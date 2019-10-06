Тут пришла тётя Вера... И пожаловалась на Брюссель 🔊 Воспроизвести



- Мы тут на днях с дедом задумали съездить с внуками куда-нибудь неподалёку от Вильнюса, в какое-нибудь красивое место. Чтобы не на словах, а на деле показать им, какая красивая у нас Литва. Думали выбрать для этих целей какую-нибудь смотровую башню, которых, как писали, настроили немало. А нам знакомые говорят, вы, мол, вначале поинтересуйтесь, стоит ли эта смотровая башня ещё. Может, её на дрова разобрали, если она деревянная, или на металлолом сдали, если – железная. Ты что-нибудь слышал об этом? – спросила у меня в конце прошлой недели соседка.



- Только то, что прочитал на сайте ru.delfi.lt. В том тексте говорилось, что этих смотровых башен с 2010-го по 2019 год усилиями Государственной службы охраняемых территорий (ГСОТ) на деньги структурных фондов Евросоюза (ЕК) в самых красивых местах Литвы построили аж 13 штук, а рядом с ними ещё 8 прогулочных троп оборудовали, включая тропу в кронах деревьев, но судьба их, вообще-то, нынче в большом тумане, - честно признался я. - Мы тут на днях с дедом задумали съездить с внуками куда-нибудь неподалёку от Вильнюса, в какое-нибудь красивое место. Чтобы не на словах, а на деле показать им, какая красивая у нас Литва. Думали выбрать для этих целей какую-нибудь смотровую башню, которых, как писали, настроили немало. А нам знакомые говорят, вы, мол, вначале поинтересуйтесь, стоит ли эта смотровая башня ещё. Может, её на дрова разобрали, если она деревянная, или на металлолом сдали, если – железная. Ты что-нибудь слышал об этом? – спросила у меня в конце прошлой недели соседка.- Только то, что прочитал на сайте ru.delfi.lt. В том тексте говорилось, что этих смотровых башен с 2010-го по 2019 год усилиями Государственной службы охраняемых территорий (ГСОТ) на деньги структурных фондов Евросоюза (ЕК) в самых красивых местах Литвы построили аж 13 штук, а рядом с ними ещё 8 прогулочных троп оборудовали, включая тропу в кронах деревьев, но судьба их, вообще-то, нынче в большом тумане, - честно признался я. - Евросоюз нам дал 7,7 млн евро, чтобы мы построили эти башни, с которых смогли бы любоваться своей собственной красотой. Ну не в смысле – своей собственной, а красотой своей страны, - поправился я. – Однако, по словам специалиста ГСОТ Дианы Ракаускайте, денег на содержание, ремонт и присмотр за этими башнями и тропами Брюссель нам почему-то не дал.



- Да, некрасиво себя Брюссель повёл в этой ситуации. Если уж дал денег на смотровые башни и тропинки, то почему не дал на всё остальное? Чтобы ремонтировать эти объекты, зарплату платить тем, кто билеты туда продаёт… Кстати, а вход на такие башни по билетам или бесплатно? – спохватилась народный политолог.



- Было объявлено, что все, кто желает посетить такие места, покупают билеты добровольно. Или вовсе не покупают, если не хотят. А в Польше, кстати, вход на такую «аттракцию» - по билетам, а собранные таким способом средства потом идут на ремонт башен, благоустроенных тропинок, - поделился я чужими познаниями.



- Если я правильно поняла, то наши власти – и республиканские, и местные – взяли деньги и начали массовое строительство (тринадцать смотровых башен можно назвать массовым строительством?) упомянутых туристических объектов, совершенно не задумываясь, а что же будет с этими объектами лет через десять? – уточнила тётя Вера.



- Такой вопрос возник не только у вас. Сайт Delfi поинтересовался у Министерства окружающей среды, какое будущее ждёт все эти объекты, если средств на их содержание литовские власти так и не найдут? В ответе сказано, что в таком случае их разберут и отправят на переработку: «Естественно, что у каждого объекта есть свой срок эксплуатации. Башни, по словам подрядчиков, могут служить около 30 лет, иногда больше. Конечно, если появится такая необходимость, их можно демонтировать, металл переработать, использовать для других целей». Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1186 — статья прочитана 150 раз Комментарии