Перспективы российского СПГ 🔊 Воспроизвести



На фоне активизации попыток США противодействовать поставкам в Европу трубопроводного газа из России российские компании выходят на рынки других видов энергоресурсов. В первую очередь это касается поставок сжиженного природного газа (СПГ), которые в последние месяцы заметно возросли, в том числе в страны, заявляющие о намерении снизить свою зависимость от поставок энергосырья из РФ.



Особая роль здесь принадлежит Литве. На днях объявлено, что Вильнюс принял решение впервые закупить крупнотоннажную партию российского СПГ. Партия сжиженного природного газа с проекта «НОВАТЭК» «Ямал СПГ» была перегружена во французском городе Монтуар на судно Stena Clean Sky и 12 сентября отправлена в литовский порт Клайпеда. Продавцом выступила французская компания Total, работающая с «НОВАТЭК» на основании долгосрочного контракта, а покупателем – одна из литовских компаний. На фоне активизации попыток США противодействовать поставкам в Европу трубопроводного газа из России российские компании выходят на рынки других видов энергоресурсов. В первую очередь это касается поставок сжиженного природного газа (СПГ), которые в последние месяцы заметно возросли, в том числе в страны, заявляющие о намерении снизить свою зависимость от поставок энергосырья из РФ.Особая роль здесь принадлежит Литве. На днях объявлено, что Вильнюс принял решение впервые закупить крупнотоннажную партию российского СПГ. Партия сжиженного природного газа с проекта «НОВАТЭК» «Ямал СПГ» была перегружена во французском городе Монтуар на судно Stena Clean Sky и 12 сентября отправлена в литовский порт Клайпеда. Продавцом выступила французская компания Total, работающая с «НОВАТЭК» на основании долгосрочного контракта, а покупателем – одна из литовских компаний.



Нынешняя закупка крупнотоннажного груза российского СПГ – первый подобный опыт. Примечательно, что СПГ-терминал в Клайпеде был введен в действие в 2014 году для того, чтобы снизить зависимость Литвы от поставок российского трубопроводного газа.



Поставки по линии «Газпрома» действительно сократилась в 2018 году примерно до 60% от общего объёма потребления газа в Литве (1,3 млрд кубометров против потреблённых в республике 2,2 млрд кубометров), но заявленная мощность терминала почти в 4 млрд кубометров в год (после регазификации) оказалась востребованной опять-таки под российский газ. Подобные сделки с перегрузкой СПГ и многими перепродажами первоначального груза – новая реальность рынка, говорит исполнительный директор Центра энергетики «Сколково» Вячеслав Мищенко. Хотя такие сделки сами по себе означают совпадение интересов продавца и покупателя, они свидетельствуют также о растущей роли российского СПГ в снабжении Европы.



Аналитики Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон) указывают, что к 2028 году на мировом рынке газа останутся всего три крупнейших производителя – Катар, США и Россия. Согласно оценке эксперта программы по энергетике и национальной безопасности Никоса Цафоса, производство СПГ в России за указанный срок возрастёт почти в три раза – с 25 до 68 млрд в пересчёте на кубометры (около 50 млн тонн СПГ).



По состоянию на 2018 год в мире было шесть крупнейших производителей сжиженного природного газа, на которые приходилось более 60% мирового экспорта. Помимо Катара, США и России, это Австралия, Норвегия и Канада. Однако последние три страны не имеют долгосрочных возможностей для конкуренции с Россией, так как располагают лишь краткосрочным потенциалом роста поставок и в основном обеспечивают какой-то один регион – Азию, Европу или Северную Америку. Россия же имеет большие планы расширения мощностей и может поставлять сжиженный газ сразу в несколько регионов, указывает Никос Цафос.



По этим расчётам, в ближайшее десятилетие Россия сохранит также первое место в мире по общему экспорту газа, увеличив экспорт минимум на 50% – с 248 млрд кубометров в 2018 году до 372 млрд кубометров в 2028 году. Если же к указанному сроку будут введены в действие все запланированные проекты по поставкам трубопроводного и сжиженного газа, экспортный потенциал России может вырасти ещё больше – примерно на 168 млрд кубометров, заключает американский эксперт.



Есть оценки и представителей российских компаний. Председатель правления и совладелец ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон подчёркивает, что «только ресурсная база Ямала и Гыдана позволит производить 140 млн тонн СПГ в год». По словам Михельсона, это обеспечит России до 20% мирового рынка СПГ. В планах компании – довести к 2030 году производство до уровня 70 млн тонн в год.



Согласно прогнозу главы российского Минэнерго Александра Новака, после запуска «Арктик СПГ - 2» доля России на мировом рынке сжиженного природного газа может вырасти с 9 до 14%. В недавнем выступлении на Восточном экономическом форуме Новак заявил, что Россия в перспективе сможет производить 120–140 млн тонн сжиженного природного газа. При этом к 2035 году, согласно прогнозам Минэнерго, мировой спрос на СПГ вырастет в два раза, до 600 млн тонн. Это будет означать, что доля России займёт даж



Прогноз вашингтонского центра можно считать довольно консервативным, считает аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов. Согласно его оценке, в исследовании учитываются только существующие мощности проекта «Сахалин-2», а также проекты «Ямал СПГ», «Арктик СПГ - 2» и двух малотоннажных заводов. Однако к этому списку надо добавить проект «Газпрома» и «РусГаздобычи» в порту Усть-Луга (мощность 13 млн тонн), СПГ-завод в рамках проекта «Сахалин-1» мощностью 6,2 млн тонн, третью очередь «Сахалина-2» (мощность 5,4 млн тонн), а также ещё один крупный завод «НОВАТЭК» на Ямале «Арктик СПГ - 3» (19,5 млн тонн) и его же небольшой проект «Обский СПГ» (4,8 млн тонн). В сумме эти проекты, ввод которых в эксплуатацию запланирован до 2028 года, дадут дополнительно почти 50 млн тонн СПГ в год (или 66,5 млрд кубометров после регазификации), что увеличит производство сжиженного газа в России до 100 млн тонн.



Если так, то Россия в ближайшее десятилетие обойдёт США и выйдет на второе место в списке ведущих мировых производителей сжиженного природного газа.



Автор: ПЕТР ИСКЕНДЕРОВ Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Вопросы истории» для издания Литва традиционно получает СПГ от норвежской компании Equinor, и в 2018 году объём поставок составил 0,6 млн тонн. В текущем году Вильнюс увеличил закупки СПГ на 70% (по состоянию на январь – август), и всё более значимую роль в структуре закупок стал играть российский СПГ со среднетоннажного проекта «НОВАТЭК» в Высоцке.Нынешняя закупка крупнотоннажного груза российского СПГ – первый подобный опыт. Примечательно, что СПГ-терминал в Клайпеде был введен в действие в 2014 году для того, чтобы снизить зависимость Литвы от поставок российского трубопроводного газа.Поставки по линии «Газпрома» действительно сократилась в 2018 году примерно до 60% от общего объёма потребления газа в Литве (1,3 млрд кубометров против потреблённых в республике 2,2 млрд кубометров), но заявленная мощность терминала почти в 4 млрд кубометров в год (после регазификации) оказалась востребованной опять-таки под российский газ. Подобные сделки с перегрузкой СПГ и многими перепродажами первоначального груза – новая реальность рынка, говорит исполнительный директор Центра энергетики «Сколково» Вячеслав Мищенко. Хотя такие сделки сами по себе означают совпадение интересов продавца и покупателя, они свидетельствуют также о растущей роли российского СПГ в снабжении Европы.Аналитики Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон) указывают, что к 2028 году на мировом рынке газа останутся всего три крупнейших производителя – Катар, США и Россия. Согласно оценке эксперта программы по энергетике и национальной безопасности Никоса Цафоса, производство СПГ в России за указанный срок возрастёт почти в три раза – с 25 до 68 млрд в пересчёте на кубометры (около 50 млн тонн СПГ).По состоянию на 2018 год в мире было шесть крупнейших производителей сжиженного природного газа, на которые приходилось более 60% мирового экспорта. Помимо Катара, США и России, это Австралия, Норвегия и Канада. Однако последние три страны не имеют долгосрочных возможностей для конкуренции с Россией, так как располагают лишь краткосрочным потенциалом роста поставок и в основном обеспечивают какой-то один регион – Азию, Европу или Северную Америку. Россия же имеет большие планы расширения мощностей и может поставлять сжиженный газ сразу в несколько регионов, указывает Никос Цафос.По этим расчётам, в ближайшее десятилетие Россия сохранит также первое место в мире по общему экспорту газа, увеличив экспорт минимум на 50% – с 248 млрд кубометров в 2018 году до 372 млрд кубометров в 2028 году. Если же к указанному сроку будут введены в действие все запланированные проекты по поставкам трубопроводного и сжиженного газа, экспортный потенциал России может вырасти ещё больше – примерно на 168 млрд кубометров, заключает американский эксперт.Есть оценки и представителей российских компаний. Председатель правления и совладелец ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон подчёркивает, что «только ресурсная база Ямала и Гыдана позволит производить 140 млн тонн СПГ в год». По словам Михельсона, это обеспечит России до 20% мирового рынка СПГ. В планах компании – довести к 2030 году производство до уровня 70 млн тонн в год.Согласно прогнозу главы российского Минэнерго Александра Новака, после запуска «Арктик СПГ - 2» доля России на мировом рынке сжиженного природного газа может вырасти с 9 до 14%. В недавнем выступлении на Восточном экономическом форуме Новак заявил, что Россия в перспективе сможет производить 120–140 млн тонн сжиженного природного газа. При этом к 2035 году, согласно прогнозам Минэнерго, мировой спрос на СПГ вырастет в два раза, до 600 млн тонн. Это будет означать, что доля России займёт дажПрогноз вашингтонского центра можно считать довольно консервативным, считает аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов. Согласно его оценке, в исследовании учитываются только существующие мощности проекта «Сахалин-2», а также проекты «Ямал СПГ», «Арктик СПГ - 2» и двух малотоннажных заводов. Однако к этому списку надо добавить проект «Газпрома» и «РусГаздобычи» в порту Усть-Луга (мощность 13 млн тонн), СПГ-завод в рамках проекта «Сахалин-1» мощностью 6,2 млн тонн, третью очередь «Сахалина-2» (мощность 5,4 млн тонн), а также ещё один крупный завод «НОВАТЭК» на Ямале «Арктик СПГ - 3» (19,5 млн тонн) и его же небольшой проект «Обский СПГ» (4,8 млн тонн). В сумме эти проекты, ввод которых в эксплуатацию запланирован до 2028 года, дадут дополнительно почти 50 млн тонн СПГ в год (или 66,5 млрд кубометров после регазификации), что увеличит производство сжиженного газа в России до 100 млн тонн.Если так, то Россия в ближайшее десятилетие обойдёт США и выйдет на второе место в списке ведущих мировых производителей сжиженного природного газа.Автор: ПЕТР ИСКЕНДЕРОВ Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Вопросы истории» для издания ФСК fondsk.ru Категории: экономика, политика, технологии, в Европе Ключевые слова: Клайпеда, рынок, СПГ, поставки, Балтия, ТСПГ, Новотек — статья прочитана 171 раз Комментарии