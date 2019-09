Загрузка... «Патологический лжец»: Байден дал повод усомниться в своей избираемости 🔊 Воспроизвести Джо Байден. Иллюстрация: inosmi.ru



Последние события на американском политическом фронте, связанные с не самой успешной попыткой представителей Демократической партии в очередной раз запустить процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, снова дали повод экспертному сообществу порассуждать о шансах его главного конкурента, бывшего вице-президента Джо Байдена. Основной претендент на демократическую номинацию опережает Трампа в соцопросах, его кандидатура вызывает определенный консенсус в обществе, когда за Байдена (по принципу лишь бы не Трамп) готовы проголосовать многие независимые избиратели, да и очередной шторм, в который попала администрация действующего президента, казалось бы, добавляет вистов демократу. Последние события на американском политическом фронте, связанные с не самой успешной попыткой представителей Демократической партии в очередной раз запустить процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, снова дали повод экспертному сообществу порассуждать о шансах его главного конкурента, бывшего вице-президента Джо Байдена. Основной претендент на демократическую номинацию опережает Трампа в соцопросах, его кандидатура вызывает определенный консенсус в обществе, когда за Байдена (по принципу лишь бы не Трамп) готовы проголосовать многие независимые избиратели, да и очередной шторм, в который попала администрация действующего президента, казалось бы, добавляет вистов демократу.



С самого начала своей президентской избирательной кампании Джо Байден пытается привлечь избирателей не тем аргументом, что представляет собой сильного и энергичного политического лидера, но тем, что является достаточно умеренным в ряду других демократов кандидатом для успешного противостояния Дональду Трампу. Ориентированная на воспоминания о его долгой совместной работе с популярным среди американцев Бараком Обамой, стратегия кампании Байдена заключается в обращении к настороженным избирателям-демократам из нескольких штатов Среднего Запада, которые все еще не испытывают особого пиетета к бывшему вице-президенту. Особый интерес к этим штатам возник после неожиданной победы Трампа на прошлых выборах.



До сих пор эта стратегия приносила Байдену относительный успех: он удерживает достаточно уверенное лидерство в опросах общественного мнения (30%-32%), опережая других демократов в глазах избирателей, не особо вдохновляемых его личностью, но находящихся под воздействием мифа о его безусловной «избираемости», который так любят транслировать мейнстримовые либеральные СМИ. Но главная предпосылка кампании Байдена — что он самый избираемый из всех кандидатов демпартии — начинает давать трещины.



Патологический лжец



Во-первых, за Байденом устойчиво закрепилась репутация политика, склонного лгать по любому поводу, что уже не раз стоило ему публичных извинений, а также участия в президентских кампаниях 1988 и 2008 годов. Из последних примеров можно привести его интервью, во вторник опубликованное National Public Radio, в котором Байден категорически отверг свою причастность к началу второй войны в Ираке, хотя он лично голосовал в 2002 году в Конгрессе за соответствующее разрешение президенту Джорджу Бушу-младшему начать военную операцию против Багдада. В интервью Байден заявил, что сделал это только после заверений Буша, что в действительности президент не начнет войну, а «голосование нужно ему, чтобы получить возможность направить инспекторов в Ирак».



На самом деле, спустя несколько месяцев после американского вторжения в Ирак, выступая в Институте Брукингса, Байден сообщил следующее: «Я проголосовал вместе со своими коллегами за то, чтобы дать президенту Соединенных Штатов Америки право применять силу, и сегодня я проголосовал бы таким же образом».



Байден возглавлял сенатский комитет по иностранным делам в 2002 году и председательствовал на слушаниях, которые, несмотря на многочисленные нестыковки в «доказательствах» о наличии у Саддама Хусейна оружия массового поражения, фактически и включили зеленый свет американской интервенции в Ирак.



Также в недавнем интервью CNN Байден отрекомендовал себя в качестве политика, чья карьера была посвящена борьбе с силами, загрязняющими планету, будто бы на посту вице-президента он стал ведущим защитником окружающей среды. Но факты свидетельствуют об обратном: именно при администрации Обамы на государственных землях началась активная добыча полезных ископаемых методом гидроразрыва пластов (фрекинг), чья повышенная опасность для почвы, воды и здоровья проживающего в этих местностях населения давно доказана. Кстати, Хизер Зихал, одна из ведущих членов команды Обамы, которая активно занималась превращением США в ведущего экспортера углеводородов, получаемых методом фрекинга, сегодня входит в избирательный штаб Байдена.



Совсем уж анекдотический случай произошел некоторое время назад, когда на встрече с избирателями Нью-Гемпшира Байден поведал историю о своей поездке в афганскую провинцию Кунар по просьбе одного четырехзвездного генерала с целью наградить Серебряной звездой капитана военно-морского флота, спасшего под огнем талибов тело погибшего товарища. Байден даже вспомнил слова капитана: «Сэр, мне ни черта не нужно. Он (погибший товарищ) погиб. Он погиб». В действительности этого эпизода в бытность Байдена на посту вице-президента никогда не было, Афганистан он посещал, будучи сенатором. Данная история произошла с 20-летним армейским специалистом, который получил Почетную медаль Конгресса в Вашингтоне из рук Обамы. Как ехидно пишет The Washington Post, Байден «уловил несколько отдельных событий в своей жизни, сложил их вместе в одну большую историю, которая оказалась намного более драматичной — и сам Байден выглядел более героически, — чем в жизни. В течение трех минут Байден неправильно назвал время, место, суть героического подвига, тип награды, род войск и звание героя, а также свою собственную роль в церемонии».



Неуважение Байдена к истине плохо говорит о его суждениях. Он хочет противостоять Трампу, признанному отпетым лжецом (один исследователь подсчитал, что в день президент США в среднем лжет 13 раз в своих твитах и публичных выступлениях), но имея собственный багаж из придуманных историй и откровенного вымысла, Байден оказывает отличную услугу сторонникам Трампа и прессе, которая желая выглядеть объективной, с удовольствием будет отмечать каждый промах кандидата-демократа, подрывая тем самым многие из его аргументов морального плана против Трампа. Американские избиратели устали от бесконечной экспрессии и ядерной риторики Трампа, но в их глазах Байден начинает выглядеть не приятным дедушкой, но столь же токсичным, как и действующий хозяин Белого дома. Может повториться история с Хиллари Клинтон, которой дорого обошелся скандал с личной электронной почтой, что стало последним штрихом в ее образе недобросовестного и коррумпированного политика.



Гафф-машина



Во-вторых, в ходе выступлений и интервью Байден все чаще начинает допускать оплошности и досадные ошибки иногда совершенно нелепого характера. Так, выступая в Айове, Байден заявил, что «бедные дети такие же яркие и столь же талантливые, как белые дети». По-видимому, осознав, что только что приравнял бедных детей к детям цветных меньшинств, что в американской реальности действительно близко к правде, кандидат-демократ после некоторой паузы поспешил исправиться, заявив, что ему все равно, кто перед ним: богатый ребенок, азиатский или чернокожий. Там же в Айове Байден второй раз с мая перепутал недавно ушедшую в отставку с поста премьер-министра Великобритании Терезу Мэй с Маргарет Тэтчер, а также смутил многих своих сторонников многозначительной фразой: «Мы выбираем правду, а не факты». Еще интереснее звучит следующая сентенция Байдена: «Никто не должен отбывать срок в тюрьме за ненасильственное преступление». А как быть с финансовыми преступлениями всех видов, например, уклонением от уплаты налогов в государственный бюджет?



В ответ на серию ошибок Байдена, комментаторы выразили серьезную обеспокоенность по поводу остроты умственных способностей бывшего вице-президента и вообще его возможности быть кандидатом от демократов.



«Кто-то, кто теряет способность думать и говорить, не самый лучший человек для этой работы», — написал в твиттере Паркер Маллой, главный редактор Media Matters for America.



Согласно сообщениям Fox News и Politico, Байден уже не раз жаловался, что молодые журналисты не понимают его, хотят, как утверждают острословы, «кого-то моложе и круче» и не собираются закрывать глаза на его оплошности.



Кажется, что за десятилетия пребывания на Капитолийском холме Джо Байден ничему не научился. Известно, что во время президентской кампании 2008 года Барак Обама был настолько расстроен из-за постоянных гаффов своего напарника, что спросил у помощника: «Сколько еще раз Байден будет говорить глупости?» По словам политологов Марка Гальперина и Джона Хайлемана, к концу 2011 года доверие к Байдену в глазах остальных членов штаба Обамы упало настолько низко, что всерьез рассматривалась возможность его замены на Хиллари Клинтон. Среди части демократических избирателей существует мнение, что Байден — проницательный, сильный политик и, таким образом, единственный кандидат, способный победить Трампа, не подвергая страну резким испытаниям с социалистическим привкусом, как Берни Сандерс или Камала Харрис. Демократы не любят Трампа, но им нравится мир и процветание, которые, по их ошибочному убеждению, возникли из того, что бывший вице-президент называет повесткой дня Обамы—Байдена. Но рано или поздно, как гласит старая песня Синатры, он все испортит, сказав что-то глупое.



«Сонный Джо»



В-третьих, постоянные промахи Джо Байдена все чаще связывают с его преклонным возрастом: если ему удастся победить на президентских выборах, то на момент инаугурации Байдену исполнится 78 лет. Дональд Трамп всего на три года его моложе, но он выглядит энергичнее и острее Байдена, прозванного им «Сонным Джо». Среди активно интересующихся политикой американцев начинает формироваться образ Байдена-политика, неадекватно реагирующего на реальность, что серьезно вредит мифу о его безусловной «избираемости».



Президентская кампания в США — изнурительный марафон. В силу того, что выборы президента являются непрямыми (победитель определяется Коллегией выборщиков), основные кандидаты вынуждены не только сосредоточиться на семи основных штатах, где сконцентрировано свыше половины избирателей (Калифорния, Нью-Йорк, Флорида, Техас и т. д.), но и активно перемещаться по стране. Конечно, к их услугам самые современные транспортные средства, квалифицированные медицинские кадры, опытные референты и толпы помощников по всем вопросам, но вспомним, что происходило с Хиллари Клинтон на финише кампании-2016. Непроизвольные дергания головы, тремор конечностей, судороги, временами бессвязная речь на публике: вымотанную бесконечными поездками и встречами пожилую женщину иногда было откровенно жаль. Кто поручится, что нечто похожее не случится с Джо Байденом, которому предстоит вступить в изнурительное противостояние с коллегами по демпартии, тогда как Дональда Трампа, скорее всего, ожидает относительно легкая дорога к получению республиканской номинации.



Уязвимый кандидат



В минувший четверг в Хьюстоне состоялись третьи по счету дебаты кандидатов-демократов. На протяжении трех часов, по свидетельству издания The Hill, Джо Байден был вынужден в основном обороняться от критических замечаний своих оппонентов, однако делал это довольно успешно и изо всех сил упирал на свою причастность к наследию Барака Обамы, обещая (впрочем, как и другие участники) продолжить «прогрессивную» политику первого афроамериканского президента. Однако по-настоящему острых вопросов, за исключением здравоохранения и иммиграции, было поднято ничтожно мало. Например, никто из кандидатов не обмолвился и словом об угрозе увольнения сразу 158 тысяч американцев-работников автомобильной промышленности, у которых истекли сроки контрактов.



Фактических политических различий между кандидатами так мало, что они прибегают к попыткам выделиться на основе индивидуальности и игры слов, чтобы хоть как-то отличаться на фоне остальных. Обещание Джо Байдена о проведении умеренной центристской политики похоже на лозунг Уоррена Хардинга о «возвращении к нормальной жизни», озвученное столетие назад, в 1920 году. Но «возвращение» означало бы откат от огромного роста госдолга после 1980 года, приватизации, дерегулирования и других неолиберальных экономических мер. Слова об «умеренной» политике являются просто эвфемизмом поддержки финансового сектора, сферы торговли недвижимостью, нефтяной промышленности и военно-промышленного комплекса.



Даже если оставить за скобками давние обвинения в плагиате, украингейт с участием его сына Хантера, постоянные скандалы с домогательствами в отношении женщин, то, несмотря на свои сильные стартовые позиции, Джо Байден выглядит очень уязвимым кандидатом в набирающей обороты президентской кампании. Да, после дебатов он по-прежнему сохраняет первое место в опросах общественного мнения. Но сенатор Элизабет Уоррен, которая в отличие от всех остальных кандидатов постоянно прибавляет в рейтинге на протяжении последних двух месяцев, отстает от него в последнем опросе NBC/Wall Street Journal всего на несколько пунктов (25% против 31%), третьим идет сенатор Берни Сандерс (14%). Но политологическая наука давно предупреждает об опасности слепой веры в социологические опросы. Возможно, кампания Байдена полагает, что другие кандидаты-демократы настолько фатально слабы, что избиратели неизбежно выберут бывшего вице-президента. Эта мысль не нова, но проблема в том, что сам Байден смертельно несовершенен: на этой неделе Байден поприветствовал избирателей, думая, что находится в Вермонте, когда на самом деле он был в Кине, штат Нью-Гемпшир.



Большинство наблюдателей следят за конкурсом демократов, словно это скачки лошадей, но так легко упустить реальную динамику борьбы за номинацию. Байден конкурирует не столько с другими кандидатами, сколько с самим демократическим «полем», которое заметно сдвинулось влево. В 2020 году демократам потребуется значительно больше голосов умеренных избирателей, чем в свое время набрала Хиллари Клинтон. Несмотря на это, она все равно проиграла, хотя и доминировала среди умеренных в большей степени, чем, по прогнозам, сможет этого добиться кандидат от демократов в 2020-м. Разгоряченные левой риторикой американские избиратели все более благосклонно смотрят в сторону более радикальной Уоррен, не говоря о традиционных симпатиях к социалисту-демократу Сандерсу. И если что-то пойдет не так, есть ли у Джо Байдена внятный план «Б» — большой вопрос.



Байден конкурирует не столько с другими кандидатами, сколько с самим демократическим «полем», которое заметно сдвинулось влево. В 2020 году демократам потребуется значительно больше голосов умеренных избирателей, чем в свое время набрала Хиллари Клинтон. Несмотря на это, она все равно проиграла, хотя и доминировала среди умеренных в большей степени, чем, по прогнозам, сможет этого добиться кандидат от демократов в 2020-м. Разгоряченные левой риторикой американские избиратели все более благосклонно смотрят в сторону более радикальной Уоррен, не говоря о традиционных симпатиях к социалисту-демократу Сандерсу. И если что-то пойдет не так, есть ли у Джо Байдена внятный план «Б» — большой вопрос.

Автор: Артем Филиппов для EADaily