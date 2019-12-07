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Президент Литвы на молитвенном завтраке: из-за раскола становимся уязвимыми как народ

lrp.lt


Президент Гитанас Науседа заявил, что литовский народ становится уязвимым по причине раскола в политике и общественной жизни.

Об этом он заявил в пятницу, организовав в Президентском дворце после десятилетнего перерыва молитвенный завтрак.

"Жители крупных городов и регионов, эмигрировавшие и оставшиеся в Литве, литовцы традиционных и либеральных взглядов сегодня часто ощущают себя, словно живут в разных, не имеющих между собой ничего общего, мирах, разделенных невидимыми, но прочными стенами", – цитируются слова президента в пресс-релизе администрации главы государства.

"В политической жизни общие цели все чаще затмевают бессмысленная конкуренция, злоба и неуважение друг к другу. Мы становимся уязвимыми как народ, как государство, как общество. И как индивидуумы", – сказал он.

Г. Науседа отметил, что совместная молитва сегодня особо важна как духовная практика, и как фактор, объединяющий народ.
BNS
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: президент, Единство, народ
География: Литва
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добавлена вчера, 6 декабря, 15:40

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