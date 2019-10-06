И я там была… 🔊 Воспроизвести







Осень продолжает преподносить нам не всегда приятные сюрпризы, но как приятно ощущать себя во власти теплых воспоминаний о летних путешествиях!



Итак, мы едем в Псковскую область? в знаменитые пушкинские места. Мы - это висагинские путешественники, накануне посетившие Санкт–Петербург и его окрестности. Еще не успевшие прийти в себя, разложить впечатления на полочках своей памяти, а впереди нас уже ждало Пушкиногорье (Впечатлениями о поездке в северную столицу я поделилась в статье «



Пушкинские горы. Какое «говорящее» название! Сразу представляешь себе сказочные по красоте места: холмы, заросшие лесами, излучины рек, зеленые луга и вековые дубовые рощи. Как же иначе - ими любовался великий Пушкин! И ожидание нас не подвело. Итак, мы едем в Псковскую область? в знаменитые пушкинские места. Мы - это висагинские путешественники, накануне посетившие Санкт–Петербург и его окрестности. Еще не успевшие прийти в себя, разложить впечатления на полочках своей памяти, а впереди нас уже ждало Пушкиногорье (Впечатлениями о поездке в северную столицу я поделилась в статье « Здравствуй, Санкт-Петербург! »).Пушкинские горы. Какое «говорящее» название! Сразу представляешь себе сказочные по красоте места: холмы, заросшие лесами, излучины рек, зеленые луга и вековые дубовые рощи. Как же иначе - ими любовался великий Пушкин! И ожидание нас не подвело. Солнечным августовским днем мы подъезжали к Научно-культурному центру Пушкинского заповедника. Здание современное, как говорится, – стекло и бетон. И, пожалуй, это последнее встреча с современностью. Далее все усадьбы, дома, парки с такой заботой и любовью восстановлены, что, кажется, мы попали в те далекие пушкинские времена.



Сразу обращаю внимание на «восстановлены». Ибо эти места пережили вместе со всей страной лихие годы войн и разрушений, запустения. И только стараниями истинных патриотов: тех, кто в годы Великой Отечественной войны погиб, разминируя могилу поэта, кто в голодные послевоенные годы отдавал последнее, чтобы восстановить усадьбу, кто в наше время бережно хранит это уникальное наследие - музей-заповедник здравствует и поныне.



А узнали мы всё это из потрясающего по эмоциональной окраске, по насыщенности энциклопедическими данными рассказа нашего экскурсовода. Именно ее стараниями мы так погрузились в пушкинскую эпоху! Гуляли с ней по аллее А.Керн, плакали вместе с Ариной Родионовной, читая письма от «ангела Александра Сергеевича», мысленно танцевали на балу у Осиповых в Тригорском, прошлись по «Горбатому мостику» в Михайловском.







А еще побывали в Петровском у Ганнибалов и хоть немного да разобрались в родственных связях поэта по этой линии. Отдохнули в прохладной тени четырехсотлетнего дуба. Кто знает, может, под ним, тогда еще молодым, всего–то двухсотлетним дубом, поэт написал знаменитое: «У лукоморья дуб зеленый»? И все это время наш неутомимый гид читала нам стихи Александра Сергеевича Пушкина. На память, без единой подсказки. А с каким чувством! Пробирало до дрожи! И не одну меня.



Вот чем поделилась одна из попутчиц: «Я ведь здесь не первый раз, думала, что посижу в парке, отдохну, но шла и шла за экскурсоводом, боялась пропустить что-то». Что уж тут говорить про тех, кто был здесь впервые!



Закончилась наша экскурсия на самом грустном месте – могиле поэта. Но пророческие слова его «Нет, весь я не умру» звучали здесь так пронзительно мощно, словно колокол Успенского собора Святогорского Свято-Успенского монастыря, на территории которого покоится поэт.



Казалось, неприступные стены древнего монастыря охраняют место упокоения великого поэта. И как не сотрутся от времени камни, которыми вымощена дорога в монастыре к могиле, так и память о Великом поэте не исчезнет никогда, будет вечной!







Мы покидали Пушкинские горы тихим вечером. Закат уже золотил верхушки деревьев, а из глубины леса проступала темнота. Но в глазах всё время стояла светлая картинка: мальчишка лет пяти, стоящий посреди знаменитой Пушкинской поляны в Михайловском, фотографирующий лошадь и вдруг радостно восклицающий: «А здесь и лошадка другая, золотая!».



Так пусть же таким чудным, неповторимым, знакомым по творчеству поэта с детства и таким загадочным запомнится всем нам этот удивительный Пушкинский Заповедник. Пусть еще много-много лет собирает он здесь поклонников Великого поэта, ценителей настоящей русской поэзии.



А всем, кто побывал в этом незабываемом путешествии, желаю еще не один раз испытать восторг от избытка впечатлений во время новых путешествий. Нашей же неутомимой Галине Тигриевне Удовенко вместе с благодарностью выразить чувство огромного уважения за ее кропотливый труд по приобщению нас к культуре русского народа.



Фото автора Елена ВЕСЕЛОВА , специально для «Обзора» Категории: в России Ключевые слова: Пушкинские горы — статья прочитана 124 раза Комментарии