Загрузка... Президент Литвы поздравил еврейскую общину с Новым годом 🔊 Воспроизвести © Photo: LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS



Литовский лидер отметил, что республика являлась духовным центром иудаизма, а Вильнюс занимал уникальное место в еврейском мире. Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил еврейские общины республики и Европы с празднованием еврейского Нового года Рош ха-Шана, сообщает



Президент Литовской Республики Гитанас Науседа поздравил еврейские общины Литвы и Европы, жителей Израиля и всех тех, кто отмечает еврейский Новый год Рош ха-Шана.



«Я шлю вам свои поздравления из Вильнюса, города, занимающего особое место в еврейском мире. Это Северный Иерусалим, который может гордиться тем, что был духовным центром иудаизма, воспитал многих выдающихся личностей. Я горжусь тем, что следующий год объявлен в нашей стране Годом Виленского Гаона и евреев Литвы», - говорится в поздравлении. Литовский лидер отметил, что республика являлась духовным центром иудаизма, а Вильнюс занимал уникальное место в еврейском мире. Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил еврейские общины республики и Европы с празднованием еврейского Нового года Рош ха-Шана, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу президентского дворца.Президент Литовской Республики Гитанас Науседа поздравил еврейские общины Литвы и Европы, жителей Израиля и всех тех, кто отмечает еврейский Новый год Рош ха-Шана.«Я шлю вам свои поздравления из Вильнюса, города, занимающего особое место в еврейском мире. Это Северный Иерусалим, который может гордиться тем, что был духовным центром иудаизма, воспитал многих выдающихся личностей. Я горжусь тем, что следующий год объявлен в нашей стране Годом Виленского Гаона и евреев Литвы», - говорится в поздравлении. Президент с удовлетворением отметил активную еврейскую общину Литвы, которая является большой ценностью для нашего государства, и пожелал евреям во всем мире хорошего и сладкого праздника, всяческих успехов и благополучия.



Отношение к еврейской общине в Литве



Ранее Еврейская община Литвы оказалась в центре скандала в Вильнюсе. На тротуаре возле здания организации появилась свастика. Это произошло в преддверии Национального дня памяти жертв Холокоста в Литве, который проводится ежегодно 23 сентября.



Полиция начала расследование по статье о разжигании межнациональной розни.



При этом власти балтийских стран открыто проводят политику по героизации пособников нацистов. Однако известно, что многие из литовских так называемых "национальных героев" в годы Второй мировой войны участвовали в уничтожении местного населения и были причастны к истреблению еврейской общины Литвы, которая в свое время была одной из крупнейших в Европе.



В частности в республике разгорелся скандал вокруг памятной таблички пособнику нацистов Йонасу Норейке, которая висела на стене библиотеки Академии наук в Вильнюсе.



Табличка была разбита в ходе акции адвоката Станисловаса Томаса. Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс решил не восстанавливать табличку, а снять ее. Многие подвергли градоначальника критике из-за его поступка. Дошло до того, что активисты изготовили новую доску и вернули ее на прежнее место. Новую табличку Норейке Шимашюс назвал "памятником позора".



В Литве Норейку считают "национальным героем", в то время как "борец за независимость" является пособником нацистов и участником истребления еврейской общины в балтийской республике после начала Второй мировой войны.



Как в последствии установила внучка Норейки американская журналистка Сильвия Фото, в 1941 он стал главой Шяуляйского уезда. Норейка был членом националистической организации "Литовский фронт активистов". По его приказу евреев, живших в регионе, переместили в гетто, а их имущество отобрали. Позднее в гетто были убиты тысячи людей.



Еврейский Новый год



Рош ха-Шана празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей, который приходится на сентябрь или октябрь. Согласно традиции, в этот день произошло создание первого человека Адама, создание Хавы, нарушение запрета не есть от дерева познания добра и зла, изгнание из рая, позднее в этот же день Ноах вышел из ковчега после потопа.



Вечером Рош ха-Шана евреи устраивают застолье, на котором принято есть яблоки с медом. Проходит праздничное собрание в синагоге.



В еврейской традиции считается, что в Рош ха-Шан на небесах решают, кому жить, а кому умереть. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: дом и быт, общество, история Ключевые слова: президент, евреи, праздник, поздравления География: Литва — статья прочитана 133 раза Комментарии