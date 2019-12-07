Президент Литвы на молитвенном завтраке: из-за раскола становимся уязвимыми как народ 🔊 Воспроизвести lrp.lt



Президент Гитанас Науседа заявил, что литовский народ становится уязвимым по причине раскола в политике и общественной жизни.



Об этом он заявил в пятницу, организовав в Президентском дворце после десятилетнего перерыва молитвенный завтрак.



"Жители крупных городов и регионов, эмигрировавшие и оставшиеся в Литве, литовцы традиционных и либеральных взглядов сегодня часто ощущают себя, словно живут в разных, не имеющих между собой ничего общего, мирах, разделенных невидимыми, но прочными стенами", – цитируются слова президента в пресс-релизе администрации главы государства.



"В политической жизни общие цели все чаще затмевают бессмысленная конкуренция, злоба и неуважение друг к другу. Мы становимся уязвимыми как народ, как государство, как общество. И как индивидуумы", – сказал он.



Г. Науседа отметил, что совместная молитва сегодня особо важна как духовная практика, и как фактор, объединяющий народ. Президент Гитанас Науседа заявил, что литовский народ становится уязвимым по причине раскола в политике и общественной жизни.Об этом он заявил в пятницу, организовав в Президентском дворце после десятилетнего перерыва молитвенный завтрак."Жители крупных городов и регионов, эмигрировавшие и оставшиеся в Литве, литовцы традиционных и либеральных взглядов сегодня часто ощущают себя, словно живут в разных, не имеющих между собой ничего общего, мирах, разделенных невидимыми, но прочными стенами", – цитируются слова президента в пресс-релизе администрации главы государства."В политической жизни общие цели все чаще затмевают бессмысленная конкуренция, злоба и неуважение друг к другу. Мы становимся уязвимыми как народ, как государство, как общество. И как индивидуумы", – сказал он.Г. Науседа отметил, что совместная молитва сегодня особо важна как духовная практика, и как фактор, объединяющий народ. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: президент, Единство, народ География: Литва — статья прочитана 239 раз Комментарии