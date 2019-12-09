Г. Науседа: Литве не приемлемо предложение по финансированию смычки и сельского хозяйства 🔊 Воспроизвести Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Финляндии Саули Ниинисте



По его словам, предложение не обеспечивает надлежащего финансирования проектов смычки, сельского хозяйства, борьбы с климатическими изменениями, с проблемами миграции и конкурентоспособности.



"В предложении председательствующей в Евросоюзе страны выделяемые Литве средства на финансирование политики смычки сокращаются на 27% по сравнению с нынешней финансовой программой, а уровень сельскохозяйственных дотаций остается в три раза более низким по сравнению с некоторыми государствами Евросоюза. Поэтому целью Литвы и других стран-единомышленниц является стремление к справедливому и сбалансированному бюджету ЕС", – заявил Г. Науседа на состоявшейся в понедельник встрече с аккредитованными в Литве послами стран ЕС. По его словам, предложение не обеспечивает надлежащего финансирования проектов смычки, сельского хозяйства, борьбы с климатическими изменениями, с проблемами миграции и конкурентоспособности."В предложении председательствующей в Евросоюзе страны выделяемые Литве средства на финансирование политики смычки сокращаются на 27% по сравнению с нынешней финансовой программой, а уровень сельскохозяйственных дотаций остается в три раза более низким по сравнению с некоторыми государствами Евросоюза. Поэтому целью Литвы и других стран-единомышленниц является стремление к справедливому и сбалансированному бюджету ЕС", – заявил Г. Науседа на состоявшейся в понедельник встрече с аккредитованными в Литве послами стран ЕС. Согласно более раннему предложению Еврокомиссии, финансирование проектов смычки для Литвы могло сократиться на четверть, с учетом экономического прогресса страны, а просьба унифицировать размеры выплат земледельцам в этой финансовой перспективе осталась бы нереализованной, хотя общая помощь сельскому хозяйству Литвы выросла бы.



Президент утверждает, что Литва вместе с другими странами ЕС выступает за то, чтобы к 2050 году осуществился переход к экономике с нейтральным воздействием на климат.



"Переход к чистой, надежной энергетике должен поддерживаться безопасными и прогрессивными технологиями, мы призываем третьи страны также соблюдать высшие стандарты охраны природы", – сказал руководитель страны.



В данный момент ведутся переговоры по долгосрочному бюджету ЕС на 2021-2027 годы. Процесс осложняется выходом Соединенного Королевства из ЕС.



С середины 2018 года государства блока ведут интенсивные переговоры на основе предложении Еврокомиссии, которое базируется на плане многолетнего бюджета в 1,3 трлн евро.



В целом Финляндия предлагает сократить бюджет почти до 1,087 трлн евро и наполовину сократить размер Европейского оборонного фонда – этого требует и президент Франции Эммануэль Макрон.



На этой неделе состоится саммит ЕС. С учетом разнообразия мнений, маловероятно, что в ближайшее время удастся договориться по бюджету, и скорее всего переговоры перенесут на 2020 год. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: президент, реакция, дотации, проекты География: Литва — статья прочитана 112 раз Комментарии