Тут пришла тётя Вера... …И уменьшила разрыв 🔊 Воспроизвести



- Тётя Вера, вот вы варитесь, так сказать, в гуще народной. Не зря же «Обзор» называет вас народным политологом, - быстренько вставил я нужное «лыко» в строку перед тем, как перейти к вопросу, который хотел задать соседке. – Скажите, а как народные массы отнеслись к тому, что президент Литвы Гитанас Науседа недавно озвучил свои предложения по созданию в нашей стране «государства благополучия»?



- Вообще-то, если честно, любой здравомыслящий человек вряд ли будет критиковать желание политиков сделать нашу жизнь более благополучной. А уж для Литвы, откуда народ до последнего времени разбегался, как тот Попандопуло из «Свадьбы в Малиновке», это особенно актуально. Но любой здравомыслящий человек опять же за свою жизнь стал свидетелем стольких прожектов и обещаний, что пока не видит повода рассуждать о президентских планах на каком-то серьёзном уровне, - сказала собеседница. - Тётя Вера, вот вы варитесь, так сказать, в гуще народной. Не зря же «Обзор» называет вас народным политологом, - быстренько вставил я нужное «лыко» в строку перед тем, как перейти к вопросу, который хотел задать соседке. – Скажите, а как народные массы отнеслись к тому, что президент Литвы Гитанас Науседа недавно озвучил свои предложения по созданию в нашей стране «государства благополучия»?- Вообще-то, если честно, любой здравомыслящий человек вряд ли будет критиковать желание политиков сделать нашу жизнь более благополучной. А уж для Литвы, откуда народ до последнего времени разбегался, как тот Попандопуло из «Свадьбы в Малиновке», это особенно актуально. Но любой здравомыслящий человек опять же за свою жизнь стал свидетелем стольких прожектов и обещаний, что пока не видит повода рассуждать о президентских планах на каком-то серьёзном уровне, - сказала собеседница. - Неужели люди уже успели разочароваться в новом президенте? – удивился я как можно естественнее.



- Ты меня под монастырь не подводи! Я говорю в данном случае не о конкретном плане конкретного президента, а про общую политическую практику. Тем более, что люди могут очень даже по-разному воспринимать то, что стоит за словами «государство благополучия». Вот о чём, если кратко, говорил Гитанас Науседа, когда излагал упомянутые тобой задачи? – перевела стрелки тётя Вера.



- Ну, если быть точным, то президент не делал какого-то особого заявления относительно создания «государства благополучия». Он просто заметил, что, если Сейм примет его предложения, то страна сделает серьёзный шаг в направлении создания такого государства, - заметил я.



- А конкретнее? – подстегнула соседка.



- Вообще-то, предложения президента вызвали дискуссию – а что, собственно, понимать под термином «государство благополучия»? Сто с лишним лет назад говорили о том, что такое государство должно решить пять главных социальных проблем – нищета, здравоохранение, плохое образование, безработица, бездомность. А Г.Науседа говорит, что надо уменьшать разрыв в доходах между самыми богатыми и самыми бедными…



- А как уменьшать? – перебила меня тётя Вера.



- Президент считает, что нужные средства можно взять, например, за счёт уменьшения льгот фермерам, использующим солярку, бОльшими налогами обложить доходы, не связанные с трудовыми отношениями, - начал перечислять я не очень уверенно, поскольку какие-то конкретные цифры, касающиеся «рычагов» построения усовершенствованного государства, вообще-то, пока и не назывались. Разве что предложение президента не так быстро – с 300 до 400 евро, как предполагалось ранее, увеличить в следующем году не облагаемый налогами минимум, а пока только на 30 евро.



- А давайте поговорим об этом чуть позже, когда будет что обсуждать, - предложил я соседке.



- А давай! – тут же согласилась народный политолог. Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1185 — статья прочитана 100 раз Комментарии