Здравствуй, Санкт-Петербург! 🔊 Воспроизвести







В Висагинасе - осень. Она вступила в свои права холодными дождями, первыми заморозками. Но спасают от осенней хандры самые теплые воспоминания о летнем путешествии.



Эта была давняя мечта – побывать с Галиной Тигриевной Удовенко в Санкт-Петербурге. О насыщенной программе организуемых ею поездок знаем не понаслышке – от посещения городов Золотого кольца до сих пор захватывает дух, поднимается настроение.



И вот мечта осуществилась! Сразу хочется обратить внимание: если вы уже там бывали у родственников, посещали Эрмитаж, Русский музей, другие достопримечательности – замечательно! Но когда вы дружной командой садитесь в автобус со знакомым по другим поездкам и ставшим уже родным водителем, поселяетесь в гостиницу, в которой наши висагинские путешественники бывали уже не раз, где знакомы не только персонал, вид из окна, но и вся округа. Когда каждый день насыщен интереснейшей программой, посещением таких мест, о которых вы даже не подозревали - это совсем другое! Эта была давняя мечта – побывать с Галиной Тигриевной Удовенко в Санкт-Петербурге. О насыщенной программе организуемых ею поездок знаем не понаслышке – от посещения городов Золотого кольца до сих пор захватывает дух, поднимается настроение.И вот мечта осуществилась! Сразу хочется обратить внимание: если вы уже там бывали у родственников, посещали Эрмитаж, Русский музей, другие достопримечательности – замечательно! Но когда вы дружной командой садитесь в автобус со знакомым по другим поездкам и ставшим уже родным водителем, поселяетесь в гостиницу, в которой наши висагинские путешественники бывали уже не раз, где знакомы не только персонал, вид из окна, но и вся округа. Когда каждый день насыщен интереснейшей программой, посещением таких мест, о которых вы даже не подозревали - это совсем другое!



Но вернемся в Санкт–Петербург. День первый – обзорная экскурсия по городу с посещением Петропавловской крепости. Можно годами созерцать все это великолепие, но без увлекательнейшего рассказа профессионального гида, его бесконечного: «Посмотрите направо, обратите внимание слева…», вы не увидите ничего!











Хочу уточнить: все гиды, которые знакомили нас с городом, были не только профессионалами своего дела, но и любящими свой город жителями, настоящими патриотами Санкт-Петербурга. А меня же в первый день Петрово творение поразило мощью, размахом, огромнейшим количеством великолепия. И как могло кому–то в голову прийти «отдать город фашистам, чтобы избежать такого количества жертв во время блокады?». Страшно даже подумать, чтобы осталось от этого красивейшего города в мире!



Второй день, впрочем, как и все последующие, подарили нам потрясающие встречи с картинами Карла Брюллова в Русском музее, с необыкновенными по красоте и инженерной задумке петергофскими фонтанами.



В Павловском дворце стараниями гида мы узнали совсем другого Павла I. А прогуливаясь вокруг Екатерининского дворца в Царском селе, я поймала себя на мысли: «Как хорошо, что сам дворец сегодня не работает. Такое количество великолепия невозможно прочувствовать сразу!»



Кронштадт поразил своим неповторимым собором, в котором собраны имена погибших моряков с конца семнадцатого века до 1917 года. Кстати, недавно построенный туннель под Финским заливом, соединяющий город-крепость с Санкт–Петербургом, вызвал чувство гордости. Ничуть не хуже знаменитых европейских!







А еще была волнительная встреча с Сергеем Зыковым – знаменитым петербургским исполнителем песен и романсов, обладателем Гран-При международных конкурсов романса. Мы не раз уже наслаждались его завораживающим пением в нашем городе. Но в камерной обстановке Культурного Центра Елены Образцовой певческий талант Сергея раскрылся новыми гранями.



Его проникновенное пение волновало и успокаивало, проникало в самую душу. Вот уж воистину, дома и стены помогают!



И как продолжение этой встречи-концерта – посещение музея-квартиры Ф. Шаляпина. Оказалось, мы так мало знали об этом великом русском певце. И какое огромное чувство благодарности испытали все мы тем, кто сохранил в годы блокады, коммунально-перестроечных времен подлинные вещи, сценические костюмы, принадлежащие Шаляпину.











Закончилось наше путешествие по Санкт-Петербургу посещением Музея–усадьбы Г. Державина, которая по крохам воссоздана совсем недавно. Хвала петербуржцам, сохраняющим историю своего города! И вновь мы узнали совсем другого Державина: не просто поэта, а прогрессивного по тем временам хозяйственного деятеля. И как символично прозвучали в конце экскурсии слова напутствия старого поэта Г. Державина молодому А. Пушкину. Словно обращение и к нам – побывать в пушкинских местах, отдать дань памяти великому русскому поэту.



Мы уезжали буквально переполненные впечатлениями. Впереди нас ждало Пушкиногорье, где каждый камень, дерево помнят Пушкина, где экскурсовод читает наизусть «Евгения Онегина», но это уже другая история. А пока мы прощались с Санкт–Петербургом и желали себе вновь встретиться с великим городом Петра, ещё раз испытать огромное чувство гордости за творения рук человеческих, за желание сохранить все для наших потомков. И еще раз пожелать - пусть здравствует вечно Санкт-Петербург!



И позавидовать тем, кто, воспользовавшись упрощённым порядком получения электронной визы, вскоре посетит этот город.



Елена ВЕСЕЛОВА,



Висагинас – Санкт-Петербург,



специально для «Обзора»



Фото Веры КАЛУГИНОЙ



Самостоятельно продумать и организовать познавательную программу очень сложно. Не зря Галина Тигриевна начинает готовить поездку за полгода до нее, договаривается, звонит. А мы с замиранием сердца считаем дни до поездки. Вообще у нас в городе существует некое братство тех, кто хоть раз побывал в поездке с Галиной Тигриевной. Общая тема для разговора, приятные воспоминания, желание съездить еще куда-нибудь, чувство огромной благодарности нашему бессменному руководителю создают атмосферу единения.Но вернемся в Санкт–Петербург. День первый – обзорная экскурсия по городу с посещением Петропавловской крепости. Можно годами созерцать все это великолепие, но без увлекательнейшего рассказа профессионального гида, его бесконечного: «Посмотрите направо, обратите внимание слева…», вы не увидите ничего!Хочу уточнить: все гиды, которые знакомили нас с городом, были не только профессионалами своего дела, но и любящими свой город жителями, настоящими патриотами Санкт-Петербурга. А меня же в первый день Петрово творение поразило мощью, размахом, огромнейшим количеством великолепия. И как могло кому–то в голову прийти «отдать город фашистам, чтобы избежать такого количества жертв во время блокады?». Страшно даже подумать, чтобы осталось от этого красивейшего города в мире!Второй день, впрочем, как и все последующие, подарили нам потрясающие встречи с картинами Карла Брюллова в Русском музее, с необыкновенными по красоте и инженерной задумке петергофскими фонтанами.В Павловском дворце стараниями гида мы узнали совсем другого Павла I. А прогуливаясь вокруг Екатерининского дворца в Царском селе, я поймала себя на мысли: «Как хорошо, что сам дворец сегодня не работает. Такое количество великолепия невозможно прочувствовать сразу!»Кронштадт поразил своим неповторимым собором, в котором собраны имена погибших моряков с конца семнадцатого века до 1917 года. Кстати, недавно построенный туннель под Финским заливом, соединяющий город-крепость с Санкт–Петербургом, вызвал чувство гордости. Ничуть не хуже знаменитых европейских!Эрмитаж и прогулка по водным каналам - очень сочетаемая пара. Если в музее мы прошли более десяти километров и сожалели лишь о том, что усталость не позволила продолжить путешествие, а каждый новый зал манил и завораживал, то катание на катере как бы уравновешивало полученные впечатления, позволило увидеть город, его чудесные дворцы с другой стороны.А еще была волнительная встреча с Сергеем Зыковым – знаменитым петербургским исполнителем песен и романсов, обладателем Гран-При международных конкурсов романса. Мы не раз уже наслаждались его завораживающим пением в нашем городе. Но в камерной обстановке Культурного Центра Елены Образцовой певческий талант Сергея раскрылся новыми гранями.Его проникновенное пение волновало и успокаивало, проникало в самую душу. Вот уж воистину, дома и стены помогают!И как продолжение этой встречи-концерта – посещение музея-квартиры Ф. Шаляпина. Оказалось, мы так мало знали об этом великом русском певце. И какое огромное чувство благодарности испытали все мы тем, кто сохранил в годы блокады, коммунально-перестроечных времен подлинные вещи, сценические костюмы, принадлежащие Шаляпину.Закончилось наше путешествие по Санкт-Петербургу посещением Музея–усадьбы Г. Державина, которая по крохам воссоздана совсем недавно. Хвала петербуржцам, сохраняющим историю своего города! И вновь мы узнали совсем другого Державина: не просто поэта, а прогрессивного по тем временам хозяйственного деятеля. И как символично прозвучали в конце экскурсии слова напутствия старого поэта Г. Державина молодому А. Пушкину. Словно обращение и к нам – побывать в пушкинских местах, отдать дань памяти великому русскому поэту.Мы уезжали буквально переполненные впечатлениями. Впереди нас ждало Пушкиногорье, где каждый камень, дерево помнят Пушкина, где экскурсовод читает наизусть «Евгения Онегина», но это уже другая история. А пока мы прощались с Санкт–Петербургом и желали себе вновь встретиться с великим городом Петра, ещё раз испытать огромное чувство гордости за творения рук человеческих, за желание сохранить все для наших потомков. И еще раз пожелать - пусть здравствует вечно Санкт-Петербург!И позавидовать тем, кто, воспользовавшись упрощённым порядком получения электронной визы, вскоре посетит этот город. Категории: Петербург и русское зарубежье Ключевые слова: Санкт-Петербург, Галина Тигриевна Удовенко География: Россия, Санкт-Петербург — статья прочитана 137 раз Комментарии