФР Клуж» - 12, 3. «Лацио» – 6, 4. «Ренн» - 1.
Группа «F»
«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия) – «Витория Гимарайнш» (Португалия) – 2:3, «Стандард» (Бельгия) – «Арсенал» (Англия) – 2:2.
Турнирное положение: 1. «Арсенал» - 11, 2. «Айнтрахт» - 9, 3. «Стандард» - 8, 4. «Гимарайнш» – 5.
Группа «G»
«Порту» (Португалия) – «Фейеноорд» (Голландия) – 3:2, «Рейнджерс» (Шотландия) – «Янг Бойз» (Швейцария) – 1:1.
Турнирное положение: 1. «Порту» - 10, 2. «Рейнджерс» - 9, 3. «Янг Бойз» - 8, 4. «Фейеноорд» – 5.
Группа «H»
«Лудогорец» (Болгария) – «Ференцварош» (Венгрия) – 1:1, «Эспаньол» (Испания) – ЦСКА (Россия) – 0:1.
Турнирное положение: 1. «Эспаньол» - 11, 2. «Лудогорец» - 8, 3. «Ференцварош» – 7, 4. ЦСКА – 5.
Группа «I»
«Вольфсбург» (Германия) – «Сент-Этьен» (Франция) – 1:0, «Гент» (Бельгия) – «Александрия» (Украина) – 2:1.
Турнирное положение: 1. «Гент» - 12, 2. «Вольфсбург» - 11, 3. «Сент-Этьен» – 4, 4. «Александрия» - 3.
Группа «J»
«Рома» (Италия) – «Вольфсберг» (Австрия) – 2:2, «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) – «Истанбул Башакшехир» (Турция) – 1:2.
Турнирное положение: 1. «Истанбул Башакшехир» - 10, 2. «Рома» - 9, 3. «Боруссия» - 8, 4. «Вольфсберг» – 5.
Группа «K»
«Вулверхэмптон» (Англия) – «Бешикташ» (Турция) – 4:0, «Слован» (Словакия) – «Брага» (Португалия) – 2:4.
Турнирное положение: 1. «Брага» – 14, 2. «Вулверхэмптон» - 13, 3. «Слован» - 4, 4. «Бешикташ» - 3.
Группа «L»
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «АЗ Алкмаар» (Нидерланды) – 4:0, «Партизан» (Сербия) – «Астана» (Казахстан) – 4:1.
Турнирное положение: 1. «Манчестер Юнайтед» - 13, 2. «АЗ Алкмаар» – 9, 3. «Партизан» - 8, 4. «Астана» - 3.
Лига Европы сезона 2019/2020.
Групповой этап. 6-й тур
Группа «A»
АПОЭЛ (Кипр) – «Севилья» (Испания) – 1:0, «Карабах» (Азербайджан) – «Дюделанж» (Люксембург) – 1:1.
Турнирное положение: 1. «Севилья» – 15 очков, 2. АПОЭЛ – 10, 3. «Карабах» - 5, 4. «Дюделанж» – 4.
Группа «B»
«Динамо» (Киев, Украина) – «Лугано» (Швейцария) – 1:1, «Копенгаген» (Дания) – «Мальмё» (Швеция) – 0:1.
Турнирное положение: 1. «Мальмё» - 11, 2. «Копенгаген» - 9, 3. «Динамо» - 7, 4. «Лугано» – 3.
Группа «C»
«Базель» (Швейцария) – «Трабзонспор» (Турция) – 2:0, «Хетафе» (Испания) – «Краснодар» (Россия) – 3:0.
Турнирное положение: 1. «Базель» - 13, 2. «Хетафе» - 12, 3. «Краснодар» – 9, 4. «Трабзонспор» – 1.
Группа «D»
ПСВ (Голландия) – «Русенборг» (Норвегия) – 1:1, ЛАСК (Австрия) – «Спортинг» (Португалия) – 3:0.
Турнирное положение: 1. ЛАСК – 13, 2. «Спортинг» - 12, 3. ПСВ – 8, 4. «Русенборг» – 1.
Группа «E»
«Ренн» (Франция) – «Лацио» (Италия) – 2:0, «ЧФР Клуж» (Румыния) – «Селтик» (Шотландия) – 2:0.
Турнирное положение: 1. «Селтик» - 13, 2. «ЧФР Клуж» - 12, 3. «Лацио» – 6, 4. «Ренн» - 1.
Группа «F»
«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия) – «Витория Гимарайнш» (Португалия) – 2:3, «Стандард» (Бельгия) – «Арсенал» (Англия) – 2:2.
Турнирное положение: 1. «Арсенал» - 11, 2. «Айнтрахт» - 9, 3. «Стандард» - 8, 4. «Гимарайнш» – 5.
Группа «G»
«Порту» (Португалия) – «Фейеноорд» (Голландия) – 3:2, «Рейнджерс» (Шотландия) – «Янг Бойз» (Швейцария) – 1:1.
Турнирное положение: 1. «Порту» - 10, 2. «Рейнджерс» - 9, 3. «Янг Бойз» - 8, 4. «Фейеноорд» – 5.
Группа «H»
«Лудогорец» (Болгария) – «Ференцварош» (Венгрия) – 1:1, «Эспаньол» (Испания) – ЦСКА (Россия) – 0:1.
Турнирное положение: 1. «Эспаньол» - 11, 2. «Лудогорец» - 8, 3. «Ференцварош» – 7, 4. ЦСКА – 5.
Группа «I»
«Вольфсбург» (Германия) – «Сент-Этьен» (Франция) – 1:0, «Гент» (Бельгия) – «Александрия» (Украина) – 2:1.
Турнирное положение: 1. «Гент» - 12, 2. «Вольфсбург» - 11, 3. «Сент-Этьен» – 4, 4. «Александрия» - 3.
Группа «J»
«Рома» (Италия) – «Вольфсберг» (Австрия) – 2:2, «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) – «Истанбул Башакшехир» (Турция) – 1:2.
Турнирное положение: 1. «Истанбул Башакшехир» - 10, 2. «Рома» - 9, 3. «Боруссия» - 8, 4. «Вольфсберг» – 5.
Группа «K»
«Вулверхэмптон» (Англия) – «Бешикташ» (Турция) – 4:0, «Слован» (Словакия) – «Брага» (Португалия) – 2:4.
Турнирное положение: 1. «Брага» – 14, 2. «Вулверхэмптон» - 13, 3. «Слован» - 4, 4. «Бешикташ» - 3.
Группа «L»
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «АЗ Алкмаар» (Нидерланды) – 4:0, «Партизан» (Сербия) – «Астана» (Казахстан) – 4:1.
Турнирное положение: 1. «Манчестер Юнайтед» - 13, 2. «АЗ Алкмаар» – 9, 3. «Партизан» - 8, 4. «Астана» - 3.