Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке 🔊 Воспроизвести



Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в



Документ также предлагает властям страны подготовить Закон о меньшинствах и провести консультации "со всеми заинтересованными сторонами, особенно с представителями национальных меньшинств и коренных народов".



Авторы документа рекомендуют отменить положение, разделяющее языки коренных народов и национальных меньшинств, которые являются и не являются официальными языками ЕС.



Эксперты рекомендуют продлить переходный период с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года. Кроме того, они считают, что властям следует подумать над отменой "механизма подачи жалоб и санкций, предусмотренных в законе, или, по крайней мере, строго ограничить его публичной сферой". Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости Документ также предлагает властям страны подготовить Закон о меньшинствах и провести консультации "со всеми заинтересованными сторонами, особенно с представителями национальных меньшинств и коренных народов".Авторы документа рекомендуют отменить положение, разделяющее языки коренных народов и национальных меньшинств, которые являются и не являются официальными языками ЕС.Эксперты рекомендуют продлить переходный период с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года. Кроме того, они считают, что властям следует подумать над отменой "механизма подачи жалоб и санкций, предусмотренных в законе, или, по крайней мере, строго ограничить его публичной сферой". "Статья, устанавливающая ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и ​​текстах, также должна быть удалена", — считают эксперты Совета Европы.



Помимо этого они предлагают "пересмотреть требования к квотам на содержание украинского языка для телерадиовещателей, с учетом принципа пропорциональности".



Венецианская комиссия выступает за разрешение использовать языки меньшинств в общественных местах и в предвыборных материалах.



Эксперты считают, что "закон должен предусматривать четкие исключения для использования языков, отличных от украинского, в чрезвычайных ситуациях (при общении со спасательными службами, полицией, пожарными, персоналом больницы)".



Положения закона об отмене одновременной публикации печатных СМИ на языке меньшинства на украинском языке день в день и о написании географических названий и топонимов исключительно на украинском языке также рекомендуется отменить, сказано в отчете.



Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" подписал в середине мая Петр Порошенко, который тогда был президентом Украины. Документ предусматривает только украинского языка практически во всех сферах жизни.



Однако действующий президент Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать, соответствует ли закон конституции страны. Он отметил, что документ приняли "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".



Ранее на Украине действовал закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности, Донецкой области считают русский язык родным.



По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.



Европейская комиссия за демократию через право или Венецианская комиссия — консультативный экспертный орган при Совете Европы. Она анализирует законы и законопроекты государств-участников, затрагивающие проблемы конституционного права.



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Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT призыв Венецианской комиссии Совета Европы (СЕ) к Украине отложить вступление в силу закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» до подготовки закона о национальных меньшинствах.



«Это очень правильное предложение. Другое дело, что его можно было бы внести ещё два года назад, когда готовился и принимался этот закон. Но тогда у власти был Порошенко и робкие замечания СЕ о том, что закон не соответствует мировым стандартам, никто не слушал. Кроме того, возможно, сейчас сменился и состав Венецианской комиссии. Прошлый состав закрывал глаза на те безобразия, которые творились на Украине», — считает сенатор.



По словам Цекова, важным остаётся вопрос о том, примет ли новая украинская власть данное предложение Венецианской комиссии Совета Европы. РИА Новости Категории: общество, в Европе, образование Ключевые слова: президент, школы, обучение, закон, госязык География: Украина — статья прочитана 140 раз Комментарии