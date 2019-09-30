В Клайпеде – работы белорусских художников

Куратор клайпедской выставки «Беларускi шлях» («Белорусский путь») Валерий Серёгин, ответственный секретарь вильнюсского союза русских литераторов и художников «Рарог», коротко и познавательно рассказал о каждом из восьми представленных авторов. Один из них - замечательный фотохудожник Сергей Шеремет.Татьяна Мазаева представила работы мирового уровня в стиле ошибана из цветов и листьев. Владимир Голуб, член Союза художников как Беларуси, так и Литвы, в своих работах сочетает фантастическую и мистическую Беларусь.Городские пейзажи Сергея Поклада монохромны, то есть всего в нескольких цветах, они вычерчены графически, хотя техника и сложная, но создана глубина, так как исполнение хорошее.