Блиц-фотоконкурс «Мой взгляд на Евроигры» продолжается 🔊 Воспроизвести







Объявленный "Обзором" блиц-фотоконкурс «Мой взгляд на Евроигры», посвящённый II Европейским играм, вызвал неожиданно серьёзную ответную реакцию со стороны наших читателей и тех, кто, не являясь ещё нашими читателями, побывал на недавних II Евроиграх.



Идею такого конкурса поддержало Посольство Республики Беларусь в Литве.



Сегодня мы публикуем фотографии еще одного участника конкурса - Аушры Микелене.



Присылайте до 18 июля свои фотографии в редакцию по адресу info@obzor.lt.



Не забудьте сделать пометку «Евроигры», а также указать свои имя и фамилию, а также город, в котором вы живете.



Нет никаких жёстких требований к запечатлённому. Единственное пожелание – в кадре обязательно должен быть какой-нибудь элемент, деталь, связанные со II Европейскими играми. Следовательно, селфи «на фоне» также приветствуются.



Лучшие работы будут опубликованы на сайте www.obzor.lt, а победитель блиц-фотоконкурса получит приз, предоставленный белорусским посольством в Литве.



Идею такого конкурса поддержало Посольство Республики Беларусь в Литве.Сегодня мы публикуем фотографии еще одного участника конкурса -Присылайте до 18 июля свои фотографии в редакцию по адресу info@obzor.lt.Не забудьте сделать пометку «Евроигры», а также указать свои имя и фамилию, а также город, в котором вы живете.Нет никаких жёстких требований к запечатлённому. Единственное пожелание – в кадре обязательно должен быть какой-нибудь элемент, деталь, связанные со II Европейскими играми. Следовательно, селфи «на фоне» также приветствуются.Лучшие работы будут опубликованы на сайте www.obzor.lt, а победитель блиц-фотоконкурса получит приз, предоставленный белорусским посольством в Литве. Инф. «Обзора» Категории: спорт, культура, в странах Балтии Ключевые слова: II Европейские игры, «Мой взгляд на Евроигры», блиц-фотоконкурс, блиц-конкурс — статья прочитана 87 раз Комментарии