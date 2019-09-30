В Клайпеде – работы белорусских художников

В уютном зале Центра национальных культур Клайпеды 25 сентября была представлена малая частичка искусства белорусских художников, проживающих в Литве. Искусство разных стилей и направлений.
Куратор клайпедской выставки «Беларускi шлях» («Белорусский путь») Валерий Серёгин, ответственный секретарь вильнюсского союза русских литераторов и художников «Рарог», коротко и познавательно рассказал о каждом из восьми представленных авторов. Один из них - замечательный фотохудожник Сергей Шеремет.
Татьяна Мазаева представила работы мирового уровня в стиле ошибана из цветов и листьев. Владимир Голуб, член Союза художников как Беларуси, так и Литвы, в своих работах сочетает фантастическую и мистическую Беларусь.
Городские пейзажи Сергея Поклада монохромны, то есть всего в нескольких цветах, они вычерчены графически, хотя техника и сложная, но создана глубина, так как исполнение хорошее.
Удивительны работы Натальи Репчук в её оригинальной технике письма на стекле. Три городских пейзажа Ливии Дриагиной выполнены в стиле импрессионизма. А Виктор Ивановский поделился яркими пейзажами в разных стилях.
Пропагандист своего родного края Борис Шандроха, он родом из белорусского местечка Косово, представил зарисовки старинных замков края.
Не менее трогательным был момент награждения победителей и призёров блиц-фотоконкурса о II Европейских играх, проходивших в Минске этим летом. Этот конкурс "Мой взгляд на Евроигры", напомним, объявил "Обзор" в содружестве с Посольством Республики Беларусь в Литве.
Награждал председатель белорусской общины «Крыница» и Почётный консул Беларуси в Клайпеде Николай Логвин. Победителем фотоконкурса назван Иван Стасевич, за поэтический рассказ о поездке клайпедчан на игры в Минске был отмечен ещё один клайпедчанин - Юрий Леонов.
Имена лауреатов блиц-фотоконкурса: Аушра Микелене (Юодкранте), Яунис Кайрис (Вильнюс), Зоя Пасюта и Татьяна Водоносова (обе - Клайпеда).
Юрий Леонов поделился впечатлениями о награде, о поездке на II Европейские игры, где он был с семьёй:
«О том, что был конкурс я узнал, лишь когда стал, неожиданно для себя победителем. Но что называется: «Приятное с полезным!». Приятных моментов-воспоминаний стало больше на порядок и порядком встряхнуло мою душу. Всё легло в канву доброй памяти о Беларуси: и прекрасный край родных сябров, и богатая программа поездки и самих Игр, и теплота, радушие белорусов от границ до границ, и важные исторические экскурсы, и наш дружный коллектив! Благодарим общину «Крыница» и Николая Логвина за тёплое, отеческое участие и организацию! Благодарим Посольство Беларуси и газету "Обзор" за организацию конкурса и внимательное к нему отношение! Надеемся и в дальнейшем на взаимное, дружеское сотрудничество, на ваши братские сердца!»
Надеемся и все мы.
Фото Валерия Зубакова
Пропагандист своего родного края Борис Шандроха, он родом из белорусского местечка Косово, представил зарисовки старинных замков края.
Не менее трогательным был момент награждения победителей и призёров блиц-фотоконкурса о II Европейских играх, проходивших в Минске этим летом. Этот конкурс "Мой взгляд на Евроигры", напомним, объявил "Обзор" в содружестве с Посольством Республики Беларусь в Литве.
Награждал председатель белорусской общины «Крыница» и Почётный консул Беларуси в Клайпеде Николай Логвин. Победителем фотоконкурса назван Иван Стасевич, за поэтический рассказ о поездке клайпедчан на игры в Минске был отмечен ещё один клайпедчанин - Юрий Леонов.
Имена лауреатов блиц-фотоконкурса: Аушра Микелене (Юодкранте), Яунис Кайрис (Вильнюс), Зоя Пасюта и Татьяна Водоносова (обе - Клайпеда).
Юрий Леонов поделился впечатлениями о награде, о поездке на II Европейские игры, где он был с семьёй:
«О том, что был конкурс я узнал, лишь когда стал, неожиданно для себя победителем. Но что называется: «Приятное с полезным!». Приятных моментов-воспоминаний стало больше на порядок и порядком встряхнуло мою душу. Всё легло в канву доброй памяти о Беларуси: и прекрасный край родных сябров, и богатая программа поездки и самих Игр, и теплота, радушие белорусов от границ до границ, и важные исторические экскурсы, и наш дружный коллектив! Благодарим общину «Крыница» и Николая Логвина за тёплое, отеческое участие и организацию! Благодарим Посольство Беларуси и газету "Обзор" за организацию конкурса и внимательное к нему отношение! Надеемся и в дальнейшем на взаимное, дружеское сотрудничество, на ваши братские сердца!»
Надеемся и все мы.
Фото Валерия Зубакова
Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: культура, в странах Балтии
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