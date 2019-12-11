Загрузка... Боксеры России отказались ехать на Олимпиаду-2020 без национального флага 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Нина Зотина



Боксеры отечественной сборной отказались ехать на Олимпиаду в Токио без национального флага, заявил



В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) объявил об отстранении российских атлетов от участия в крупных международных спортивных соревнованиях. В WADA пояснили, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустят только "чистых" спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны. Также Россия на четыре года лишится права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение. Боксеры отечественной сборной отказались ехать на Олимпиаду в Токио без национального флага, заявил РИА Новости генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) объявил об отстранении российских атлетов от участия в крупных международных спортивных соревнованиях. В WADA пояснили, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустят только "чистых" спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны. Также Россия на четыре года лишится права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение. "Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения. Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии", — сказал Кремлев.



Ранее сообщалось, что страна подаст заявку на проведение чемпионата Европы по боксу 2021 года в Челябинске и Кубка мира в 2020 году.



"Думаю, нужно выйти на какое-то соглашение с WADA, чтобы и Кубок мира, и чемпионат Европы провести в России. Я много раз говорил, что Россия является великой спортивной державой, все турниры на территории нашей страны проводятся на самом высочайшем уровне. Такую планку мало кто выдерживает", — добавил Кремлев.



Он выразил мнение, что случившееся — проблема не России, а всего мирового спорта, и обвинять нужно не страну, а "кого-то конкретно либо конкретную федерацию". Загрузка... rsport.ria.ru Категории: спорт, в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: Россия, олимпиада, допинг, флаг, ВАДА, МОК, отстранение, боксеры География: Россия — статья прочитана 113 раз Комментарии