Президент Литвы с командой будет работать в Утене и Дусетай 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа вместе с советниками во будет работать в Утянском районе, где встретится с главами местных администраций, общин, представителями сферы образования и СМИ.



"Отныне президент будет регулярно работать не только в Вильнюсе, но и в регионах страны", – говорится в пресс-релизе администрации президента, распространенном в пятницу.



Глава государства вместе с главами самоуправлений Утянского региона во вторник обсудит актуальные вопросы и проблематику, будет искать возможности для укрепления регионального сотрудничества.



"Эта встреча – продолжение региональной политики главы государства. По инициативе президента в октябре состоялся Форум регионов, на котором руководитель страны призвал укреплять диалог между муниципальных властей и с национальной властью", – отметила администрация президента. Литовский президент Гитанас Науседа вместе с советниками во будет работать в Утянском районе, где встретится с главами местных администраций, общин, представителями сферы образования и СМИ."Отныне президент будет регулярно работать не только в Вильнюсе, но и в регионах страны", – говорится в пресс-релизе администрации президента, распространенном в пятницу.Глава государства вместе с главами самоуправлений Утянского региона во вторник обсудит актуальные вопросы и проблематику, будет искать возможности для укрепления регионального сотрудничества."Эта встреча – продолжение региональной политики главы государства. По инициативе президента в октябре состоялся Форум регионов, на котором руководитель страны призвал укреплять диалог между муниципальных властей и с национальной властью", – отметила администрация президента. Во вторник Г. Науседа также посетит Дусетай, где в местном Центре культуры встретится с жителями города и представителями находящейся там Гимназии им. Казимераса Буги.



"Образование – это один из важнейших приоритетов президента, которому в ходе срока полномочий планируется уделить большое вниманием. Ростом социальной отчужденности и разрыв между сельскими школами и школами в больших городах являются важнейшими проблемами этой сферы", – говорится в сообщении.



Позднее президент встретится в Утянской школе искусств с представителями региональных СМИ, обсудит вызовы, встающие перед средствами массовой информации и актуальные для региона вопросы.



После этой встречи состоится пресс-конференцния президента и его команды.



У более чем 20 советников президента будет около 20 встреч со представителями различных сфер.



Как сообщил BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис, следующие места в регионах, которые посетит президент, и где будет работать вместе с командой советников, прояснятся в начале следующего года. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, команда, регионы География: Литва — статья прочитана 164 раза Комментарии