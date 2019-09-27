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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Литве появится новая партия на базе ПиС, сменится лидер
В среду правление партии Порядок и справедливость приняло решение сформировать новую политическую партию с новым председателем.
"Мы приняли общим согласием решение о создании нового политического образования", - заявил журналистам после заседания председатель партии Порядок и справедливость Ремигиюс Жемайтайтис.
Он сказал, что на правлении договорились насчёт того, что лидером новой партии должен быть человек со стороны.
Его первый заместитель в партии Витаутас Камблявичюс, недавно вступивший в конфликт с Жемайтисом, подтвердил свои намерения создать новую политическую силу.
"Мы создаём новую партию и ищем нового лидера", - заявил журналистам политик.
Жямайтайтис утверждает, что новая политическая сила будет названа "Суверенная Литва" либо "Единая Литва - Суверенная Литва".
Председатель партии "Порядок и справедливость" сказал, что на следующей неделе рабочая группа начнёт переговоры с потенциальными лидерами партии, в движение будут приглашены и другие люди.
инф.Обзор bns.lt
География: Литва
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