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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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А. Адамкене перенесла инсульт, находится в реанимации СМИ
Супруга экс-президента Литвы Алма Адамкене с воскресенья находится в отделении интенсивной терапии вильнюсской клиники Сантарос, она перенесла инсульт, сообщает новостной портал lrt.lt.
"Я нахожусь в автомобиле, по пути в больницу. Но несколько минут назад я разговаривал с врачом. Врачи настроены оптимистично, они надеются, что не будет никаких серьезных последствий. Никаких особых процедур не применяется, она под наблюдением, и нужно надеяться, что все будет хорошо", – сказал порталу экс-президент Валдас Адамкус.
Несколько недель назад А. Адамкене тоже была госпитализирована в клинику Сантарос, тогда из-за проблем с сосудами.
Прошлой зимой А. Адамкене тоже попадала в реанимацию.
В. Адамкус был президентом в 1998 – 2003 и 2004 – 2009 годах.
География: Литва
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