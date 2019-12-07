Загрузка... Всемирный банк: за 17 лет россияне стали богаче в два раза, но все равно отстают от Запада 🔊 Воспроизвести ALEXANDER NEMENOV/AFP



Россияне в 2000-2017 годах в среднем стали богаче в 1,8 раза, сообщает Всемирный банк. Экономисты банка оценили "богатство" типичного россиянина в 8,9 млн рублей, или более чем в 152 тысячи долларов, пишет



Всемирный банк в своем ежегодном отчете о российской экономике оценил, как изменилось богатство россиян с 2000 по 2017 год. Банк считает, что россияне богатели в этот период намного быстрее, чем граждане развитых стран. Частично это связано с тем, что Россия была беднее других стран.



Но разрыв в уровне богатства сохраняется, а чтобы нагнать Запад по некоторым параметрам России понадобится 50-100 лет. Россияне в 2000-2017 годах в среднем стали богаче в 1,8 раза, сообщает Всемирный банк. Экономисты банка оценили "богатство" типичного россиянина в 8,9 млн рублей, или более чем в 152 тысячи долларов, пишет ВВС . Но действительно ли россияне так богаты?Всемирный банк в своем ежегодном отчете о российской экономике оценил, как изменилось богатство россиян с 2000 по 2017 год. Банк считает, что россияне богатели в этот период намного быстрее, чем граждане развитых стран. Частично это связано с тем, что Россия была беднее других стран.Но разрыв в уровне богатства сохраняется, а чтобы нагнать Запад по некоторым параметрам России понадобится 50-100 лет. Под богатством среднего россиянина Всемирный банк понимает такой показатель: они пытаются оценить все богатство страны, включая, например, природные ресурсы и промышленные мощности, а потом делят его на население страны. Таким образом у экономистов и получилось 8,9 млн рублей.



В оценку богатства входит также и "человеческий капитал". Здесь экономисты в том числе оценивают величину заработка человека за всю жизнь с поправкой на инфляцию. В России примерно 46% богатства приходится именно на человеческий капитал. Для сравнения в странах ОЭСР, куда входят в основном богатые страны Запада, - 70%.



Человеческий капитал в России увеличивался на 4,7% ежегодно в 2000-2010 годах - это годы бурного экономического роста в России на фоне дорожающей нефти. Но сейчас темпы роста человеческого капитала замедились до 1,8%. Если темпы роста этого вида капитала останутся на уровне 1,8%, то догнать страны ОЭСР Россия сможет через почти 100 лет, подсчитали экономисты.



Из-за "застоя в росте человеческого капитала и сокращения нефтегазового богатства" в целом рост богатства россиян серьезно замедлился в последние годы, отмечает Всемирный банк.



Природные ресурсы - не залог богатства



Пятая часть богатства России, по оценке Всемирного банка, - это природные ресурсы. У стран ОЭСР этот показатель намного ниже - всего 3%.



Этот часть богатства России сильно зависит от ситуации на сырьевых рынках, отмечают авторы доклада. Углеродное богатство России может сократиться, например, из-за спада цен на нефть или различных мер по снижению потребления нефти и угля.



Во Всемирном банке рекомендуют России сократить зависимость страны от углеродного капитала и сосредоточить внимание на человеческом капитале, а также улучшать инвестиционный климат, создавая более благоприятные условия для роста произведенного капитала. Такие советы Всемирный банк дает России почти каждый год.



Что ждет Россию в следующем году?



Авторы доклада отмечают, что важно понимать разницу между богатством нации и валовым внутренним продуктом. ВВП - это доход от богатства, он дает оценку доходов, полученных в конкретном году, но не учитывает изменений в структуре активов страны.



"ВВП показывает, есть ли в стране экономический рост, а богатство отражает перспективы сохранения экономического роста в долгосрочном периоде", - пишут экономисты.



В 2019 году ВВП России вырастет на 1,2%, прогнозируют в банке. Ранее Всемирный банк прогнозировал, что экономика в этом году увеличится на 1%. В 2020 и 2021 годах темпы роста экономики должны ускориться до 1,6% и 1,8% соответственно.



Во Всемирном банке уверены, что экономика ускорится благодаря национальным проектам и смягчению политики российского центробанка. Но рисков для роста по-прежнему достаточно много - например, ослабление мировой экономики, возможность введения новых санкций и прочее.



Всемирный банк отмечают, что основной статьей российского экспорта по-прежнему остаются природные ресурсы, а его диверсификация происходит очень медленно.



Отдельно экономисты отмечают, что ждут постепенного снижения бедности в ближайшие годы, хотя в первой половине 2019 года бедность в России выросла на 200 тысяч человек - до 19,8 млн. Рост бедности в этом году во Всемирном банке объясняют тем, что доходы самых бедных слоев населения упали, а также ростом величины прожиточного минимума. В следующем году, по мнению экономистов, эта тенденция прекратится.



Бедность, по прогнозу банка, будет снижаться благодаря ускорению роста экономики, росту зарплат и мерам правительства. Если в этом году в России за чертой бедности, по оценке ВБ, проживают 12,3% населения, то к 2021 году их доля снизится до 11,2%. Загрузка... bbc.com Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: европейцы, уровень жизни, россияне География: Россия — статья прочитана 188 раз Комментарии