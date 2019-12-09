Президент Литвы: у нас есть условия для создания компаний миллиардной стоимости 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Президент Гитанас Науседа говорит, что в Литве можно создавать компании миллиардной стоимости.



"В нашей стране до этого времени не было своего "единорога", однако мы видим, что все возможно – здесь могут появиться такие миллиардные компании. В Вильнюсе родилась прекрасная идея, ее развивали и взращивали. Так что у нас есть благоприятные условия для создания таких компаний в Литве", – сказал Г. Науседа для пресс-релиза после состоявшейся в понедельник встречи с руководством и сотрудниками стартапа Vinted, недавно ставшего первым "единорогом" в Литве.



"Давайте не будем поддаваться синдрому провинциальности, что все, что происходит важного, происходит где-то в других местах. Это может происходить здесь, в Литве", сказал глава государства.



В прошлом месяце сообщалось, что на новом раунде инвестиций компания Vinted привлекла 128 млн евро и стоимость стартапа превысила 1 млрд евро. Таким образом Vinted стала первым в Литве "единорогом" – стартапом, стоимость которого превышает 1 млрд евро.



Как сообщала Vinted, основным инвестором нового раунда стала вновь инвестировавший фонд венчурного капитала Lightspeed Venture Partners.



По словам руководства компании, средства будут инвестировать в увеличение числа работников и географическое развитие.



Vinted в 2015 году привлекла 25 млн евро, в 2018 году – 50 млн евро инвестиций. Президент Гитанас Науседа говорит, что в Литве можно создавать компании миллиардной стоимости."В нашей стране до этого времени не было своего "единорога", однако мы видим, что все возможно – здесь могут появиться такие миллиардные компании. В Вильнюсе родилась прекрасная идея, ее развивали и взращивали. Так что у нас есть благоприятные условия для создания таких компаний в Литве", – сказал Г. Науседа для пресс-релиза после состоявшейся в понедельник встречи с руководством и сотрудниками стартапа Vinted, недавно ставшего первым "единорогом" в Литве."Давайте не будем поддаваться синдрому провинциальности, что все, что происходит важного, происходит где-то в других местах. Это может происходить здесь, в Литве", сказал глава государства.В прошлом месяце сообщалось, что на новом раунде инвестиций компания Vinted привлекла 128 млн евро и стоимость стартапа превысила 1 млрд евро. Таким образом Vinted стала первым в Литве "единорогом" – стартапом, стоимость которого превышает 1 млрд евро.Как сообщала Vinted, основным инвестором нового раунда стала вновь инвестировавший фонд венчурного капитала Lightspeed Venture Partners.По словам руководства компании, средства будут инвестировать в увеличение числа работников и географическое развитие.Vinted в 2015 году привлекла 25 млн евро, в 2018 году – 50 млн евро инвестиций. lrp.lt , BNS Категории: экономика Ключевые слова: президент, встреча, стартап, обсуждение География: Литва — статья прочитана 159 раз Комментарии