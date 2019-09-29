Камень любви 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







"Обзор" не так давно рассказал о том, что в вильнюсской галерее «Mažoji galerija», которая находится на улице Латвю в уютном Жверинасе, была представлена выставка с необычным названием – «Камень любви, или Нецелованный Пушкин».



В той публикации подробно объяснялось, почему её автор – вильнюсский художник, скульптор и литератор, а с недавних пор и автор популярного «винного» блога Сергей Евтухов, на дух не переносящий всё привычное и когда-то кем-то раз и навсегда установленное, в год 220-летия со дня рождения Солнца русской поэзии назвал его "нецелованным".



А вот при чем здесь "Камень любви" - сегодня разъясняет Сергей Евтухов, демонстрировавший этот самый камень во время презентации выставки. ИТАК!



Экспонат «камень любви» предоставлен (и доставлен) нам на время выставки обществом любителей 6 главы «Евгения Онегина» безвозмездно.



Однажды, будучи уже знаменитым поэтом, надумал Пушкин цирк посетить на Воробьевых горах. И понравилось ему в цирке. Особенно акробатка Лилиана Брык, из семьи потомственных канатоходцев. И вот в антракте решил Пушкин познакомиться с Лилианой, и выразить ей свои слова благодарности вместе с восхищением.



И только Александр Сергеевич открыл рот, чтобы произнести что-то экспромтом, типа:



- Я встретил Вас внезапно, безмятежно… Под куполом, растянутым небрежно,…



как объявился за кулисами муж Лилианы, знаменитый борец из того же цирка, Зосим Брык. В руках у Зосима был булыжник, которым тот ежеминутно выкидывал фортеля, как на арене цирка так и за кулисами, дабы не потерять сноровку. И глядя на Зосима, можно было видеть, что он ее не терял ни на минуту.







- Ба! Вот удача! – с порога закричал Зосим. - Подержи-ка камень, а я сбегаю за пером и чернильницей, как же у самого Пушкина автограф-то не взять?



Всучил булыжник поэту и в секунду скрылся. Стоит Пушкин с камнем в руках и чувствует, что от напряжения струйки пота побежали по спине. Да и нагнуться, чтобы камень положить, страшно, - фрак может треснуть.



И понял Александр Сергеич, что в такой позе долго не простоит…



- Ой, - вскрикнул Пушкин, - я же щи забыл из печи вытащить, пригорят. Одна нога - здесь, другая - там. И выскочил из цирка. Бежит Пушкин по Воробьевым горам. И вдруг замечает, что бежит он не один, а с камнем в руках. Бросил тогда он камень на дорогу – «Камень любви», как до сих пор называют тот булыжник старожилы с Воробьевых гор - и побежал дальше.



Бежит он, бежит, а навстречу ему заяц…



Но это уже совсем другая история.



Кстати, её на сайте www.obzor.lt сможете прочитать уже завтра. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Сергей Евтухов, "Камень любви", «Камень любви, или Нецелованный Пушкин» — статья прочитана 109 раз Комментарии