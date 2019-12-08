Бедствуют не только пенсионеры 🔊 Воспроизвести



Оказывается, в группе жителей Литвы 15-24 лет нехватка средств распространена ещё шире, чем среди пенсионеров. Таковы данные «Евростата». Специалисты обращают внимание на то, что показатель материального недостатка отражает финансовое положение жителей, и его не надо путать с нищетой, поскольку это более широкое понятие, и оно касается не только нехватки средств.



По данным «Евростата», с большой нуждой сталкиваются 13,2% жителей Литвы из группы 15-24 лет. Между тем в группе людей старшего возраста (65-74 лет) таких 12,9%.



Ненамного от этих двух групп отличается третья – 50-64 лет: в ней с недостатком средств сталкиваются 12,2% жителей. Меньше всего эта проблема распространена в группе жителей 25-49 лет - 8,8%. По данным «Евростата», в целом с большой материальной нуждой сталкиваются 11,1% жителей Литвы. По данным «Евростата», с большой нуждой сталкиваются 13,2% жителей Литвы из группы 15-24 лет. Между тем в группе людей старшего возраста (65-74 лет) таких 12,9%.Ненамного от этих двух групп отличается третья – 50-64 лет: в ней с недостатком средств сталкиваются 12,2% жителей. Меньше всего эта проблема распространена в группе жителей 25-49 лет - 8,8%. По данным «Евростата», в целом с большой материальной нуждой сталкиваются 11,1% жителей Литвы. По данным Департамента статистики Литвы, с большой материальной нуждой сталкиваются около 310 000 жителей, или каждый 9-й.



На сайте Департамента статистики сказано, что материальной нуждой считается такая ситуация, при которой домашнее хозяйство не может удовлетворить 4 из 6 конкретно установленных потребностей.



Сюда входят 5 экономических потребностей и одна вещь долгосрочного пользования – автомобиль, который семья или человек не может себе позволить из-за плохого материального положения.



При оценке этого показателя оценивают разные потребности в зависимости от группы: домашнее хозяйство в силу нехватки средств не может вовремя заплатить за аренду жилья, коммунальные услуги, взносы по кредиту; домашнее хозяйство не может позволить себе провести хотя бы неделю вне дома во время отпуска; домашнее хозяйство не может достаточно денег потратить на отопление; домашнее хозяйство не может себе позволить есть мясо, рыбу или аналогичную вегетарианскую пищу хотя бы каждый второй день; домашнее хозяйство не может себе позволить оплатить непредвиденные расходы (в 2017 г. – 260 евро, в 2018 г. – 280 евро).



Если у вас нет денег на покупку автомобиля, вы не можете позволить себе недельный отпуск, например, в Друскининкай, мясо и рыбу из-за высокой цены на них едите всего два раза в неделю и у вас в резерве нет 280 евро на непредвиденные расходы, то, скорее всего, вы – человек, сталкивающийся с большой материальной нуждой.



А если вы не можете себе позволить, например, 1-2 из 6 вышеупомянутых элементов, то вы сталкиваетесь с материальной нуждой, но она не столь велика.



Министр социальной защиты и труда Литвы Линас Кукурайтис считает, что уровень высокой материальной нужды среди молодёжи напрямую связан с детской нищетой. Министр убеждён, что ситуацию должны изменить «детские» деньги.



«Наряду с положением пенсионеров и инвалидов нищета в группе детей одна из самых высоких. И тут наша самая большая трагедия, поскольку это закодировало опыт нищеты в целом поколении, которое сейчас бедствует. Поэтому «детские» деньги - это то, что позволит снизить этот недостаток. «Детские» деньги начали платить с 2018 г., а исследование проведено по доходам 2017 г. Иными словами, в нём ещё не отражены «детские» деньги», – сказал Кукурайтис.



Напомним, что «детские» деньги платят до 18 лет. До 21 года их платят, если молодой человек ещё учится по программе средней школы, включая профтехучилища.



«Детские» деньги в Литве платят с 2018 года, сначала они составляли 30 евро на ребёнка. С 2019 года их увеличили до 50 евро. Сейчас правительство предлагает увеличить выплаты до 70 евро. ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1195 — статья прочитана 149 раз Комментарии