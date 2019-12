СМИ: Комитет WADA призвал отстранить Россию от участия в Олимпиаде 🔊 Воспроизвести Фото © EPA



Сегодня, 9 декабря, Всемирное антидопинговое агентство должно принять решение о мерах в отношении РФ.



Комитет спортсменов Всемирного антидопингового агентства призвал руководство WADA отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх. Об этом сообщает



Как уточняется, девять из 17 членов комитета во главе с председателем Бекки Скотт сочли такое решение единственно справедливым на фоне ситуации с допинг-скандалом. По их мнению, более снисходительные меры не помогут бороться с нарушениями. Сегодня, 9 декабря, Всемирное антидопинговое агентство должно принять решение о мерах в отношении РФ.Комитет спортсменов Всемирного антидопингового агентства призвал руководство WADA отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на Би-би-си.Как уточняется, девять из 17 членов комитета во главе с председателем Бекки Скотт сочли такое решение единственно справедливым на фоне ситуации с допинг-скандалом. По их мнению, более снисходительные меры не помогут бороться с нарушениями.



Ранее стало известно, что WADA может запретить московской лаборатории работать с допинг-пробами крови из-за незаконных манипуляций со старой базой данных.



* * *



Сегодня на встрече в Лозанне исполком Международного антидопингового агентства (WADA) должен определить наказание для России, которую обвиняют в фальсификации данных о допинговых пробах, сообщает The Daily Telegraph. Вопреки многочисленным призывам ввести против страны как можно более жёсткие санкции, её едва ли ждёт полное отстранение от международных соревнований. Особенно с учётом позиции МОК, который выступает против самой концепции коллективного привлечения к ответственности, считает издание.



Сегодня исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) встречается в Лозанне. Ему предстоит определиться с наказанием для России, которую обвиняют в фальсификации лабораторных данных, связанных со «спонсированным государством мошенничеством на Олимпиадах в Лондоне и Сочи», пишет The Daily Telegraph.



Исполком WADA рассмотрит рекомендацию комитета по соответствию, который предлагает запретить России проводить крупные соревнования состязания или участвовать в них под своим флагом в течение четырёх лет. При этом стране не будет грозить «полное изгнание из мира спорта, которого многие требуют», отмечает издание.



Какой бы запрет ни приняло WADA, он не коснётся третьего крупнейшего спортивного события в мире — чемпионата Европы по футболу, в котором Россия не только участвует, но и является одной принимающих сторон, или финала Лиги чемпионов, который пройдёт в Санкт-Петербурге в 2021 году. Этот факт уже «серьёзно подрывает доверие к предлагаемым санкциям», считает The Daily Telegraph.



Санкции предусматривают отстранение страны от следующего чемпионата мира по футболу. Но эта мера будет принята, только если российская сборная выйдет в финальную стадию чемпионата, что позволит ей участвовать в отборочных матчах дома и под своим флагом, обращает внимание издание.



По словам The Daily Telegraph, ситуация усугубляется тем, что рекомендации напрямую не приведут к «изгнанию с мировой сцены» российских спортсменов, если они не были замешаны в допинговом скандале, разразившемся пять лет назад. Это не отличается от позиции, которую занимало WADA ранее.



В прошлом году организация приняла «спорное решение», восстановив в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Взамен страна должна была передать все «скрытые лабораторные данные, которые позволили бы привлечь к ответственности множество нарушителей», напоминает издание.



Сторонники «полного изгнания» России считают, что московской антидопинговой лаборатории были «беспардонно сфальсифицированы». По их мнению, аналогичное поэтапное принятие санкций в прошлом году, которое позволило большинству российских спортсменов выступать на Играх в Пхёнчане под нейтральным флагом, не изменило поведения страны.



«Но, скорее наоборот, представленные исполкому WADA рекомендации в конечном итоге будут смягчены в связи с тем, что Международной олимпийский комитет (МОК) выступает против самой концепции коллективного наказания. В том числе против полного запрета на проведение в России глобальных соревнований», — рассуждает The Daily Telegraph. — Это вызовет ещё большее отчаяние у многих, особенно у олимпийцев и паралимпийцев, которые, возможно, упустили или могут упустить в будущем медали и денежные призы из-за российских мошенничеств с допингом».



На днях комиссия Антидопингового агентства Великобритании призвала к полному отстранению России от всех соревнований мирового уровня. По словам чиновников, этот запрет должен действовать до тех пор, пока международное спортивное сообщество не будет уверено, что «мошенничество такого масштаба искоренено и всё готово к восстановлению целостности спорта».



Кроме того, против предлагаемых санкций выступил глава Антидопингового агентства США (USAID) Трэвис Тайгарт, который назвал их «неадекватными». «WADA должно стать более жёстким и наложить все разрешённые правилами ограничения на участие российских спортсменов в Олимпийских играх. Только такой решительный ответ может привлечь внимание России, изменить поведение и защитить сегодняшних чистых спортсменов, которые будут соревноваться в Токио, а также будущие поколения российскик спортсменов, которые заслуживают лучшего, чем циничный, слабый ответ на неоднократные призывы мира к России образумиться. Настало время для самого жёсткого наказания», — заявил американский чиновник.



Любое решение исполкома WADA может быть оспорено Россией в апелляционном суде. Между тем министр иностранных дел Сергей Лавров уже назвал всё происходящее очередной попыткой Запада вытеснить его страну на второй план, утверждает The Daily Telegraph.



Оригинал новости ИноТВ — Мы считаем, что продолжающиеся и преднамеренные акты обмана, мошенничества и коррупции в России превратили в посмешище не только тех, кто играет по правилам, но и тех, кто их создаёт и защищает, — отметили они в своём заявлении.Ранее стало известно, что WADA может запретить московской лаборатории работать с допинг-пробами крови из-за незаконных манипуляций со старой базой данных.* * *Сегодня на встрече в Лозанне исполком Международного антидопингового агентства (WADA) должен определить наказание для России, которую обвиняют в фальсификации данных о допинговых пробах, сообщает The Daily Telegraph. Вопреки многочисленным призывам ввести против страны как можно более жёсткие санкции, её едва ли ждёт полное отстранение от международных соревнований. Особенно с учётом позиции МОК, который выступает против самой концепции коллективного привлечения к ответственности, считает издание.Сегодня исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) встречается в Лозанне. Ему предстоит определиться с наказанием для России, которую обвиняют в фальсификации лабораторных данных, связанных со «спонсированным государством мошенничеством на Олимпиадах в Лондоне и Сочи», пишет The Daily Telegraph.Исполком WADA рассмотрит рекомендацию комитета по соответствию, который предлагает запретить России проводить крупные соревнования состязания или участвовать в них под своим флагом в течение четырёх лет. При этом стране не будет грозить «полное изгнание из мира спорта, которого многие требуют», отмечает издание.Какой бы запрет ни приняло WADA, он не коснётся третьего крупнейшего спортивного события в мире — чемпионата Европы по футболу, в котором Россия не только участвует, но и является одной принимающих сторон, или финала Лиги чемпионов, который пройдёт в Санкт-Петербурге в 2021 году. Этот факт уже «серьёзно подрывает доверие к предлагаемым санкциям», считает The Daily Telegraph.Санкции предусматривают отстранение страны от следующего чемпионата мира по футболу. Но эта мера будет принята, только если российская сборная выйдет в финальную стадию чемпионата, что позволит ей участвовать в отборочных матчах дома и под своим флагом, обращает внимание издание.По словам The Daily Telegraph, ситуация усугубляется тем, что рекомендации напрямую не приведут к «изгнанию с мировой сцены» российских спортсменов, если они не были замешаны в допинговом скандале, разразившемся пять лет назад. Это не отличается от позиции, которую занимало WADA ранее.В прошлом году организация приняла «спорное решение», восстановив в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Взамен страна должна была передать все «скрытые лабораторные данные, которые позволили бы привлечь к ответственности множество нарушителей», напоминает издание.Сторонники «полного изгнания» России считают, что московской антидопинговой лаборатории были «беспардонно сфальсифицированы». По их мнению, аналогичное поэтапное принятие санкций в прошлом году, которое позволило большинству российских спортсменов выступать на Играх в Пхёнчане под нейтральным флагом, не изменило поведения страны.«Но, скорее наоборот, представленные исполкому WADA рекомендации в конечном итоге будут смягчены в связи с тем, что Международной олимпийский комитет (МОК) выступает против самой концепции коллективного наказания. В том числе против полного запрета на проведение в России глобальных соревнований», — рассуждает The Daily Telegraph. — Это вызовет ещё большее отчаяние у многих, особенно у олимпийцев и паралимпийцев, которые, возможно, упустили или могут упустить в будущем медали и денежные призы из-за российских мошенничеств с допингом».На днях комиссия Антидопингового агентства Великобритании призвала к полному отстранению России от всех соревнований мирового уровня. По словам чиновников, этот запрет должен действовать до тех пор, пока международное спортивное сообщество не будет уверено, что «мошенничество такого масштаба искоренено и всё готово к восстановлению целостности спорта».Кроме того, против предлагаемых санкций выступил глава Антидопингового агентства США (USAID) Трэвис Тайгарт, который назвал их «неадекватными». «WADA должно стать более жёстким и наложить все разрешённые правилами ограничения на участие российских спортсменов в Олимпийских играх. Только такой решительный ответ может привлечь внимание России, изменить поведение и защитить сегодняшних чистых спортсменов, которые будут соревноваться в Токио, а также будущие поколения российскик спортсменов, которые заслуживают лучшего, чем циничный, слабый ответ на неоднократные призывы мира к России образумиться. Настало время для самого жёсткого наказания», — заявил американский чиновник.Любое решение исполкома WADA может быть оспорено Россией в апелляционном суде. Между тем министр иностранных дел Сергей Лавров уже назвал всё происходящее очередной попыткой Запада вытеснить его страну на второй план, утверждает The Daily Telegraph. life.ru Категории: спорт, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, олимпиада, допинг, ВАДА, МОК, отстранение — статья прочитана 176 раз Комментарии