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Блиц-фотоконкурс «Мой взгляд на Евроигры» завершился

Сегодня "Обзор" публикует последние фотоработы, присланные на блиц-фотоконкурс «Мой взгляд на Евроигры», посвящённый прошедшим в Минске II Европейским играм.

Идею такого конкурса поддержало Посольство Республики Беларусь в Литве.

Сегодня мы публикуем фотографии еще одного участника конкурса, нашего активного автора из Клайпеды Зои ПАСЮТЫ.

Завершившийся блиц-фотоконкурс был очень лоялен к его участникам: не было никаких жёстких требований к запечатлённому. Единственное пожелание – в кадре обязательно должен был быть какой-нибудь элемент, деталь, связанные со II Европейскими играми. Следовательно, селфи «на фоне» также было полноправной фотоработой.

Лучшие работы публиковались на сайте www.obzor.lt, а победитель блиц-фотоконкурса получит приз, предоставленный белорусским посольством в Литве.

Инф. «Обзора»
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: II Европейские игры, «Мой взгляд на Евроигры», блиц-фотоконкурс, блиц-конкурс
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добавлена сегодня, 26 июля, 16:40

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