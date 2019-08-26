Нецелованный Пушкин /добавлено видео/ 🔊 Воспроизвести







В вильнюсской галерее «Mažoji galerija», которая находится на улице Латвю в уютном Жверинасе, в конце прошлой недели открылась выставка с необычным названием – «Камень любви, или Нецелованный Пушкин».



Впрочем, название у этой экспозиции другим, более обычным, и не могло быть, поскольку её автор – вильнюсский художник, скульптор и литератор, а с недавних пор и автор популярного «винного» блога Сергей Евтухов, на дух не переносящий всё привычное и когда-то кем-то раз и навсегда установленное.



Стоит заметить, что Сергей сам по себе – явление уникальное в современной культурной жизни Вильнюса (и не только).



Нынешняя его выставка – сороковая, юбилейная. Те, кто выставляет свои произведения на суд зрителей, знает, как тяжело добраться до такого количества встречи с публикой. А у С.Евтухова практически каждая выставка – особенная, это всякий раз предложение взглянуть на привычные вещи под иным углом. Взглянуть, чтобы лучше понять и себя, и то, что мы называем жизнью. Впрочем, название у этой экспозиции другим, более обычным, и не могло быть, поскольку её автор – вильнюсский художник, скульптор и литератор, а с недавних пор и автор популярного «винного» блога Сергей Евтухов, на дух не переносящий всё привычное и когда-то кем-то раз и навсегда установленное.Стоит заметить, что Сергей сам по себе – явление уникальное в современной культурной жизни Вильнюса (и не только).Нынешняя его выставка – сороковая, юбилейная. Те, кто выставляет свои произведения на суд зрителей, знает, как тяжело добраться до такого количества встречи с публикой. А у С.Евтухова практически каждая выставка – особенная, это всякий раз предложение взглянуть на привычные вещи под иным углом. Взглянуть, чтобы лучше понять и себя, и то, что мы называем жизнью.



Вот и нынешняя выставка, посвящённая А.С.Пушкину, чьё 220-летие со дня рождения отмечается в этом году, получилась вовсе не юбилейной, сухой и формальной, а живой и весёлой.



Автор экспозиции усадил, например, на одну скамейку двух классиков – Пушкина и Чюрлёниса, полагая, что им было бы о чём поговорить.











Эта композиция вполне могла бы стать украшением сквера, расположенного в начале вильнюсской улицы Чюрлёниса. И её можно было бы одевать в прямом значении этого слова в соответствии временам года: зимой – в шапочки и шарфы, а летом – «раздевать».



Но кто же в наше такое серьёзное время с его таким гипертрофированным отношением к Пушкину в Литве (речь в данном случае, как вы понимаете, идёт вовсе не о том, что Пушкин – наше всё) отважится выступить с официальным предложением установить такую скульптурную композицию! Так, может, сидящие рядышком Чюрлёнис и Пушкин – это своего рода лакмусовая бумажка нашим нынешним комплексам?



А ещё на выставке можно увидеть «Пушкина в тюбетейке», «Капитанскую дочку», Пушкина-депутата, Пушкина, спасающего Анну Каренину и подражающего Сергею Есенину…



Впрочем, лучше самому всё увидеть в галерее на улице Латвю. Или, на худой конец, посмотреть фото- и видеорепортаж с открытия – на сайте www.obzor.lt.







Это, к слову, было бы очень полезно подрастающему поколению, многим представителям которого в школе начисто отбивают последующий интерес к чтению произведений того же Пушкина. Впрочем, недоросли сами на такаую выставку вряд ли пойдут, так, может, какая-нибудь из школ организует встречу с С.Евтуховым, чтобы сделать классиков чуть живее и интереснее для нынешних школяров?



Кстати, о том, почему Пушкин – нецелованный: когда С.Евтухов закончил лепить поэта, то увидел, что классик получился таким трогательным и беззащитным, что захотелось его пожалеть, поцеловать. И хозяйка «Mažoji galerija» Воланда Раупялите в ответ на это призналась, что и у неё возникло такое же чувство.



И напоследок о постоянном соседстве серьёзного и несерьёзного в творчестве С.Евтухова. Когда Сергей рассказывал о том, как у него родилась «пушкинская» идея, Воланда Раупялите заметила, что автор знаменитого бюста А.С.Пушкина в Маркучяй – это её тесть, Бронюс Вишняускас.



Фото Александра Шахова, "Обзор"



Возможно, не все за предложением Сергея поиграть, смешав времена и людей, реальные события и вымышленные «факты», видят, прежде всего, самоиронию. Он не боится выглядеть смешным и уязвимым, полагая, что тем самым его собеседник более благосклонно отнесётся к тому, что волнует художника, уделит капельку внимания и тому, что считает достойным такого внимания сам С.Евтухов.Вот и нынешняя выставка, посвящённая А.С.Пушкину, чьё 220-летие со дня рождения отмечается в этом году, получилась вовсе не юбилейной, сухой и формальной, а живой и весёлой.Автор экспозиции усадил, например, на одну скамейку двух классиков – Пушкина и Чюрлёниса, полагая, что им было бы о чём поговорить.Эта композиция вполне могла бы стать украшением сквера, расположенного в начале вильнюсской улицы Чюрлёниса. И её можно было бы одевать в прямом значении этого слова в соответствии временам года: зимой – в шапочки и шарфы, а летом – «раздевать».Но кто же в наше такое серьёзное время с его таким гипертрофированным отношением к Пушкину в Литве (речь в данном случае, как вы понимаете, идёт вовсе не о том, что Пушкин – наше всё) отважится выступить с официальным предложением установить такую скульптурную композицию! Так, может, сидящие рядышком Чюрлёнис и Пушкин – это своего рода лакмусовая бумажка нашим нынешним комплексам?А ещё на выставке можно увидеть «Пушкина в тюбетейке», «Капитанскую дочку», Пушкина-депутата, Пушкина, спасающего Анну Каренину и подражающего Сергею Есенину…Впрочем, лучше самому всё увидеть в галерее на улице Латвю. Или, на худой конец, посмотреть фото- и видеорепортаж с открытия – на сайте www.obzor.lt.Это, к слову, было бы очень полезно подрастающему поколению, многим представителям которого в школе начисто отбивают последующий интерес к чтению произведений того же Пушкина. Впрочем, недоросли сами на такаую выставку вряд ли пойдут, так, может, какая-нибудь из школ организует встречу с С.Евтуховым, чтобы сделать классиков чуть живее и интереснее для нынешних школяров?Кстати, о том, почему Пушкин – нецелованный: когда С.Евтухов закончил лепить поэта, то увидел, что классик получился таким трогательным и беззащитным, что захотелось его пожалеть, поцеловать. И хозяйка «Mažoji galerija» Воланда Раупялите в ответ на это призналась, что и у неё возникло такое же чувство.И напоследок о постоянном соседстве серьёзного и несерьёзного в творчестве С.Евтухова. Когда Сергей рассказывал о том, как у него родилась «пушкинская» идея, Воланда Раупялите заметила, что автор знаменитого бюста А.С.Пушкина в Маркучяй – это её тесть, Бронюс Вишняускас. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии, история Ключевые слова: «Mažoji galerija», Нецелованный Пушкин — статья прочитана 178 раз Комментарии