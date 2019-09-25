Президент Молдовы заявил о договорённости с правительством об отказе от антироссийского подхода 🔊 Воспроизвести



Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что молдавское правительство и президент договорились отказаться от системного «антироссийского подхода» и рассматривать нарушения по конкретным случаям.



«Мы договорились, что не будем продолжать практику, когда запрещали российским журналистам, российским инвесторам приезжать в Молдову», — цитирует Додона



Он уточнил, что это также относится и к инвесторам из Румынии, США, Европы.



20 сентября молдавский президент заявил, что перезагрузка молдавско-российских отношений идёт хорошими темпами.



Ранее ФАН сообщал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаная договорились о диалоге между парламентами двух стран. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что молдавское правительство и президент договорились отказаться от системного «антироссийского подхода» и рассматривать нарушения по конкретным случаям.«Мы договорились, что не будем продолжать практику, когда запрещали российским журналистам, российским инвесторам приезжать в Молдову», — цитирует Додона RT со ссылкой на «Коммерсантъ».Он уточнил, что это также относится и к инвесторам из Румынии, США, Европы.20 сентября молдавский президент заявил, что перезагрузка молдавско-российских отношений идёт хорошими темпами.Ранее ФАН сообщал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаная договорились о диалоге между парламентами двух стран. russian.rt.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: президент, парламент, Молдова, противостояние — статья прочитана 83 раза Комментарии