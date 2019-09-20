Загрузка... Литовский адвокат попросил Науседу разъяснить позицию по делу 13 января 🔊 Воспроизвести © Photo: Depositphotos



Защитник экс-офицера КГБ СССР Михаила Головатова рассказал, что в обращении к президенту указал на многочисленные нестыковки в прошедшем судебном процессе. Адвокат экс-офицера КГБ СССР Михаила Головатова, заочно осужденного в Литве по делу о событиях 13 января 1991 года возле Вильнюсской телебашни, доктор исторических наук Ришардас Бурда обратился к литовскому лидеру Гитанасу Науседе с просьбой объяснить точку зрения и позицию по этому делу, сообщает



По его словам, он выслал свое обращение в канцелярию президента, где ее приняли и зарегистрировали. Адвокат надеется, что в течение срока рассмотрения, который составляет 30 дней, он получит ответ. Защитник экс-офицера КГБ СССР Михаила Головатова рассказал, что в обращении к президенту указал на многочисленные нестыковки в прошедшем судебном процессе. Адвокат экс-офицера КГБ СССР Михаила Головатова, заочно осужденного в Литве по делу о событиях 13 января 1991 года возле Вильнюсской телебашни, доктор исторических наук Ришардас Бурда обратился к литовскому лидеру Гитанасу Науседе с просьбой объяснить точку зрения и позицию по этому делу, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на РИА Новости.По его словам, он выслал свое обращение в канцелярию президента, где ее приняли и зарегистрировали. Адвокат надеется, что в течение срока рассмотрения, который составляет 30 дней, он получит ответ. Бурда рассказал, что в просьбе к президенту указал на большое количество нестыковок в судебном процессе. Речь идет о соответствии применяемых статей нового Уголовного кодекса Литвы принципам конституции Литовской Республики и международного гуманитарного права, принятым в 2010 году.



"Я хочу, чтобы не возникало прецедента, позволяющего обвинить мою страну – Литву - в предвзятости", - сказал адвокат.



Как отметил Бурда, еще до вынесения приговора, он вместе с другими адвокатами просил остановить процесс и обратиться в Конституционный суд, чтобы там объяснили применимость статей.



Адвокат объяснил, что основная претензия состоит в том, что обвинение применило нормы уголовного права, которые не действовали во время событий 13 января. При этом во время вынесения приговора Вильнюсский окружной суд руководствовался положениями, принятыми в 2003 году, которые затем изменили спустя семь лет.



Сомнения у Бурды вызывают и принятые изменения, так как некоторые из них противоречат положениям Римского статута, принятого в 1998 году, и ратифицированного Литвой в 2003 году договора о Международном уголовном суде.



"Адвокат подчеркнул, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в свое время согласился с оценкой Верховного суда Литвы событий 1991 года как попытки государственного переворота, и эта позиция ЕСПЧ окончательна", - пишет РИА Новости.



Также Бурда рассказал, что приговор литовского суда обжаловали больше половины из адвокатов всех осужденных. Причем недовольна вердиктом и прокуратура, которая считает, что были вынесены слишком мягкие сроки. Апелляционный процесс еще не начался.



Адвокат назвал еще одну неточность в этом деле: отсутствие каких-либо доказательств вины осужденных. По словам Бурды, в суде были представлены видеозаписи других событий, а не тех, о которых шла речь, а осужденные организаторы трагических событий были приговорены к меньшим срокам, чем исполнявшие их приказы солдаты.



События 1991 года он назвал "краеугольным камнем в исторической оценке становления Литвы независимым государством". Павших возле Вильнюсской телебашни Бурда считает героями, поэтому превращение суда в политический процесс он назвал "оскорблением памяти погибших".



Он отметил, что суд не вник в суть событий тех лет, а прокуроры пытаются интерпретировать все как "нарушение гуманитарного права". При этом Бурда отметил, что ни президент СССР Михаил Горбачев, ни бывший министр оборон СССР Дмитрий Язов, ни Головатов не отдавали приказы на уничтожение гражданских.



Бурда также добавил, что хотел принять участие на проходящем в Варшаве двухнедельном совещании ОБСЕ по правам человека, однако его не допустили. Он заверил, что все необходимые формальности были соблюдены.



Суд по "делу 13 января"



В ночь на 13 января 1991 года возле Вильнюсской телебашни начались вооруженные столкновения, в результате которых погибли 14 человек и более 600 были ранены.



Литовская прокуратура требовала признать виновными 67 человек. Ведомство бездоказательно утверждало, что погибшие возле телебашни были убиты советскими солдатами.



Вильнюсский окружной суд вынес вердикт в марте этого года. Среди обвиняемых были граждане России, Белоруссии и Украины, большинство из них судили заочно. Перед судом предстали только два человека — россиянин, полковник запаса Российской армии Юрий Мель и бывший военный Геннадий Иванов, которого приговорили к четырем годам. Его защита также обжаловала приговор.



Суд также вынес обвинение в виде 12 лет тюрьмы экс-офицеру КГБ Михаилу Головатову, десять лет — бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову и 14 лет лишения свободы бывшему главе Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимиру Усхопчику.



Министерство юстиции Литвы пообещало, что адвокаты, которые участвовали в рассмотрении этого дела, получат более полумиллиона евро.



В России подвергли критике судебный процесс в Литве, назвав его "позорным судилищем". В Москве отмечали, что литовские правоохранительные органы не представили ни одного факта, подтверждающего, что в людей в центре Вильнюса стреляли советские военные, а граждан России судили за преступления, которых они не совершали.



Следственный комитет России начал уголовное дело в отношении литовских генпрокуроров и судей из-за привлечения невиновных к ответственности. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: политика, чп и криминал, история Ключевые слова: прокуратура, Россия, суд, 13 января, обвинение, адвокат, следствие, Науседа География: Литва — статья прочитана 144 раза Комментарии