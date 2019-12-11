Главная >> Новости >> спорт, в мире, чп и криминал, технологии >> Боксеры России отказались ехать на Олимпиаду-2020 без национального флага
Загрузка...

Боксеры России отказались ехать на Олимпиаду-2020 без национального флага

© РИА Новости / Нина Зотина


Боксеры отечественной сборной отказались ехать на Олимпиаду в Токио без национального флага, заявил РИА Новости генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) объявил об отстранении российских атлетов от участия в крупных международных спортивных соревнованиях. В WADA пояснили, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустят только "чистых" спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны. Также Россия на четыре года лишится права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.
"Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения. Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии", — сказал Кремлев.

Ранее сообщалось, что страна подаст заявку на проведение чемпионата Европы по боксу 2021 года в Челябинске и Кубка мира в 2020 году.

"Думаю, нужно выйти на какое-то соглашение с WADA, чтобы и Кубок мира, и чемпионат Европы провести в России. Я много раз говорил, что Россия является великой спортивной державой, все турниры на территории нашей страны проводятся на самом высочайшем уровне. Такую планку мало кто выдерживает", — добавил Кремлев.

Он выразил мнение, что случившееся — проблема не России, а всего мирового спорта, и обвинять нужно не страну, а "кого-то конкретно либо конкретную федерацию".
Загрузка...
rsport.ria.ru
Категории: спорт, в мире, чп и криминал, технологии
Ключевые слова: Россия, олимпиада, допинг, флаг, ВАДА, МОК, отстранение, боксеры
География: Россия
статья прочитана 113 раз
добавлена сегодня, 11 декабря, 11:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка