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Г. Науседа: Литве не приемлемо предложение по финансированию смычки и сельского хозяйства

Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Финляндии Саули Ниинисте


По его словам, предложение не обеспечивает надлежащего финансирования проектов смычки, сельского хозяйства, борьбы с климатическими изменениями, с проблемами миграции и конкурентоспособности.

"В предложении председательствующей в Евросоюзе страны выделяемые Литве средства на финансирование политики смычки сокращаются на 27% по сравнению с нынешней финансовой программой, а уровень сельскохозяйственных дотаций остается в три раза более низким по сравнению с некоторыми государствами Евросоюза. Поэтому целью Литвы и других стран-единомышленниц является стремление к справедливому и сбалансированному бюджету ЕС", – заявил Г. Науседа на состоявшейся в понедельник встрече с аккредитованными в Литве послами стран ЕС.
Согласно более раннему предложению Еврокомиссии, финансирование проектов смычки для Литвы могло сократиться на четверть, с учетом экономического прогресса страны, а просьба унифицировать размеры выплат земледельцам в этой финансовой перспективе осталась бы нереализованной, хотя общая помощь сельскому хозяйству Литвы выросла бы.

Президент утверждает, что Литва вместе с другими странами ЕС выступает за то, чтобы к 2050 году осуществился переход к экономике с нейтральным воздействием на климат.

"Переход к чистой, надежной энергетике должен поддерживаться безопасными и прогрессивными технологиями, мы призываем третьи страны также соблюдать высшие стандарты охраны природы", – сказал руководитель страны.

В данный момент ведутся переговоры по долгосрочному бюджету ЕС на 2021-2027 годы. Процесс осложняется выходом Соединенного Королевства из ЕС.

С середины 2018 года государства блока ведут интенсивные переговоры на основе предложении Еврокомиссии, которое базируется на плане многолетнего бюджета в 1,3 трлн евро.

В целом Финляндия предлагает сократить бюджет почти до 1,087 трлн евро и наполовину сократить размер Европейского оборонного фонда – этого требует и президент Франции Эммануэль Макрон.

На этой неделе состоится саммит ЕС. С учетом разнообразия мнений, маловероятно, что в ближайшее время удастся договориться по бюджету, и скорее всего переговоры перенесут на 2020 год.
BNS
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: президент, реакция, дотации, проекты
География: Литва
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добавлена сегодня, 9 декабря, 18:20

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