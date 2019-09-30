А. Адамкене перенесла инсульт, находится в реанимации СМИ 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Супруга экс-президента Литвы Алма Адамкене с воскресенья находится в отделении интенсивной терапии вильнюсской клиники Сантарос, она перенесла инсульт, сообщает новостной портал lrt.lt.



"Я нахожусь в автомобиле, по пути в больницу. Но несколько минут назад я разговаривал с врачом. Врачи настроены оптимистично, они надеются, что не будет никаких серьезных последствий. Никаких особых процедур не применяется, она под наблюдением, и нужно надеяться, что все будет хорошо", – сказал порталу экс-президент Валдас Адамкус.



Несколько недель назад А. Адамкене тоже была госпитализирована в клинику Сантарос, тогда из-за проблем с сосудами.



Прошлой зимой А. Адамкене тоже попадала в реанимацию.



В. Адамкус был президентом в 1998 – 2003 и 2004 – 2009 годах. Супруга экс-президента Литвы Алма Адамкене с воскресенья находится в отделении интенсивной терапии вильнюсской клиники Сантарос, она перенесла инсульт, сообщает новостной портал lrt.lt."Я нахожусь в автомобиле, по пути в больницу. Но несколько минут назад я разговаривал с врачом. Врачи настроены оптимистично, они надеются, что не будет никаких серьезных последствий. Никаких особых процедур не применяется, она под наблюдением, и нужно надеяться, что все будет хорошо", – сказал порталу экс-президент Валдас Адамкус.Несколько недель назад А. Адамкене тоже была госпитализирована в клинику Сантарос, тогда из-за проблем с сосудами.Прошлой зимой А. Адамкене тоже попадала в реанимацию.В. Адамкус был президентом в 1998 – 2003 и 2004 – 2009 годах. Категории: политика, общество, здоровье Ключевые слова: президент, Адамкус, жена, инсульт География: Литва — статья прочитана 125 раз Комментарии