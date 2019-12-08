Ваш адвокат

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Я поступила в университет на дневное платное отделение и нуждаюсь в помощи. Учась в школе, я получала от отца алименты, а после окончания школы отец перестал их платить. Живу с мамой, она в настоящее время безработная, поэтому наше материальное положение очень сложное. Прошу объяснить, должен ли отец помогать мне материально во время моей учёбы в университете и что мне для этого нужно сделать?



С уважением Марина, Вильнюс



Обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей является безусловной и закреплена в статье 38 Конституции Литвы.



Если родители несовершеннолетнего (или один из них) не выполняют этой обязанности, то суд во всех случаях присуждает содержание ребёнку до достижения им совершеннолетия. При этом такие обстоятельства, как болезнь, тяжёлое материальное положение, нетрудоспособность или отсутствие доходов не освобождают родителя от обязанности платить алименты и могут повлиять только на размер присуждаемого содержания. Обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей является безусловной и закреплена в статье 38 Конституции Литвы.Если родители несовершеннолетнего (или один из них) не выполняют этой обязанности, то суд во всех случаях присуждает содержание ребёнку до достижения им совершеннолетия. При этом такие обстоятельства, как болезнь, тяжёлое материальное положение, нетрудоспособность или отсутствие доходов не освобождают родителя от обязанности платить алименты и могут повлиять только на размер присуждаемого содержания. В то же время содержание взрослых детей предусматривает различные условия и присуждается при наличии некоторых обстоятельств.



Статья 3.192-1 Гражданского кодекса Литвы регламентирует обязанность родителей содержать своих взрослых детей. Часть первая статьи гласит, что родители, имеющие возможность, должны содержать совершеннолетних детей, которые учатся в средних школах либо средних профессиональных учебных заведениях, на дневных отделениях высших учебных заведений, не достигли 24-летнего возраста и нуждаются в материальной помощи исходя из имеющегося у них имущества, их возможности самим получать доходы и принимая во внимание другие важные обстоятельства.



Часть вторая статьи предусматривает, что если родители (или один из них) не выполняют обязанности материально содержать взрослого ребёнка, то последний может обратиться в суд с иском о присуждении с родителя содержания.



По сложившейся судебной практике содержание взрослым учащимся детям почти всегда назначается до окончания ими средней школы или получения среднего профессионального образования. В других случаях истец должен доказать, что не может сам себя содержать в силу объективных причин - отсутствия доходов, имущества, невозможности подрабатывать из-за напряжённого учебного процесса либо проблем со здоровьем.



Следует обратить внимание, что суд будет анализировать не только материальное положение истца, но и материальное положение ответчика, то есть родителя, с которого просят присудить содержание.



Часть третья вышеупомянутой статьи предусматривает, что, принимая решение о присуждении содержания и устанавливая его размер, суд учитывает семейное и материальное положение ребёнка и его родителей, а также иные важные обстоятельства дела.



По общему правилу содержание присуждается только в том случае, если родитель реально имеет возможность оказывать материальную помощь взрослому учащемуся ребёнку, то есть у него есть доходы, имущество, он является трудоспособным.



Адвокат Евгения ДУБРОВСКАЯ



Адрес конторы: ул. Наугардуко, 91-214, Вильнюс, тел. 275 28 38, (8 686) 26046.



Вопросы можно присылать на адрес конторы либо редакции. Адвокат Евгения ДУБРОВСКАЯ , "Обзор" Категории: чп и криминал Ключевые слова: Ваш адвокат — статья прочитана 68 раз Комментарии