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Блиц-фотоконкурс «Мой взгляд на Евроигры» продолжается
Объявленный "Обзором" блиц-фотоконкурс «Мой взгляд на Евроигры», посвящённый II Европейским играм, вызвал неожиданно серьёзную ответную реакцию со стороны наших читателей и тех, кто, не являясь ещё нашими читателями, побывал на недавних II Евроиграх.
Идею такого конкурса поддержало Посольство Республики Беларусь в Литве.
Сегодня мы публикуем фотографии еще одного участника конкурса - Аушры Микелене.
Присылайте до 18 июля свои фотографии в редакцию по адресу info@obzor.lt.
Не забудьте сделать пометку «Евроигры», а также указать свои имя и фамилию, а также город, в котором вы живете.
Нет никаких жёстких требований к запечатлённому. Единственное пожелание – в кадре обязательно должен быть какой-нибудь элемент, деталь, связанные со II Европейскими играми. Следовательно, селфи «на фоне» также приветствуются.
Лучшие работы будут опубликованы на сайте www.obzor.lt, а победитель блиц-фотоконкурса получит приз, предоставленный белорусским посольством в Литве.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт, культура, в странах Балтии
Ключевые слова: II Европейские игры, «Мой взгляд на Евроигры», блиц-фотоконкурс, блиц-конкурс
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