Бедствуют не только пенсионеры

Оказывается, в группе жителей Литвы 15-24 лет нехватка средств распространена ещё шире, чем среди пенсионеров. Таковы данные «Евростата». Специалисты обращают внимание на то, что показатель материального недостатка отражает финансовое положение жителей, и его не надо путать с нищетой, поскольку это более широкое понятие, и оно касается не только нехватки средств.
По данным «Евростата», с большой нуждой сталкиваются 13,2% жителей Литвы из группы 15-24 лет. Между тем в группе людей старшего возраста (65-74 лет) таких 12,9%.
Ненамного от этих двух групп отличается третья – 50-64 лет: в ней с недостатком средств сталкиваются 12,2% жителей. Меньше всего эта проблема распространена в группе жителей 25-49 лет - 8,8%. По данным «Евростата», в целом с большой материальной нуждой сталкиваются 11,1% жителей Литвы.
По данным Департамента статистики Литвы, с большой материальной нуждой сталкиваются около 310 000 жителей, или каждый 9-й.
На сайте Департамента статистики сказано, что материальной нуждой считается такая ситуация, при которой домашнее хозяйство не может удовлетворить 4 из 6 конкретно установленных потребностей.
Сюда входят 5 экономических потребностей и одна вещь долгосрочного пользования – автомобиль, который семья или человек не может себе позволить из-за плохого материального положения.
При оценке этого показателя оценивают разные потребности в зависимости от группы: домашнее хозяйство в силу нехватки средств не может вовремя заплатить за аренду жилья, коммунальные услуги, взносы по кредиту; домашнее хозяйство не может позволить себе провести хотя бы неделю вне дома во время отпуска; домашнее хозяйство не может достаточно денег потратить на отопление; домашнее хозяйство не может себе позволить есть мясо, рыбу или аналогичную вегетарианскую пищу хотя бы каждый второй день; домашнее хозяйство не может себе позволить оплатить непредвиденные расходы (в 2017 г. – 260 евро, в 2018 г. – 280 евро).
Если у вас нет денег на покупку автомобиля, вы не можете позволить себе недельный отпуск, например, в Друскининкай, мясо и рыбу из-за высокой цены на них едите всего два раза в неделю и у вас в резерве нет 280 евро на непредвиденные расходы, то, скорее всего, вы – человек, сталкивающийся с большой материальной нуждой.
А если вы не можете себе позволить, например, 1-2 из 6 вышеупомянутых элементов, то вы сталкиваетесь с материальной нуждой, но она не столь велика.
Министр социальной защиты и труда Литвы Линас Кукурайтис считает, что уровень высокой материальной нужды среди молодёжи напрямую связан с детской нищетой. Министр убеждён, что ситуацию должны изменить «детские» деньги.
«Наряду с положением пенсионеров и инвалидов нищета в группе детей одна из самых высоких. И тут наша самая большая трагедия, поскольку это закодировало опыт нищеты в целом поколении, которое сейчас бедствует. Поэтому «детские» деньги - это то, что позволит снизить этот недостаток. «Детские» деньги начали платить с 2018 г., а исследование проведено по доходам 2017 г. Иными словами, в нём ещё не отражены «детские» деньги», – сказал Кукурайтис.
Напомним, что «детские» деньги платят до 18 лет. До 21 года их платят, если молодой человек ещё учится по программе средней школы, включая профтехучилища.
«Детские» деньги в Литве платят с 2018 года, сначала они составляли 30 евро на ребёнка. С 2019 года их увеличили до 50 евро. Сейчас правительство предлагает увеличить выплаты до 70 евро.
На сайте Департамента статистики сказано, что материальной нуждой считается такая ситуация, при которой домашнее хозяйство не может удовлетворить 4 из 6 конкретно установленных потребностей.
Сюда входят 5 экономических потребностей и одна вещь долгосрочного пользования – автомобиль, который семья или человек не может себе позволить из-за плохого материального положения.
При оценке этого показателя оценивают разные потребности в зависимости от группы: домашнее хозяйство в силу нехватки средств не может вовремя заплатить за аренду жилья, коммунальные услуги, взносы по кредиту; домашнее хозяйство не может позволить себе провести хотя бы неделю вне дома во время отпуска; домашнее хозяйство не может достаточно денег потратить на отопление; домашнее хозяйство не может себе позволить есть мясо, рыбу или аналогичную вегетарианскую пищу хотя бы каждый второй день; домашнее хозяйство не может себе позволить оплатить непредвиденные расходы (в 2017 г. – 260 евро, в 2018 г. – 280 евро).
Если у вас нет денег на покупку автомобиля, вы не можете позволить себе недельный отпуск, например, в Друскининкай, мясо и рыбу из-за высокой цены на них едите всего два раза в неделю и у вас в резерве нет 280 евро на непредвиденные расходы, то, скорее всего, вы – человек, сталкивающийся с большой материальной нуждой.
А если вы не можете себе позволить, например, 1-2 из 6 вышеупомянутых элементов, то вы сталкиваетесь с материальной нуждой, но она не столь велика.
Министр социальной защиты и труда Литвы Линас Кукурайтис считает, что уровень высокой материальной нужды среди молодёжи напрямую связан с детской нищетой. Министр убеждён, что ситуацию должны изменить «детские» деньги.
«Наряду с положением пенсионеров и инвалидов нищета в группе детей одна из самых высоких. И тут наша самая большая трагедия, поскольку это закодировало опыт нищеты в целом поколении, которое сейчас бедствует. Поэтому «детские» деньги - это то, что позволит снизить этот недостаток. «Детские» деньги начали платить с 2018 г., а исследование проведено по доходам 2017 г. Иными словами, в нём ещё не отражены «детские» деньги», – сказал Кукурайтис.
Напомним, что «детские» деньги платят до 18 лет. До 21 года их платят, если молодой человек ещё учится по программе средней школы, включая профтехучилища.
«Детские» деньги в Литве платят с 2018 года, сначала они составляли 30 евро на ребёнка. С 2019 года их увеличили до 50 евро. Сейчас правительство предлагает увеличить выплаты до 70 евро.