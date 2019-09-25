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Президент Молдовы заявил о договорённости с правительством об отказе от антироссийского подхода



Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что молдавское правительство и президент договорились отказаться от системного «антироссийского подхода» и рассматривать нарушения по конкретным случаям.

«Мы договорились, что не будем продолжать практику, когда запрещали российским журналистам, российским инвесторам приезжать в Молдову», — цитирует Додона RT со ссылкой на «Коммерсантъ».

Он уточнил, что это также относится и к инвесторам из Румынии, США, Европы.

20 сентября молдавский президент заявил, что перезагрузка молдавско-российских отношений идёт хорошими темпами.

Ранее ФАН сообщал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаная договорились о диалоге между парламентами двух стран.
russian.rt.com
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: президент, парламент, Молдова, противостояние
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добавлена сегодня, 25 сентября, 11:00

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