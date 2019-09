Загрузка... Швейцария вступила в эпоху «после банковской тайны» 🔊 Воспроизвести Переход на новые стандарты ОЭСР стал одним из шагов на пути реализации правительством страны стратегии, направленной на превращение Швейцарии в ведущий «финансовый хаб», выигрывающий глобальную конкуренцию не за счет сокрытия «грязных денег», но за счет качества услуг. (© Keystone / Gaetan Bally)



Недавно швейцарский парламент принял решение начать передавать банковскую и налоговую информацию еще 19-ти странам мира к 36-ти странам, с которыми у Швейцарии уже были подписаны соответствующие соглашения, сообщает Недавно швейцарский парламент принял решение начать передавать банковскую и налоговую информацию еще 19-ти странам мира к 36-ти странам, с которыми у Швейцарии уже были подписаны соответствующие соглашения, сообщает SWI . Предполагается, что в итоге режим автоматического обмена налогово-финансовой информации у Швейцарии будет действовать примерно со 100 странами.



Почему вообще были введены новые нормы ОЭСР по борьбе с уклонением от налогов?



Глобализация и цифровая революция оказали на сферу финансовых услуг самое непосредственное влияние. Перевести деньги из одной страны в другую щелчком мыши? Нет ничего более простого. Но это означает, с другой стороны, что столь же легко и просто сегодня можно «надуть» свою налоговую. В последние годы национальные налоговые органы по всему миру теряли таким образом миллиардные суммы. Уклонение от налогов — это проблема не только богатых стран, но и бедных.



Поэтому в 2014 году «Большая Двадцатка» при поддержке ОЭСР разработала и приняла новые стандарты противодействия всем видам финансовой преступности, включая отмывание / легализацию средств и уклонение от налогов. Основу этих стандартов составляет механизм автоматического обмена банковской, налоговой и другой релевантной информации (АОИ).



Примерно сто стран мира решили реализовать эти нормы и примерно половина из них уже в 2017 году начала автоматически обмениваться всеми вышеупомянутыми данными. Каждая страна, участвующая в работе механизма АОИ, обязана гарантировать осмотрительное и осторожное обращение с получаемыми данными, обязавшись использовать их исключительно в налоговых целях.



Сверхзадача состоит в создании равных исходных условий ведения хозяйственной деятельности для всех ведущих мировых финансовых площадок путем искоренения такого формата организации финансового бизнеса, как пресловутый «офшор» или «налоговый оазис». Государства — или области / регионы мира — отказывающиеся кооперировать с мировым сообществом и вводить у себя указанные новые нормы, рискуют быть занесенными ЕС или ОЭСР в «серые» или «черные» списки «финансовых гаваней». Предусмотрена и возможность введения против таких «гаваней» режима санкций.



Как функционирует механизм АОИ?



По новым действующим стандартам ОЭСР каждая страна – участник механизма АОИ должен в автоматическом порядке, не дожидаясь «особого приглашения», предоставлять информацию относительно активов, находящихся в распоряжении их налоговых резидентов. Финансовые институты соответствующих стран должны предоставлять релевантную информацию налоговым органам своих стран, ответственным за дальнейшую передачу данной информации партнёрским налоговым органам иностранных государств.



К данной информации относятся: номера счетов, идентификационные номера налогоплательщика (ИНН), имя, фамилия, адрес, дата рождения налогового резидента, виды доходов и состояние по счету на момент подачи налоговой информации. В Швейцарии такого рода информация должна быть предоставлена по меньшей мере 7 тыс. банков, страховых компаний, холдинговых компаний по управлению активами и так далее. Информация, полученная из-за рубежа, переправляется затем федеральным центром в распоряжение кантональных и муниципальных налоговых органов.



(Kai Reusser / swissinfo.ch)



Почему Швейцария согласилась с новыми нормами ОЭСР?



Швейцария очень долго сражалась за свою «банковскую тайну». Однако в условиях постоянно повышающегося международного давления несколько лет назад правительство и парламент пришли к выводу, что переход на новые налоговые стандарты ОЭСР является неизбежным условием сохранения страной своей репутации в качестве современного и социально-ответственного мирового финансового центра. В противном случае на Швейцарию могли обрушиться санкции ЕС и Большой Двадцатки, что имело бы для швейцарской экономики фатальные последствия.



(Валерий Курту)



Таким образом, переход на новые стандарты ОЭСР стал одним из шагов на пути реализации правительством страны стратегии, направленной на превращение Швейцарии в ведущий «финансовый хаб», выигрывающий глобальную конкуренцию не за счет «темных» способов «оптимизации налогов» и сокрытия «грязных денег», но за счет качества услуг, а также общих рамочных условий размещения здесь крупных активов (политическая стабильность, господство права, федерализм, прямая демократия).



В какой ситуации находится Швейцария?



В конце сентября 2018 года Швейцария запустила механизм АОИ с 36-тю государствами, среди них Россия и все страны, образующие Евросоюз. В конце сентября 2019 года деятельность этого механизма будет распространена еще на 37 стран и регионов мира.



Кроме того, парламент уже принял решение ввести автоматический обмен информацией с еще 26-тью странами, а в понедельник на прошлой неделе 16-го сентября большая палата парламента страны одобрила начало сотрудничества с последними 19-тью странами, сообщившими ОЭСР о своей готовности поддерживать и выполнять соответствующие международные стандарты. Фактический обмен банковской и налоговой информацией с ними начнется в 2021 году.



Многие эксперты и политики опасались, что конец «банковской тайны» приведет к массовому исходу из Швейцарии состоятельных банковских клиентов и их активов. Однако этого не произошло. В период с 2013 по 2018 году совокупный объем активов, находящихся под управлением швейцарских финансовых институтов, вырос со 1970 до 2270 млрд франков.



А вот что касается сбора налогов, то с этой точки зрения механизм АОИ проявил себя с самой позитивной стороны. В январе 2019 года стало известно, что швейцарские налоговые резиденты дополнительно за последние несколько лет задекларировали своих, в том числе находящихся за рубежом, активов на сумму 44 млрд франков, из них 10 млрд в одном 2018 году, что позволило федеральному центру, кантонам (субъектам федерации) и общинам / муниципалитетам, добрать задним числом налогов на сумму в 4 млрд франков.



Какие есть гарантии, что данные, переданные, скажем, из Швейцарии в Россию, завтра не будут продаваться на Митинском рынке?



Во время парламентских дебатов многие депутаты в обеих палатах парламента как раз и высказывали на этот счет свои опасения, мол, можно ли спокойно передавать такую важную информацию государствам с авторитарными системами правления и широко распространённой во властных структурах коррупционной практикой? Среди стран, которые в будущем будут получать банковскую информацию из Швейцарии, находятся также Китай, Саудовская Аравия, Ливан, Пакистан, Азербайджан, Казахстан, Гана, Нигерия и Колумбия.



Особенно велико было в Швейцарии опасение, что предоставленные в формате АОИ данные будут использованы не только с налоговыми целями и что защита персональных данных в этих и других схожих странах не будет обеспечена в надлежащей степени. На то, что такие опасения имеют под собой все основания, указывает недавнее решение ОЭСР прекратить на время практику АОИ с Болгарией после того, как важные данные стали там добычей хакеров и оказались в распоряжении прессы.



Швейцарский парламент, однако, в большинстве своём исходил из того, что, даже взвесив все за и против и учтя все риски, новые правила и нормы ОЭСР в области противодействия уклонению от налогов все равно должны рассматриваться в качестве инструмента, который имеет фундаментальное значение для борьбы за глобальную финансово-налоговую справедливость, для противодействия коррупции и уклонению от налогов, а также для обеспечения бесперебойного функционирования государственных систем социального обеспечения.



В свою очередь правительство по поручению парламента запустила специальный контрольный механизм, который позволяет регулярно получать экспертные оценки соответствия партнёров Швейцарии по АОИ международным стандартам налоговой прозрачности и обмена информацией по требованию. В этой части Федеральный совет, правительство Швейцарии намерено опираться на доклады созданного ОЭСР и Большой Двадцаткой «Глобального форума по транспарентности и обмену налоговой информацией» («Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes»).



Глобальный форум представляет собой многостороннюю площадку обмена информацией для мониторинга и оценки имплементации стандартов открытости и обмена налоговой информацией по стандартам обмена информацией по требованию (EOIR) и автоматического обмена информацией (АОИ). В случае, если будет сделан вывод, что один из партнёров Швейцарии не соответствует каким-либо из этих технических, административных или правовых стандартов, то тогда данный партнер, с одной стороны, сам будет обязан поставлять информацию и дальше, но получать ее он будет только после возврата ко всем обязательным для него стандартам и если это возвращение будет подтверждено «Глобальным форумом».



Какие риски существуют для швейцарцев, живущих на ПМЖ за рубежами Конфедерации?



Своим партнёрам по АОИ Швейцария предоставляет данные и по гражданам Швейцарии, постоянно проживающим в данной стране, являющимся налоговыми резидентами этих стран и имеющих, тем не менее, счета в швейцарских банках. Поэтому риск, для них, разумеется, существует, в частности, в том, что касается обработки их данных властями страны проживания.



Если данное государство не будет проявлять достаточной степени готовности в плане исправления выявленных недочетов, то официальный Берн имеет право тогда приостановить функционирование механизма АОИ в отношениях с данным государством.