В Литве появится новая партия на базе ПиС, сменится лидер 🔊 Воспроизвести



В среду правление партии Порядок и справедливость приняло решение сформировать новую политическую партию с новым председателем.



"Мы приняли общим согласием решение о создании нового политического образования", - заявил журналистам после заседания председатель партии Порядок и справедливость Ремигиюс Жемайтайтис.



Он сказал, что на правлении договорились насчёт того, что лидером новой партии должен быть человек со стороны.



Его первый заместитель в партии Витаутас Камблявичюс, недавно вступивший в конфликт с Жемайтисом, подтвердил свои намерения создать новую политическую силу.



"Мы создаём новую партию и ищем нового лидера", - заявил журналистам политик.



Жямайтайтис утверждает, что новая политическая сила будет названа "Суверенная Литва" либо "Единая Литва - Суверенная Литва".



Председатель партии "Порядок и справедливость" сказал, что на следующей неделе рабочая группа начнёт переговоры с потенциальными лидерами партии, в движение будут приглашены и другие люди. В среду правление партии Порядок и справедливость приняло решение сформировать новую политическую партию с новым председателем."Мы приняли общим согласием решение о создании нового политического образования", - заявил журналистам после заседания председатель партии Порядок и справедливость Ремигиюс Жемайтайтис.Он сказал, что на правлении договорились насчёт того, что лидером новой партии должен быть человек со стороны.Его первый заместитель в партии Витаутас Камблявичюс, недавно вступивший в конфликт с Жемайтисом, подтвердил свои намерения создать новую политическую силу."Мы создаём новую партию и ищем нового лидера", - заявил журналистам политик.Жямайтайтис утверждает, что новая политическая сила будет названа "Суверенная Литва" либо "Единая Литва - Суверенная Литва".Председатель партии "Порядок и справедливость" сказал, что на следующей неделе рабочая группа начнёт переговоры с потенциальными лидерами партии, в движение будут приглашены и другие люди. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество Ключевые слова: выборы, партия, создание, ПиС География: Литва — статья прочитана 122 раза Комментарии