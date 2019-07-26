Блиц-фотоконкурс «Мой взгляд на Евроигры» завершился

Сегодня мы публикуем фотографии еще одного участника конкурса, нашего активного автора из Клайпеды Зои ПАСЮТЫ.Завершившийся блиц-фотоконкурс был очень лоялен к его участникам: не было никаких жёстких требований к запечатлённому. Единственное пожелание – в кадре обязательно должен был быть какой-нибудь элемент, деталь, связанные со II Европейскими играми. Следовательно, селфи «на фоне» также было полноправной фотоработой.Лучшие работы публиковались на сайте www.obzor.lt, а победитель блиц-фотоконкурса получит приз, предоставленный белорусским посольством в Литве.